Diana Vanoni defiende la música y el profesionalismo

A través de su programa en internet

Se presentará el 11 de febrero en el Foro 1869

Arturo Arellano

Diana Vanoni es una cantante mexicana, comprometida con la mujer, defensora del amor, del romanticismo, los valores y los sueños, virtudes con las que ha logrado la ejecución exitosa de diversos proyectos, como lo es ahora el lanzamiento de sus más recientes sencillos “A donde vayas” y “Mío” con los que llegará para presentarse completamente en vivo el próximo 11 de febrero en el Foro1869, ubicado en Avenida de los Insurgentes 1869, colonia Guadalupe Inn, ciudad de México.

Vanoni, en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “el 11 de febrero tengo una presentación en el Foro 1869, tengo mucha emoción y antes de decidirme por este lugar, tengo que decir que me dio muchísima confianza, porque como está la situación no nos podemos arriesgar y aquí la logística es muy responsable, están cuidando siempre que cumplamos las medidas de prevención sanitaria para no contagiarnos”,

Y ahora sí entrando en materia de lo musical dijo “tengo un gran repertorio, porque se nos han ido tantos artistas últimamente, que me gustaría recordarlos con sus canciones, como Armando Manzanero, algunas de Juan Gabriel, esas canciones icónicas y que todos nos sabemos. Lo mismo canciones de mi disco, mis últimos sencillos ‘A donde vayas’ de Marco Antonio Solís, que hizo que mi Spotify empezara a subir, asimismo, promuevo “Mío” que canté en los 80s y pensé que debía tener mayor promoción, me di el gusto de volverla a grabar y la cantaré en vivo, por supuesto”.

Al interpretar los clásicos de los grandes cantautores comentó “para mí es un reto, pero las canciones las haces tuyas y se debe interpretar, porque cualquiera puede cantar bonito, entonar, pero interpretar es algo más complejo, más especial, eso es lo que yo siempre trato; de que cuando tu estés escuchándome cantar o pienses que lo viví o recuerdes algo que tú viviste o estas viviendo”.

Añadió que no dejará de cantar “una de Vicente Fernández, porque siempre hace falta un ‘De qué manera te olvido’, en algún momento del show, porque siempre cuando ya estas con los tequilas quieres escucharla, entonces obviamente sí habrá temas de Don Vicente”.

AMIGA DE LOS ÍDOLOS: VICENTE FERNÁNDEZ Y ARMANDO MANZANERO

Y recordó su experiencia con el ídolo mexicano “he cantado sus temas desde inicios de mi carrera, incluso, tuve el gusto de conocerlo; de abrirle palenques, en León, Tampico, hicimos varios juntos y fue una época muy bonita, cuando yo era jovencita y él era muy lindo, espléndido, en el sentido de que me permitía cantar con su mariachi, me decía ‘si vas a cantar con mariachi, canta con el mío’ imagínate, yo era una chavita y eso era algo soñado, son cosas que nunca se olvidan”.

Sobre el maestro Armando Manzanero, recordó “fue mi amigo de jugar tenis, mi partner, jugábamos tres veces por semana, lo conocí como hace 15 años y fuimos muy cercanos, me apoyó siempre, por ejemplo, desde que supo de mi programa estuvo al pendiente, eso se valora mucho, incluso, la entrevista a Armando Manzanero fue la ultima vez que lo vi, fue una entrevista natural que deja ver lo mucho que nos queríamos”.

Y es que Vanoni, tiene un programa de entrevistas en YouTube. “Este programa nació en la pandemia, con la necesidad de seguir produciendo contenido y estar cerca de mis seguidores, porque ahora es estar en redes sociales. Me ha tocado vivir dos épocas, antes solo veías a los fans en los conciertos, pero ahora hay lectores, followers, redes sociales, es lo bonito, una responsabilidad para estar al pendiente de todos y darles contenido de calidad”.

Añadió que este programa ha sido una necesidad de estar cerca, “se dieron las cápsulas de YouTube, aunque antes ya había tenido una incursión como conductora, ya que siempre quise ser comunicadora, de las cosas que me gustan, tener ese contacto con mis fans y mis seguidores. Estas cápsulas son eso, habar de desarrollo humano, otra faceta en mi carrera”.

En este caso ha contado con la presencia de Queta Lavat, Norma Lazareno y otros grandes actores como Alejandro Tomassi, “he tenido la fortuna de tener a grandes personalidades, gente muy querida para mí que francamente agradezco enormemente su apoyo, con esta nueva incursión en mi carrera. He intentado hacer mi programa de revista es algo muy divertido, más recientemente entrevisté a Maxine Woodside”.

Finalmente, adelantó que el próximo 21 de marzo se presentará en la Arena Ciudad de México, “vienen dos tenistas de importancia internacional, pero vienen a jugar en serio y yo voy a cantar el Himno Nacional y aparte tendré la delicia de cantar algunos cuatro o cinco temas de mi show para que la gente me conozca un poco más”, esto será en el marco del Tennis Showdown, donde Daniil Medvedev y Andrey Rublev van a confrontarse en el mejor evento de tenis de CDMX de 2022.

