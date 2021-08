Burea Veritas otorgó a Viva Aerobus el ISO 9001:2015 por el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios

Victoria González Prado

La certificación Internacional de Burea Veritas otorgó a Viva Aerobus el ISO 9001:2015 del organismo ya que el sistema de gestión de calidad implementado por la aerolínea cumple con los estándares internacionales a fin de proporcionar servicio que satisface las necesidades de los pasajeros al tiempo que asegura el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios pertinentes.

La ISO 9001:2015 es norma internacional de gestión de la calidad del servicio que se basa en principios como el enfoque al cliente y a los procesos, liderazgo, compromiso con las personas y toma de decisiones basada en evidencias. La certificación está desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), la institución más importante para el desarrollo global de estándares internacionales voluntarios.

La obtención resultó de trabajo de más de tres años a cargo de un equipo multidisciplinario de Viva Aerobus mismo que fue auditado por el organismo certificador internacional Bureau Veritas en México. El proceso, contempló auditoría integral para revisar los procesos corporativos relacionados con el mantenimiento de aeronaves, operaciones aeroportuarias, informática, recursos humanos, comercial, servicio al cliente y regulación; así como la capacitación del personal de la aerolínea para la implementación de las mejores prácticas en cuanto a gestión corporativa. Así, el Sistema Integrado de Gestión de Viva Aerobus logró estandarizar procesos y fortalecer los mecanismos que permiten monitoreo al servicio proporcionado.

Por su parte, Antonio Silva, gerente Comercial–México y Centroamérica en la ceremonia de entrega de la placa ISO 9001:2015 a la aerolínea.

“Felicitamos a la línea aérea por finalizar el proceso de certificación ISO 9001:2015 de manera exitosa. El disciplinado cumplimiento de los estándares internacionales que exige este proceso ha permitido a la línea aérea enriquecer la calidad de su servicio y mejorar su desempeño global”.

Entre las ventajas que obtiene Viva con esta certificación destacan la mejora de la eficiencia operativa en todas sus áreas, incremento en el nivel de la satisfacción de sus pasajeros y, en consecuencia, la posibilidad de obtener mayores ingresos.

Antes de concluir, Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus dijo: ”tenemos una política de mejora continua para brindar a nuestros pasajeros el servicio que se merecen y brindar valor a todos nuestros socios e inversionistas y esta certificación es prueba de este compromiso. El ISO 9001:2015 nos ayuda a aumentar la confianza y satisfacción de nuestros pasajeros, mejorar nuestra competitividad y obtener resultados operativos y financieros aú más sólidos”.

✰✰✰✰✰ Todavía no termina el verano y Nueva York ofrece abanico de actividades en sus cinco distritos lo que refleja que la ciudad ya está casi totalmente normalizada tras el impacto de la pandemia y gracias al éxito de la vacunación.

Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Compan asegura:”esta temporada estará repleta de ofertas únicas que incluyen autocines y teatro en azoteas, parques costeros, acceso ampliado al NYC Ferry, espacios de artes escénicas al aire libre, cafés, innumerables mercados y jardines y experiencias multiculturales”, señaló

Algunos eventos programados para disfrute de los visitantes son: Yoga en las alturas: Sky-High Yoga, clases a más de 300 m. de altura, en Edge at Hudson Yards.

Teatro en el Central Park: regresa “Shakespeare in the Park” al Teatro Delacorte. Se trata de nueva adaptación de “Merry Wives of Windsor” de Shakespeare con espectáculos gratuitos, hasta el 18 de septiembre.

Wave Hill: oasis urbano de 11 hectáreas, ofrece a los visitantes jardín de clase mundial, talleres, exhibiciones de arte contemporáneo y actuaciones en vivo.

The Whitney Museum: en colaboración con Hudson River Park, ha desarrollado proyecto de arte público permanente y monumental del artista David Hammons titulado Day’s End, que se encuentra frente al museo, en el extremo sur de la península de Gansevoort.

US Open: evento de tenis regresará al Arthur Ashe Stadium de Queens, del 30 de agosto al 12 de septiembre.

Surf en Nueva York: Rockaway Beach en Queens tiene comunidad de surf que ofrece lecciones, y otras actividades recreativas al aire libre como motos acuáticas. Es fácilmente accesible por el tren A o el NYC Ferry. Puedes alojarte en The Rockaway Hotel, que abrió el año pasado.

Navear en kayak en el río Hudson: disfrute del esplendor de la arquitectura de la ciudad desde un kayak en el Hudson o East River, son gratuitos y están disponible en Brooklyn Bridge Park Boathouse, Manhattan Community Boathouse en Pier 96 y Red Hook Boaters.

Little Island: abrió en mayo con reserva de entradas, junto al río Hudson y ofrece actuaciones al aire libre, programación infantil y el restaurante de servicio rápido Bites & Sips.

Exhibición inmersiva de Van Gogh: se despliega en el muelle 36 con más de 14 mil 100 metros cúbicos de proyecciones que permiten a los visitantes adentrarse en las icónicas obras de arte impresionistas.

Pinknic Rosé Festival: 4 y 5 de septiembre en Governors Island se presentará este evento donde podrás disfrutar de música en vivo, bebidas que incluyen rosé, frosé, champán o un cóctel frío, y comida de restaurantes locales y platos preparados por el aclamado chef Gabriel Pazos.

NYC Homecoming Week: del 14 al 22 de agosto, el evento incluye conciertos, proyecciones de películas gratuitas organizadas por Rooftop Films, la NYC Restaurant Week (programa culinario) y Summer Streets (programa de 11 km. de calles abiertas entre el Puente de Brooklyn y Central Park).

✰✰✰✰✰ El Estado de México contará con nuevo parque de atracciones –informa comunicado— que estará en una de las zonas más exclusivas del estado. Se trata del parque temático Hasbro, que junto con la empresa VXT Negocios y el fondo de inversión VXT Capital, abrirán primero centro de atracciones de la emblemática marca.

Este parque de diversiones estará ubicado en Paseo Interlomas, dentro de Centro de Entretenimiento Familiar donde transformarán a Imagic Park. Los visitantes encontrarán juegos mecánicos y otras diversiones con temática de todas las marcas de Hasbro como Transformers, My Little Pony, Monopoly, Power Rangers, Potato Head, Nerf, entre otros.

También ofrecerá emocionantes vivencias, con atracciones, puestos de comida y bebidas temáticas y venta de artículos oficiales de la marca. La empresa declaró que está será una transformación importante que marca un hito dentro de la industria del entretenimiento en la región.

La zona tendrá más de 10 mil metros cuadrados donde habrá múltiples experiencias interactivas e inmersivas para chicos y grandes. Todavía no se ha dado a conocer la fecha de apertura, pero los trabajos están acelerados al máximo y estará listo antes de lo esperado.

