La compañía mexicana Los Estrouberry Clowns, presentan una obra para niños y adultos que los hará acercarse el género del clown y las artes circenses de una manera divertida y emotiva; pues se han cumplido doscientos años del nacimiento de José Soledad Aycardo, el primer payaso mexicano y para homenajearlo han creado “El Pagliacho: El gracioso de la calle del Relox”, cuyas funciones se llevarán a cabo los días 17 y 18 de julio a las 13:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

“El Pagliacho. El gracioso de la calle del Relox” es una idea original de Erick Murias, bajo la dirección de Raúl Zamora, por lo que Murias en entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “es una obra que habla sobre la esperanza, sobre el amor, el buen humor, sobre poder compartir, es un viaje de un personaje que es un fantasma y nos invita a viajar al pasado con su baúl y sus pocas pertenencias, para saber cómo se hacía el circo en la época de nuestros abuelos. Se van a divertir mucho, es una invitación para ser un poco como es este personaje, resiliente, así como somos los mexicanos”.

La obra gira en torno a Don José Soledad, pero más a su forma de hacer circo “estamos hablando del circo clásico, pero realmente clásico, quisimos hablar de este personaje Don José Soledad, quien presentaba este espectáculo en los patios de las vecindades en el Centro Histórico, el reto es que al no haberlo visto, ni tener antecedente pictórico que nos dé referencia histórica de como era, tuvimos que usar la imaginación, para que la gente pudiera hacer este viaje y conocerlo juntos”.

Afirma también que los payasos son un eje muy importante en el arte de nuestro país “nos basamos en el libro ‘Payasos: Los poetas del pueblo’ y la asesoría de los investigadores teatrales, Miguel Ángel Vázquez y Sergio López, nos documentaron de muchas cosas y nos dieron información de cómo eran los espectáculos en la Nueva España. Y es que no solo el circo, también el personaje del payaso acompaña la historia de nuestro país, hemos tenido muchos famosos, Ricardo Bell, por ejemplo, que era el preferido de Porfirio Díaz. Más tarde esto se vino a reforzar con apellidos como el Atayde, Fuentes Gasca, Hermanos Vázquez, el circo hace revolución, pero eso es desde la Colonia y hasta nuestros tiempos”.

EL CIRCO Y LOS PAYASOS ACOMPAÑAN LA HISTORIA DE MÉXICO

Asimismo, celebra que los mexicanos siempre tomamos las cosas con buen humor, “todo lo malo que hemos enfrentado, como la violencia, huracanes, terremotos, el mexicano siempre lo toma con fuerza y humor, es una característica que nos lleva a la resiliencia, el payaso es eso mismo, un personaje que opta por el humor para poder salir avante ante cualquier circunstancia. El personaje de don José Soledad es basado en los primeros payasos cara blanca, que vienen directamente de Italia, Francia e Inglaterra, los viejos payasos vienen de toda esta tradición de la comedia del arte, esa influencia europea llegó a México y Don José la adoptó para poder hacer divertimento al público de aquella época y estar a la vanguardia, era un personaje de moda , pero tropicalizado al tipo de humor mexicano, los europeos eran más estilizados y aquí es mas burdo, así es como ha pasado a través del tiempo”.

Si bien esta es una obra de teatro, también usan elementos del circo para que el espectáculo sea más completo “todo el formato es en lenguaje teatral, finalmente es una historia, pero sí usamos elementos del circo para que sea atractivo, y es en torno al clown, de modo que van a ver a este personaje enfrentarse a diferentes problemas, como se conflictúa, pero apuesta a que los niños se diviertan, ya que en la actualidad, al estar inmersos en las redes audiovisuales, es más complicado poder entretenerlos con este tipo de comedia, que es humor blanco, de la bofetada, como Don José, apostamos a que los niños recuperen esa magia”.

Ante esto, afirma que los niños se impactan de la muestra teatral “siempre la primer reacción de los niños es impactante a veces hasta temor, porque no saben como identificar al personaje, por que no es lo mismo verlo a través de una pantalla que de frente en el teatro, pero acaban felices, sonriendo, los personajes del payaso son para divertir y las emociones que manejan son positivas, eso es lo que este personaje nos enseña, hay que tener alegría para la vida”.

También reconoce que la contingencia sanitaria no ha sido fácil de enfrentar para los teatreros y cirqueros “ha sido muy difícil todo este tiempo en que no pudimos salir de casa, porque al no poder crear un espectáculo ni estar en un escenario, la verdad es que te pones triste. Aunque como creadores tratamos de adaptarnos, no es lo mismo trabajar para una pantalla, que en una gran producción de teatro con luces, vestuario, con lo que el escenario y la cercanía te brinda,. Por eso quiero invitar a las personas a que vayan y tomen también nuevamente estos espacios, porque gracias al publico podremos consumar las historias, los eventos y la apertura, las ganas de hacer espectáculos. Es muy grato ver al público sentado en una butaca, poder sentir y gozar el aplauso”.

Si bien Murias es el director de la compañía y también clown, en esta ocasión dice “me toca mas estar en la producción, aunque si hago alguna aparición para no dejar de sentir esa energía, pero tenemos en el escenario a actores extraordinarios como Jorge caballero Vega, quien da vida a José Soledad”.

El elenco lo completan: Dettmar Yáñez, María Cappelletti, Adriana Resendiz, Víctor Siáñez, Lobo Lavalle, Yesmin Curiel, Gustavo Franco, Donovan Reygadaz, Raúl Zamora, Erick Murias y Fernando Hondall. En la música en escena está el Ensamble Jofranka integrado por Mario Alberto Gallardo y Julio Zapata.

La puesta en escena cuenta con la asesoría en la dramaturgia de Carlos Nhópal; Luis Santillán en la iluminación; en la escenografía y utilería: Edgar Mora, Natalia Janco y Martha Alejandra Vega; en el vestuario Natalia Janco y Samuel Conde; como asistente de dirección y producción: Yesmin Curiel.

“El Pagliacho. El gracioso de la calle del Relox” dará dos funciones, el sábado 17 y domingo 18 de julio a las 13 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” el boleto tendrá un costo de $200.

