Severo golpe le asestó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) con la detención de uno de sus funcionarios, Julio César Serna Chávez, por presuntos delitos de corrupción.

Aunque la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy Ramos abrió dos carpetas de investigación en contra de los funcionarios incondicionales del hoy senador del PRD, los hermanos Julio César Serna Chávez y Luis Ernesto, de los mismos apellidos, sólo el primero ya duerme en el Reclusorio Norte. El senador Mancera debe estar preocupado, no tanto porque pudiera ir a la cárcel, cosa que no sucederá porque goza de fuero, sino por la podredumbre que saldrá cuando fue jefe de Gobierno. Luis Ernesto y Julio César fueron los colaboradores de mayor confianza para el ex jefe de Gobierno, investigados por omitir una serie de inmuebles en sus declaraciones patrimoniales de 2018.

Información de Infobae destaca que a dos años de haber dejado la jefatura de Gobierno, Mancera ha acumulado una serie de escándalos por presuntos actos irregulares y de corrupción durante su administración, especialmente en materia de contratos de obra pública e inversiones del sector inmobiliario.

Agrega que el primer de estos funcionarios (Luis) fue su secretario particular y el hombre que más poder tenía después del entonces jefe de Gobierno, pues por su oficina pasaban los grandes contratos de obra pública y se decidían las millonarias inversiones en la capital, incluidas las del sector inmobiliario.

Julio César, por su parte, fue coordinador general y administrador de la Central de Abastecimiento, el mercado más grande de América Latina y de millonarias operaciones al día; en 2016 Mancera le encargó la coordinación de gabinete de su gobierno. Y para decirlo simple y llanamente: se sirvieron con la “cuchara grande”.

Julio Serna fue detenido la noche del sábado por elementos de la Policía de Investigación, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que fue aprehendido en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La hoy jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al ser enterada de lo acontecido, dijo que “todo lo que sea combate a la corrupción y cero impunidad lo celebra (Político MX).

Sheinbuam señaló que “este un trabajo de la Fiscalía que tiene autonomía en las investigaciones que realiza y agregó que hay diversas denuncias que se presentaron en su momento. Otro colaborador en el equipo de Mancera es Miguel Ángel Vázquez, quien no fue vinculado a proceso por suspender cuotas de jubilados y pensionados al ISSSTE.

En su resolución, el juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en acatamiento a una resolución de un Tribunal Colegiado, apuntó que el “Ministerio Público no expuso dato de prueba idóneo para demostrar que se ocasionó perjuicio a la hacienda pública, ni siquiera en el grado mínimo probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso”.Con todo y eso Sheinbaum se mostró satisfecha y resaltó que “todo lo que sea el combate a la corrupción y que no haya impunidad, nosotros lo celebramos”.

Presidencia impone vestimenta

Por si algo faltaba en este gobierno de la 4-T, ahora impone un código de vestimenta. ¿De qué se trata?

El diputado local Aníbal Cañez lo explica a partir de una queja que ingresó ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por violar un derecho humano consagrado en la Carta Magna, al tratar de imponer un código de vestimenta que impida escoger una apariencia personal en el ámbito laboral, lo cual es una forma indirecta de discriminación. Conociendo la personal forma de ver y hacer las cosas del Presidente, agregó:

“No sorprende que el gobierno de López Obrador insista en violar reiteradamente el orden constitucional; lo que si nos sorprende es que sea la propia Consejería Jurídica la que desconozca los precedentes de nuestra Suprema Corte”. Agregó que acciones como esta demuestran que la fórmula del Presidente (90% de honestidad y 10% de conocimiento), no aplica cuando se habla del respeto a la ley.

Por tanto, el legislador de Acción Nacional llamó al gobierno federal a mantenerse en su actuar dentro de los causes constitucionales, ya que su actitud poco a poco va menoscabando las libertades y “nos acerca a su dictadura”. Aníbal Cañez comentó que presentará más quejas sobre situaciones violatorias de los derechos humanos que continúen imperando desde la 4T.

Debe fortalecerse código penal

Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal por Morena, urgió a discutir y, en su caso, aprobar la adición propuesta de un Artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a fin de prevenir y erradicar la “revictimización” de quienes sufren violencia física o sexual en todo el territorio nacional.

Dijo que si bien hay un avance en la legislación local en cuatro de 32 entidades del país, aún falta mucho por hacer para contar, en todo México, con una norma que desaliente o sancione a quien o quienes expongan -por cualquier medio- imágenes, audios, videos, documentos o información de víctimas de este tipo de vejaciones, de cadáveres o de las circunstancias de la muerte.

