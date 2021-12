Iron Maiden regresa a México

Iron Maiden regresará a México en 2022 para traer su Legacy Of The Beast Tour al Foro Sol el miércoles 7 de septiembre de 2022 con invitados especiales, que se anunciarán próximamente. Los boletos para ver en vivo y a todo color a la también llamada Doncella de Hierro estarán preventa Citibanamex los días 6 y 7 de diciembre. Mientras que el lunes 8 de diciembre estarán disponibles al público en general a través de www.ticketmaster.com.mx. Como siempre, habrá una preventa exclusiva para los miembros del club de fans de IRON MAIDEN.

Después de sus tres impactantes fechas agotadas en la Ciudad de México en 2019, Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gears, Dave Murray, Nicko McBrain y Adrian Smith, llegarán de nueva cuenta a nuestro país con este poderoso y asombroso espectáculo, que ha sido visto por casi dos millones de personas en todo el mundo.

Legacy Of The Beast Tour ha sido aclamado por los fanáticos y los medios de comunicación como el show más extravagante y visualmente espectacular que ha presentado la banda hasta la fecha. Legacy Of The Beast Tour presenta lo mejor de sus 46 años de exitosa carrera musical entre los que se encuentran 2 Minutes To Midnight, The Trooper, Run To The Hills, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark, Flight Of Icarus, The Evil That Men Do, Hallowed By The Named, Sign Of The Cross, entre otros clásicos.

El sitio web Sopitas lo describió como “Una aplanadora total. Fue uno de esos conciertos legendarios que te golpea una y otra vez, sin bajar la guardia”. Cabe mencionar que el show de 2022 también incluirá algunas canciones del nuevo álbum de estudio llamado Senjutsu, material que debutó en el #1 en México y que tocarán en vivo, por primera vez, en la CDMX.

El manager de IRON MAIDEN, Rod Smallwood, comentó:

“El próximo verano comenzaremos, finalmente, la gran gira europea de Legacy Of The Beast; programada originalmente para 2020; desde entonces se reagendó dos veces. El nuevo show será aún más espectacular, por lo que después de nuestra visita a Rock in Rio a principios de septiembre de 2022 decidimos llevarla a nuestros fanáticos en México y América del Norte.

Haremos un par de cambios en la producción y el setlist para incluir algunas canciones de nuestro nuevo álbum Senjutsu. Además, estamos haciendo que la versión 2022 de Legacy Of The Beast sea aún más emocionante y espectacular que el aclamado show original, pero pueden estar seguros de que todavía presentaremos todos los “éxitos” y los elementos clave de la gira original: la avioneta Spitfire, Icarus, infierno, lanzallamas, pirotecnia y más. Pero sacudiremos un poco al soldado Eddie quién tendrá una competencia seria en el nuevo “mundo” de Senjutsu, que estamos agregando”.

El vocalista de IRON MAIDEN, Bruce Dickinson, agregó:

“Estamos emocionados por nuestro regreso a la Ciudad de México. Estoy entusiasmado con las nuevas incorporaciones a la producción escénica y no podemos esperar a que todos vean lo que tenemos planeado. ¡Toda la banda ha disfrutado mucho de la gira Legacy Of The Beast y ahora no podemos esperar para volver y tocar en vivo, divertirnos y ver a todos de nuevo!”.

La producción y la lista de canciones de la gira Legacy of the Beast están inspiradas en el juego móvil de MAIDEN del mismo nombre, el cual está disponible en las plataformas iOS y Android en www.ironmaiden.com/play.