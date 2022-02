Alex Ibarra regresa a “Vaselina” ahora como Johnny Casino

Los días 17, 19, 26 y 27 de febrero

El musical se presentará en el recinto más seguro, Teatro del Parque Interlomas

Arturo Arellano

Alex Ibarra cuenta con una gran trayectoria como actor y cantante, sin embargo, particularmente comparte una historia con el musical “Vaselina” del cual ha sido parte en innumerables ocasiones, dando vida a cada uno de sus personajes varoniles, salvo uno: Johnny Casino, a quien por fin va a interpretar en la versión de la puesta en escena que se montará los días 17, 19, 26 y 27 de febrero en el Teatro del Parque Interlomas, que en el marco de la contingencia sanitaria es catalogado como el teatro más seguro de México.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso actor, comentó “tengo la música de ‘Vaselina’ en la sangre, la hice con Timbiriche de niño y de adolescente, he pasado por muchas de sus versiones y ahora me invitan a tener participación en la producida por The Broadway Center y Booking en conjunto con Julissa; donde me ofrecen el personaje que no había hecho nunca, el único que me faltaba: Johnny Casino y dije ‘claro que sí, tengo que romper mi record’ y aquí estamos muy emocionados”.

Asegura que se enamoró de este elenco desde el primer día “fui a los ensayos y me encontré con una ‘Vaselina’ súper limpia, bien montada, con actores que cantan y actúan muy bien, que tienen un hambre voraz por avanzar y crecer, unas ganas de actuar y sobresalir, que al final, lejos de que ellos me aprendan algo, yo les aprendo a ellos muchísimas cosas, me recuerdan cuando estaba en su lugar y me sigo emocionando”.

De tal manera que segura “van a ver una ‘Vaselina’ fina, limpia, con actores que cantan impresionante. Lo que hago a estas alturas es divertirme, disfrutar la obra; este personaje que me toca interpretar es un locutor de radio con más edad que los demás en el musical, es un ‘chavorruco’, que todavía cree que es un galán, pero no lo es y seguramente se ve patético aparentándolo y ahí es por donde lo llevo, porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 10 años después (risas). Es divertido para mí y para la gente, aunque mi participación es breve, tengo un encuentro con el público, juego con ellos y los actores, después me siento a ver la función porque no dejo de maravillarme en cada ocasión”.

Sin duda ‘Vaselina’ es un musical que no pasa de moda y sigue gustando a generaciones completas, lo cual Ibarra adjudica “primero que nada a la música, son canciones que no pasan de moda, es maravillosa, te la ponen en los antros y todo mundo las sabe, las baila y hasta las coreografías. Segundo, creo que esta obra juntó a dos grandes nombres en su momento, Vaselina y Timbiriche, ambos proyectos muy fuertes que arrastraron a toda una generación, es decir, que los que hoy somos papás vamos a llevar a nuestros hijos a ver ‘Vaselina’ porque son parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Además, los temas del amor y la escuela son inmortales”.

VAMOS A CONQUISTAR A LAS NUEVAS GENERACIONES

En el caso de esta nueva generación de “Vaselina”, afirma que no solo es un montaje espectacular con grandes cantantes, sino que “los vestuarios son impresionantes, llamativos, los colores, las telas, que sumados al glamour del rock hacen todo muy atractivo a la vista. Además, hicieron un disco enorme giratorio para el escenario, se ve muy bonito, lo destaco porque he pasado por todas las versiones de este musical, algunas hasta con pantallas espectaculares y demás, pero a mí me pasaba que las pantallas no me gustaban mucho, hay que ver el talento de los actores mas allá de juegos artificiales”.

De tal manera que, asegura, será llamativo para los fans de la franquicia, pero también para los jóvenes, que puede tengan su primer encuentro con Vaselina en esta versión. “Lo veo con mi hija, me acompañó al primer ensayo y ya no hubo manera de sacarla de ahí, ve todas las funciones, se sabe la obra, se sabe las coreografías, y creo que es algo mágico. La obra tiene un imán muy fuerte, creo que los adolescentes la disfrutan mucho porque están pasando por ese momento del primer amor, ahora en las redes sociales o en la vida real, que si le dio like, que si le pido que sea mi novia, ellos se identifican con este contexto”.

No obstante, afirma que “también quienes son fans de Vaselina desde sus primeras versiones quedarán muy satisfechos, porque los chicos hacen un trabajo impresionante. Vale la pena que vengan al teatro a vernos. También hay que recordar que el teatro es complicadísimo actualmente y ya lo era desde antes, los productores apuestan un dineral, antes ponías un anuncian el periódico y ya, pero ahora debes poner una manta, un camión, un espectacular y se vuelve complicado llegar a la gente, más con el tema de la pandemia, pero sin duda vale la pena mantener vivo al teatro”.

Alex Ibarra pide a la gente acuda con confianza al Teatro del Parque Interlomas los días 17, 19, 26 y 27 de febrero, cuando ofrecerán únicas funciones, ya que después realizarán una gira que los llevará a Acapulco, Toluca, Pachuca, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades “Nos vamos a divertir muchísimo. Tenemos todas las medidas de seguridad, nosotros también como actores nos hacemos pruebas Covid frecuentemente y les aseguro que el Teatro del Parque Interlomas tiene todas las medidas necesarias para que no corran riesgo”, concluyó.

Los boletos están a la venta en taquillas del inmueble y Ticketmaster.

Alejandro Ibarra