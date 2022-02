Gobiernos de salvajes

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Impera la ley del cacique en turno

Veracruzanos decepcionados de Cuitláhuac

Autoritarismo a todo lo que da

Morena contra libertades civiles

No se someten a la voluntad de las mayorías

INAI le dice NO a AMLO

Lilly: RSC

Conseguir un pensamiento libre en la sociedad actual es

difícil porque la democracia está pervertida y secuestrada

José Luis Sampedro (1917-2013), escritor y economista español

La ley no es un argumento leguleyo. La ley la aprobamos democráticamente en los Congresos federal y locales, mediante una democracia participativa que puede estar viciada por los partidos políticos. Pero esa es nuestra democracia. Perfectible, aunque muy primitiva.

Las leyes debemos mejorarlas y no dejarlas a la interpretación del gobernante en turno, como pretende hacerlo desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Si hay equilibrios legislativos es para frenar la ambición de poder y dinero de los gobernantes.

Sin embargo, a pesar que a nivel internacional, la percepción, como la de millones de mexicanos es un sistema autoritario donde el Presidente y los gobernadores se sienten dueños de la voluntad de todos los mexicanos.

Se les olvida que fueron elegidos por 30 millones de mexicanos y que el resto, 90 millones o no fueron a votar, votaron en contra o son menores de edad. Así que los morenistas no nos vengan con el cuento que tienen de su lado a la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los que votaron, sí; pero no de la totalidad de los mexicanos, a los que se suman millones de decepcionados de la Cuarta Transformación.

Ese desencanto lo incrementan políticos que desde el gobierno hacen y deshacen sin el menor escrúpulo. Roban y asesinan con total impunidad. Y, dicen, burlándose de los mexicanos, que ellos no son como los anteriores.

Un ejemplo de pésimo gobierno, donde el derecho es pisoteado y el crimen ha sentado sus reales, es Veracruz.

A pesar que Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, y a la titular de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos cometidos contra una mujer que fue detenida en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz en medio de tortura y agresiones sexuales.

Este es sólo un ejemplo de gobiernos abusivos y de alto grado de ignorancia, según consta en la recomendación, 51VG/2022 el 17 de noviembre de 2020 una madre denunció que su hija fue sufrió abuso físico y sexual por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, luego de haber sido detenida por policías en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Quisieron poner una denuncia y la fiscal se negó.

Esto, aunado a pifias de Cuitláhuac en todos los sentidos, ahora quiere colgarse de quien él cree que será la próxima presidente del país, Claudia Sheinbaum. Se coloca en el redil de ella. Flaco favor le hace a la elegida por López Obrador, para heredarle el poder.

PODEROSOS CABALLEROS

JUEGO PERVERSO CONTRA EL INAI: Si el presidente López Obrador tiene un abogado que haya cursado corriendo la carrera en una universidad “patito”, le hubiera orientado en el sentido que la privacidad está sobre el capricho de cualquier gobierno. Le pide permiso al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y la respuesta es contundente: No puede dar información de Carlos Loret, a pesar que está encaprichado por las denuncias que ha presentado en torno la vida de sus hijos. Los datos personales son PRIVADOS. Los de los políticos, administradores públicos electos o designados, de ellos, de sus familiares y socios en negocios, SON PÚBLICOS. Ahora, lo que dicen los morenistas en su desplegado del lunes pasado, que «¡Morena no permitirá que México regrese al viejo régimen!», les pregunto: quienes son ellos para impedir la voluntad del pueblo. Ni el PRI, ni el PAN se atrevieron a tanto autoritarismo. Ayer, en comisiones le dan facultades al gobierno para congelar o bloquear cuentas bancarias en México y el extranjero de los enemigos del régimen. ¡Qué más señales de control totalitario quiere imponer la 4T! Cuidado. Las cosas se están poniendo feas, en tanto se acerca el fin del sexenio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

LILLY: El consorcio farmacéutico Lilly, que a nivel global lleva Dave Ricks, y UNICEF, se aliaron. Lilly una inversión de 14.4 millones de dólares para mejorar la salud de 10 millones de niños y adolescentes que viven con enfermedades crónicas no transmisibles en Bangladesh, Malawi, Nepal, Filipinas y Zimbabue. Este trabajo está alineado con la iniciativa Lilly 30×30, para brindar, año con año, un mejor acceso a una atención médica de calidad a 30 millones de personas que viven en entornos de escasos recursos, hacia 2030.

