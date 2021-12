Yurem se entrega al público durante su obsesivo compulsivo debut en “Toc Toc”

En el Teatro Fernando Soler

Alternará personaje con Pedro Prieto dando vida aun diseñador de videojuegos

“Toc Toc” es una de las puestas en escena más exitosas de la cartelera teatral mexicana, donde seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se conocen en la sala de un afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. No obstante el psiquiatra no puede llegar a tiempo y todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable.

Bajo la anterior premisa, actores como Lolita Cortés, Omar Medina, Efraín Berry, Dari Romo, Pedro Prieto, Sandra Quiroz, Meraqui Pradis, Lorena de la Garza, Paola Arrioja y ahora el recién integrado al elenco Yurem, llevan al público en un viaje de emociones divertidas, pero que te hacen pensar sobre la salud emocional y mental.

Recientemente se llevó a cabo la función a prensa, para darle la bienvenida a Yurem al elenco y después de la gran aceptación del público y con un aplauso generalizado, agradeció diciendo “Gracias a mi familia, principalmente a Morris (Gilbert) por invitarme a la obra, yo tenía muchas ganas de subirme al escenario y fue bien complicado porque no ensayé mucho tiempo, estábamos bailando como locos, pero estuvo padrísimo, es una gran experiencia, estoy aprendiendo en esta obra. Gracias a todos los que vinieron a los amigos, al público, chido, la neta gracias”.

Asimismo, destacó que “salió bien gracias a Dios, aunque ensayé poco, porque estoy en otros proyectos, además solo ensayé con el director, no con nadie de mis compañeros, eso es muy difícil, además la obra es un caos muy bien organizado, lo cual es un doble reto. Es como una montaña rusa, porque se aborda un tema serio, que toca fibras, pero también está muy cagado y con un elenco poderoso, no es cualquier elenco, eso me hace sentir muy orgulloso, esta bien padre y me conmovió un montón”.

Por su parte, Mariana Echeverría quien amadrinó este debut de Yurem se dijo orgullosa de quien calificó como su hermano “estoy muy feliz de que me hayas hecho parte de este momento para ti porque somos tus hermanos y nos encanta verte triunfar, es una obra increíble y el personaje te quedó como anillo al dedo, eres un triunfador, un ganador, nunca dejes de soñar, sigue cumpliendo cada uno de tus sueños, estoy orgullosa y feliz por ti. Muchas gracias”.

Finalmente, Yurem invita a la gente a ver la puesta en escena que se presenta en el Teatro Fernando Soler, Centro Teatral Manolo Fábregas, con funciones viernes y sábado a las 18:00 y 20:00 horas; y el domingo a las 16:30 y 18:30 horas.

Morris Gilbert, insistió en que la gente puede acudir al teatro de forma segura, ya que están respetando todos los protocolos de seguridad sanitaria desde la llegada de la gente al teatro, durante su estancia y hasta que se van, pues los invitan a usar todo el tiempo el cubrebocas, a aplicarse gel antibacterial, además de que la sala es sanitizada constantemente.