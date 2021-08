Consulta habemus… ¿y?

Yo, ayer, no perdí mi tiempo. No voté en la consulta. La verdad es que nunca pensé hacerlo. Y me ha costado mucho meterme aquí a hablar, escribir sobre este tema. Pero creo que es necesario reflexionar sobre sus objetivos y consecuencias. Ni modo.

Sin duda, esta consulta de AMLO tiene un origen y, al menos, un objetivo. Como él nunca los va a revelar, no queda más que intentar adivinarlos.

Utilizar mi razón lógica, que tampoco requiere de mucha neurona.

Yo creo que AMLO sabe perfectamente que para enjuiciar a cualquiera se requiere de hechos comprobados y juicios abiertos presentados formalmente ante el Ministerio Público.

Por eso su consulta es rollo y medio. Su consulta —como otras muchas cosas suyas— es juego mediático. ¡Vaya!, él mismo ha explicado su objetivo: una injuria, una mentira, cuando no tizna, mancha.

Eso es lo que ha buscado siempre: tiznar, manchar la poca o mucha reputación de los 5 ex presidentes aludidos.

Estoy absolutamente convencido de que como sabía que no podía llevar a juicio legal a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, su objetivo a sido el crear la percepción popular de que todos ellos fueron y son unos pillos, corruptos, ineptos, etc.

En cierta forma lo ha logrado. Un segmento importante de la población lo cree. Muchos más que sus seguidores.

El problema para AMLO, creo, es que conforme se cumplen los tiempos de su sexenio -estamos ya en los perfiles de su ingreso al cuarto año de gobierno-, cada vez más mexicanos ven cómo sus incumplimientos, sus fallos e ineptitudes crecen y dominan su gobierno.

Los mexicanos toman consciencia de que las cosas no están bien como él afirma que están, y de que cada vez es más difícil que vaya a salir bien en 2024.

La experiencia, tanto en México, como en el mundo, indica que los ciudadanos suelen revertirse sobre sus ídolos. No hace mucho, millones de brasileños se le voltearon a Lula da Silva, y en España las mayorías repudiaron a Rajoy mientras que en Francia terminaron odiando a Sarcozy. En los países árabes la llamada primavera democrática arrasó a viejos y sólidos liderazgos.

En algunos casos ese repudio suele tener consecuencias trágicas. Luego de un juicio sumario navideño a fines de 1989, Nicolae Ceausescu fue ejecutado y su cuerpo exhibido en plaza pública.

Apenas semanas antes era ovacionado por su pueblo. La historia registra otros muchos eventos en este sentido. Lo peor que puede creer un gobernante es en su infalibilidad y superioridad. Los pueblos se encargan de contradecirlos y ponerlos en su lugar.

¿Proyecciones válidas para nosotros? ¿Puras divagaciones? Mmmmmm…

Regresemos a la consulta. Seguro en horas hoy sabremos sus resultados. Para qué especular. Lo que se decida no tendrá ninguna consecuencia para los antes señalados. Si bien muchos mexicanos creemos que son culpables de algo, como yo ayer la mayoría no salió a votar… ¿y?

Qué lástima.

El primero en burlarse de esa opinión y percepción ciudadana fue López Obrador, quien luego de prometer en campaña que los enjuiciaría y después de proponer y exigir la consulta, no votó en ella.

O sea…

Ahora, en marzo de 2022, la revocación de mandato

Como la siguiente consulta es en marzo de 2022 para ver si una mayoría de al menos el 40 por ciento de la Lista Nominal decide o no la Revocación de Mandato de Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reglamentar esta consulta.

Y es que si bien el 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación esa reforma constitucional, todavía no existe su Ley Reglamentaria. Al aprobarse la Reforma Constitucional los senadores y diputados se dieron 180 días para emitir la ley reglamentaria que debió salir a más tardar el 17 de junio de 2020.

Pero ya sabe usted que a los diputados y senadores esas cosas les vale. Y es hora que no existe la Ley reglamentaria. Ahora, Monreal ha propuesto regular esa consulta y su iniciativa propone que sea el INE quien organice y el Trife quien sancione a partir de que acuda a votar más del 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal y que la mayoría decida en uno u otro sentido. “Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, al momento de su notificación por parte de la Sala Superior”, señala el documento.

¡Órales! A esa sí vale la pena ir a votar ¿no?

