“El Mago de OZ Drive in” hace su estreno con éxito

Bajo la producción de Rodrigo Renovales

Raquel Bigorra y Claudia Cervantes madrinas de honor en el corte de listón

Encantadora temporada que podrás disfrutar desde la comodidad de tu auto durante estas vacaciones de verano, que concluye el 15 de agosto bajo los más estrictos protocolos de salud

Un clásico en un nuevo y seguro formato “El Mago de OZ Drive in”, un espectáculo musical interactivo donde podrás acompañar a Dorothy y sus amigos en una maravillosa aventura desde la seguridad y comodidad de tu vehículo, bajo los más estrictos protocolos de salud.

Con cinco estaciones, 60 actores en escena, escenarios coloridos, canciones para cantar y bailar podrás ayudar a Dorothy, el Espantapájaros, el León y el Hombre de Hojalata, a vencer sus miedos y enfrentarse a la Bruja Mala que les dificultará el camino, pues su objetivo es regresar a casa, pero no todo es malo por que por primera vez podrás conocer al increíble Mago de Oz, quien junto a la bruja buena le ayuda a Dorothy y sus amigos a darse cuenta de que si quieres algo lo puedes conseguir.

Minutos antes de la función de estreno se hizo el icónico corte de listón en donde Raquel Bigorra y Claudia Cervantes madrinas de honor, se hicieron acompañar de algunos personajes, mientras que Rodrigo Renovales, el productor y Germán su socio, felices dieron inicio a estas funciones llenas de magia en Plaza Universidad, hasta donde llegaron otros invitados especiales, además de la prensa.

El productor afirmó sentirse muy contento con el inicio de este nuevo proyecto “con el esfuerzo que hicimos y seguimos haciendo, para Germán y para mí es un honor tenerlas como madrinas, muchas gracias de verdad, sabemos que traen mucha suerte así que esperemos que así sea, es un gusto que estén aquí para dar arranque en el camino amarillo a estas maravillosas funciones”.

Por su parte, Raquel Bigorra emocionada nos invita a vivir esta increíble experiencia “yo seguí el camino amarillo y no me mojé, así que corran la voz y siguán el camino amarillo como yo, van a encontrar esta obra espectacular, para mí es una experiencia nueva porque claro que he visto El Mago de Oz muchas veces, pero nunca así, es un recorrido en auto que es seguro para toda la familia, así que aquí los esperamos”

Mientras que Claudia Cervantes igualmente muy contenta le deseó mucho éxito al productor y los actores “este es un clásico y ahora poderlo vivir en auto de forma segura, muchas felicidades a ustedes, que están atreviéndose como empresarios en esta época tan difícil, de la que seguramente vamos a salir, mientras no dejemos de divertirnos, con la idea de los coches no restringirán el aforo así que mucho éxito, es una idea maravillosa con las carpas, todo está perfectamente cuidado para que todos disfrutemos, desde los niños hasta los adultos”.

Del 15 de junio al 15 de agosto podrás disfrutar de este colorido show en el estacionamiento de Plaza Universidad, con funciones cada 15 minutos. Los accesos son por auto, y pueden acceder las personas que están destinadas para cada vehículo y puedes conseguir los accesos en el interior de la plaza o en la pagina www.ticketmaster.com

“Corran la voz y siguán el camino amarillo como yo, van a encontrar esta obra espectacular, para mí es una experiencia nueva porque claro que he visto El Mago de Oz muchas veces, pero nunca así, es un recorrido en auto que es seguro para toda la familia, así que aquí los esperamos”. Raquel Bigorra