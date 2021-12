Jennely “La Patrona” rendirá tributo a Jenni Rivera en el Teatro Hidalgo

Después de una gira por toda la República Mexicana

Se presentará este 9 de diciembre con banda, mariachi y orquesta

Arturo Arellano

Jennely Rivera, conocida artísticamente como Jennely “La Patrona” comenzó su carrera como baladista y posteriormente incursionó en el regional mexicano, con el paso del tiempo surgió una oportunidad para crear un homenaje en vida de Jenni Rivera la “Diva de México”, obteniendo, incluso, la bendición de la misma cantante antes de morir.

Es así como se crea el “Gran Tributo” presentándose con gran éxito a lo largo y ancho de la República Mexicana teniendo presentaciones en jaripeos, bailes y ferias, por lo que Jennely ha compartido escenario con bandas como La MS, Adictiva, Germán Montero, El Mimoso, Carnales de Nuevo León, entre otros, ahora llevará a cabo su espectáculo el 9 de diciembre en el Teatro Hidalgo con su nueva producción, acompañada de banda Sinaloense, Mariachi y Orquesta en vivo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la cantante nos comentó “estoy lista y emocionada por este homenaje a la gran Diva de la Banda, vamos a hacer una remembranza desde los inicios de Jenni Rivera hasta lo más actual, música de banda, mariachi y orquesta en vivo. Es un homenaje interpretando los temas a mi estilo”, explicó.

Recordó también que “desde hace 12 años cuando Jenni entra a México yo ya hacía el homenaje a otras divas como Rocío Dúrcal, pero se atraviesa en mi vida Jenni y me enamoro de su música, de su personalidad de lo que ella proyecta, platiqué con Jenni, teníamos comunicación, le hice una propuesta de hacerle un homenaje y me da su bendición, bajo la condición de que no podía olvidar mi propia carrera, que es lo que vengo haciendo a la par del homenaje”.

Adelantó que para este jueves 9 de diciembre “vamos a tratar de hacer los temas más representativos, los que se quedaron en el ADN de la gente, acompañada de mis artistas musicales, mis maestros. Esto no es una imitación burda, como mucha gente lo hace, es un homenaje respetuoso que hemos llevado a través de los años, incluso, es la misma gente la se encarga de irme recomendado hasta llegar al nivel de aceptación que tenemos ahora”.

Celebra que ha pisado muchos escenarios exitosamente con este homenaje “hemos trabajado palenques, jaripeos, discos, centros de espectáculos, bailes y ahora nace la propuesta a través de una producción importante, que nos lleva al Teatro Hidalgo, se trata de hacerlo en un espacio diferente, es mi primera vez en el teatro. Habrá muchas sorpresas de producción. Vamos a recordar a la diva desde sus inicios, hasta cómo va evolucionando con diferentes imágenes, los músicos ponen su granito de arena con los arreglos musicales y de parte de la productora tenemos la escenografía muy bonita, todo es magia”.

Afirma que ha tomado todo este homenaje como una ilusión “como un sueño y dicen que los sueños se hacen realidad, soñaba con ser una gran artista y lo he logrado haciendo este homenaje que en su momento tuve la bendición de Jenni y en su momento también de Rocío Durcal cuando hacía el homenaje a la española más mexicana de todas”.

No obstante, asegura que respeta la petición de Jenni Rivera, quien le dijo que no dejara su carrera solista de lado. “Incluso en el show hay temas originales que se han venido trabajando en el año, aunque ha sido difícil por la pandemia, pero he tratado de rescatar lo mejor de esto, esperamos que el año que viene saquemos las canciones originales en plataformas para que la gente las conozca y las cante conmigo en los conciertos”.

Adelantó que en el Teatro Hidalgo interpretará “varios temas de su disco ‘Joyas prestadas’, de los covers famosos que hizo Jenni, me los han pedido mucho, ‘Detrás de mi ventana’, por ejemplo, o canciones más antiguas como ‘Inolvidable’ o ‘Chuper amigos’, habrá un poco de todo para que la gente se la pase bien, es un evento familiar para el gusto de todos”.

Finalmente, Jennely invita a la gente a seguirla en redes sociales donde se encuentra como “Jennely La patrona” o “Jennely y su banda sinaloenese”, y también a acudir a este homenaje. “Esto es con mucho respeto a la diva. El día del evento la venta estará al 2×1, para que nadie se lo pierda, porque hay que seguir cuidándonos, pero portándonos mal” concluyó.

