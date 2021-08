AMLO: se atenderán amparos para vacunar contra Covid a menores

Pese a que la OMS señala que no hay riesgo para este sector

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no hay riesgos para los menores ante la pandemia, se van a atender las resoluciones judiciales que ordenen al gobierno inmunizar contra Covid-19 a menores de edad o a quien no le corresponda, de acuerdo al orden de las jornadas de vacunación.

“Se atiende, si alguien acude al juzgado y pide que se vacune,aunque no le corresponda o no haya riesgo y el juez así lo decide, nosotros tenemos que cumplir, se le vacuna, no se puede desobedecer, aun cuando está demostrado por la OMS que no hace falta, que no hay riesgos”, señaló.

A pesar de este posicionamiento, López Obrador mencionó que los jueces están en contra de su gobierno.

“Son muy pocos los que actúan con rectitud, sensatez, cuando se trata de asuntos nuestros, tienen consigna”, remarcó.

Agresiones a fuerzas federales aumentaron 60% entre 2019 y 2020

De acuerdo a cifras oficiales presentadas por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, las agresiones a fuerzas federales registraron un crecimiento de 60 por ciento al pasar de 293 en 2019 a 469 durante el año pasado, lo que coloca al 2020 como el año con más ataques del crimen en los últimos cinco años.

El año pasado durante estas 469 agresiones se logró detener a 381 delincuentes, algunos de ellos heridos, mientras que 297 murieron en los enfrentamientos, señaló.

“Nosotros heredamos esta situación y vamos poco a poco avanzando, a pesar de los pesares, y tengo pruebas para demostrarlo, que ya no es el tiempo de Calderón, que ya no es el tiempo de Peña Nieto, en materia de violencia”, dijo el mandatario.

En tanto, en 2019 las cifras muestran que hubo 293 enfrentamientos, que resultaron en 268 detenidos y 230 agresores muertos.

Pese a que han crecido las agresiones, el Presidente presumió que el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas se redujo exponencialmente, si se compara a cómo actuaban en los sexenios anteriores, principalmente en el de Felipe Calderón.

“Sí hay diferencia, pero aquí no se da esa orden de ‘mátalos en caliente’, se respetan los derechos humanos. ¿Queremos regresar a esta barbaridad? Pues a algunos sí, aunque vayan a la iglesia todos los domingos, ¿les gustaría esto? Nosotros no, nunca, jamás”, puntualizó.

AMLO agradece apertura de Banxico para usar recursos del FMI en deuda

Luego de que el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, declaró que sí es posible utilizar Derechos Especiales de Giro del FMI para pagar parte de la deuda pública, el presidente López Obrador agradeció el apoyo de éste para continuar la operación.

“Le agradezco mucho al gobernador del Banco de México por tener esa actitud, creo que es muy bueno para todos, principalmente, es muy bueno para la hacienda pública, es muy bueno para el pueblo de México”, expresó el mandatario durante su conferencia matutina.

El mandatario recordó que es importante que Derechos Especiales de Giro se utilicen para pagar parte de la deuda pública, en vez de enviar los recursos a las reservas del Banxico, debido a que se paga un interés bajo “mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses”.

“Se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente distinta y muy acertada en el Banco de México, lo celebro”, manifestó.

El Presidente sostuvo que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, cuyo cargo fue ratificado el pasado 3 de agosto, es quien se está haciendo cargo de esta posible operación.

“(Ramírez de la O) es un especialista, un experto, es el primer doctor en Economía, creo que de Oxford, es el actual secretario de Hacienda. Él fue el que me hizo el comentario, él me hizo el planteamiento, por eso yo lo expuse aquí”, dijo.

Recordó que tras la propuesta de utilizar recursos del FMI para pagar parte de la deuda externa por adelantado hubo diferencias, como la que manifestó Gerardo Esquivel, subgobernador del banco central, quien afirmó que dichos recursos no podrían ser utilizados de esa forma; no obstante, ayer declaró que en una democracia, el disenso no siempre es confrontación.

“Estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Esquivel que cuando hay democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir y no todos podemos pensar de la misma manera, eso en las dictaduras donde hay un pensamiento uniforme”, declaró.

El Presidente refirió que si se logra concretar se informará durante las conferencias matutinas, por lo que reiteró el respeto a la autonomía del Banxico, organismo que cuenta con consejeros, y cuya responsabilidad es orientar al gobierno “en opiniones, con asesorías”.

“Aprovecho desde ahora para hacerles la invitación para que nos acompañen, si se logra llevar a cabo este acuerdo, que lo considero favorable, benéfico”, manifestó.

El Presidente recordó que de una bolsa de 620 mil millones de dólares, corresponden a México 12 mil 500 a México que se destinarán a la deuda y no a las reservas nacionales que según las cifras oficiales subieron en este gobierno en 20 mil millones de dólares.

“Ayer la Bolsa Mexicana de Valores creció, desde que estamos nosotros, el incremento a la bolsa está por encima del 20 por ciento, se acuerdan cómo metían miedo de que iba a haber fuga de capitales, devaluación, no se devalúa el peso, no sucedía esto desde hace 50 años. Sí estoy de presumido”, señaló.