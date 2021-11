A enemigos de la 4T, cárcel, ostracismo o desempleo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Si por el presidente Andrés Manuel López Obrador o por Morena fuera, meterían a la cárcel a todos sus detractores, enemigos o a quienes no piensan como ellos. A sus leales, simplemente los condena al desempleo.

Ironías de la vida…

Mientras Santiago Nieto disfrutaba de su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, en Guatemala, país gobernado por Alejandro Giammattei, amigo de López Obrador, éste lo renunció y en su lugar designó a Pablo Gómez. Al ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, se le olvidó la suntuosa boda de César Yáñez, el fiel vocero de López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la hoy Ciudad de México, hasta que tuvo la brillante idea celebrar su enlace matrimonial a todo lujo, lo cual iba en contra de la austeridad republicana de la 4T.

Eso no le pareció al habitante de Palacio y simplemente lo condenó al ostracismo. A Nieto, en pleno festejo lo renunció porque cometió el mismo “pecado” que Yáñez. Además, como bien comentó en su columna nuestro compañero Arturo Ríos, se añadió el ingrediente de haber invitado a la boda a su “archienemigo”, Juan Francisco Ealy Ortíz, director general de El Universal. No le gusta lo que se publica en el Diario.

¿De qué se trata? dirá López Obrador. ¿Estás conmigo o contra mí? Por esa misma razón, y no otra, debió renunciar la titular de Turismo de la CDMX, Paola Félix, quien viajó en el mismo avión (privado) con Ealy Ortiz.

¿Cárcel por un meme?

En cuanto a Morena, que sigue los mismos “pasos” de su fundador, el grupo parlamentario de este partido en el Congreso capitalino pide cárcel para la diputada del PAN, América Rangel, por subir a sus redes sociales un meme en el que evidenciaba la ausencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la capital del país.

Eso demuestra que los de Morena tienen la piel muy delgada.

Rangel dijo que la jefa de Gobierno la quiere meter en prisión “por un meme”. Como respuesta, la legisladora panista comentó: “Es increíble el nivel de autoritarismo que estamos viviendo en México bajo el régimen de Morena. No cabe duda que vamos directo a la dictadura, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar y seguiremos denunciando los atropellos de este gobierno”.

La historia, ya conocida:

El pasado 3 de noviembre, América Rangel publicó en Twitter una simpática imagen en la que lanzaba una ‘Alerta Amber’ para localizar a Claudia Sheinbaum, esto después de que la mandataria capitalina se ausentara de la ciudad por varios días por estar de gira por distintas partes de la República. Quién podía decir que los de Morena se tomarían tan en serio lo publicado, casi a punto de tragedia.

Pero así fue…

Debido a eso, diputados de Morena en el Congreso anunciaron que esta semana pedirán formalmente que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actúe penalmente contra la panista por el delito de “alteración y uso indebido de documentos”.

El punto de acuerdo de la diputada de Morena, Xóchitl Bravo, pide que América Rangel “sea castigada” con prisión de uno a tres años, pues con dicho meme “se utilizan indebidamente los logos y números de la fiscalía, manipulando una imagen para insertar a la jefa de Gobierno de la Ciudad a manera de vituperio”.

De acuerdo con expertos, un meme no puede configurar un delito, porque no es posible ubicar a su autor ya que es de utilización colectiva en las redes sociales, adicional a que su uso en las mismas no priva a alguien de algo. Lo dicho: “Esto es una prueba más de que en Morena no toleran la crítica, quieren acabar con la democracia y la libertad de expresión. A los familiares y amigos del Presidente no los tocan ni con el pétalo de una rosa y a la oposición la quieren encarcelar por un meme, pero para mí es un honor ser una perseguida más de este gobierno de cuarta”, finalizó Rangel.

En qué condiciones operan albergues

El diputado local por Tlalpan, Luis Chávez, exigió información sobre el estado en el que se encuentran los albergues de la Ciudad de México y que en un tiempo fueron utilizados como bodegas de Morena para guardar despensas en las elecciones pasadas, además, servían de “escenario” a los líderes territoriales ligados a los ex alcaldes morenistas para sus asambleas con militantes.

Explicó el diputado:

Con la proximidad del invierno, “hay mucha gente que vive en la calle y no tiene donde refugiarse. Nos han llegado reclamos de personas que dicen que hay albergues cerrados o en mantenimiento, queremos saber qué tipo de mantenimiento tienen y desde cuándo están en esas condiciones porque deben estar abiertos al 100 por ciento”. El legislador indicó que ha recorrido la zona alta y pueblos de Tlalpan para constatar las condiciones en las que vive mucha gente sin casa. Y comprobó que tan no hay albergues funcionado que vecinos solidarios le brindan comida y techo a la gente.

lm0007tri@yahoo.com.mx