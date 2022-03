Silencio no respalda dislates del Presidente

Adriana Moreno Cordero

El canciller Marcelo Ebrard sigue “sudando la gota gorda”

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a destruir la política internacional de México, en este espacio se consignó que lo más probable era que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estaba “pasando aceite” y sudando la “gota gorda” por los innumerables dislates que el inquilino de Palacio Nacional acumulaba, en cuanto a la relación de México con otras naciones, pero como tiene el firme propósito de ser candidato presidencial de Morena, pues no le queda de otra más que aguantar estoico al buscapleitos internacional en que se ha convertido su jefe, entre otras razones, porque el canciller siente que se la deben, ya que en su momento, él le dejó el lugar al de Tepetitán para que ocupara la candidatura presidencial.

Sin embargo y en este mundo al revés en el que se ha convertido esta errada y llamada Cuarta Transformación, ahora resulta que López Obrador, por decisión propia, es el vocero ni más ni menos que del canciller, que no contestó absolutamente nada cuando reporteros le preguntaron si efectivamente respaldaba tanto tropiezo presidencial y vale señalar que sigue “sudando la gota gorda” porque evitó responder si en su calidad de canciller, enviaría una respuesta al Parlamento Europeo sobre este embarazoso tema. “Ese es otro tema”, dijo, por lo que hay que anotar que el silencio del señor secretario Ebrard Casaubon, no quiere decir que apoye o respalde el desastre que ha hecho el inquilino de Palacio Nacional en cuanto a las relaciones internacionales de nuestro país.

En su gustadísimo “stand-up mañanero, cuando subrayó que el titular de la SRE estaba totalmente de acuerdo con la nefasta carta —llena de provocación—, que les envió él y su flamante vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a los diputados de la Unión Europea, en la que los calificó de “borregos, entrometidos y politiqueros”. Añadió que como se trataba de un asunto político y no diplomático, decidió ser él quien les respondiera a los eurodiputados.

En este orden de ideas, pues ¿qué iba a hacer Marcelo Ebrard?, ¿su silencio significa aprobación y respaldo?, no, seguramente no. Más bien lo que pasó es que López Obrador prácticamente amordazó a su canciller, pues de acuerdo a lo que es su lógica, su subalterno no debe contestarle y menos cuestionarlo, esto debido a que varios integrantes del gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación, han sufrido en carne propia la furia presidencial que suele ser implacable.

Así, cuando se trata de cuestionarlo, entonces todos son injerencistas y “borregos”, pero si se trata de alabarlo, la cuestión cambia radicalmente y ello proviene de gente honesta, como fue el caso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que envió una carta al tabasqueño en la que lo llena de elogios y desliza la posibilidad de que México, Argentina y Brasil, con el buen amigo Luis Inácio Lula Da Silva, se construya un eje izquierdista.

*** El pasado sábado se estrenó por Canal 40 el documental “Utopía roja. Los sueños perdidos”, en el que especialistas analizaron la guerra en Ucrania, nación asediada y sometida históricamente para integrarse al colectivismo soviético y con ello, impedirle el ejercicio de su soberanía y libertad. Ahora, invadida por Rusia, encabezada por el mismo gobierno autoritario desde que inició este siglo, encabezado por Vladimir Putin, la pregunta que se puso al centro del debate es: ¿La historia repitiéndose continuamente? Se estableció también que la libertad constituye la condición natural del ser humano, por lo que coartarla es la gran tentación de gobernantes autoritarios. Su herramientas el colectivismo que anula a cada individuo y da paso a suprimir derechos, la libre expresión y el desarrollo del pensamiento crítico.

*** Balaceras y asesinatos en Tamaulipas, Michoacán y Colima, con sus respectivas poblaciones viviendo en la incertidumbre y asoladas, es lo que tiene verdaderamente preocupado a Alejandro Mayorkas, secretario general de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, quien ayer estuvo en Palacio Nacional, donde se reunió con el Presidente, a quien hay que imaginar, por cierto, dándole explicaciones al funcionario estadunidense tan, pero tan irrisorias como que hace falta moralizar a México, o bien, que aunque se burlen del tabasqueño -como él mismo lo afirmó-, continuará en su importantísima labor de acusar a los delincuentes con sus mamás, como medida para inhibir a la inseguridad. Pero lo que habrá resultado una “perla” es inferir que López Obrador le dijo a Mayorkas en su encuentro, que su “arma secreta” para combatir a la delincuencia organizada es aquella frase de “abrazos, no balazos” y en el colmo, que a esta errada y llamada Cuarta Transformación le ha funcionado. Lo que se habrán reído los integrantes de la comitiva de Estados Unidos, entre quienes estaba el embajador del vecino país del norte, Ken Salazar. Pero también había motivos para celebrar como la detención de Juan Gerardo “N”, conocido también como “El huevo”, líder del Cártel del Noreste.

*** Muy interesante la conferencia de prensa conocida como “La Contramañanera” que todos los lunes encabeza la senadora Kenia López Rabadán. En esta ocasión se refirió a que el partido en el poder comete una aberración en contra de la ley, al utilizar las vacunas, los apoyos, las becas y los programas para coaccionar el voto rumbo a la consulta de Revocación de Mandato. La vicecoordinadora de la bancada del PAN, anunció que acudirá a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), “porque no se puede permitir la violación a la ley”. Agregó que Morena, “está cometiendo delitos, incluso delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por eso, el día de hoy presentaré una denuncia en contra de Morena y de quien resulte responsable ante la Fepade. Lo que está pasando es inadmisible”, aseveró. En ese sentido, exigió suspender de inmediato este tipo de acciones, ya que dijo, desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril de este año, no se pueden promover las acciones del gobierno, sin embargo, “hemos visto cómo la propaganda gubernamental no sólo no se suspendió, sino que se incrementó”.

*** Y sobre este mismo tema, el presidente López Obrador, para variar, arremetió contra el INE, “con todo respeto está actuando de manera antidemocrática y violando la Constitución, porque no quieren que se sepa que va a haber una consulta, … no quieren que nadie se entregue para que nadie participe”. Lo que persiste en el fondo es que el tabasqueño está aterrorizado porque su popularidad va en franco descenso. El INE hizo un llamado a respetar las leyes sobre esta inútil Revocación de Mandato que tendrá lugar el próximo 10 de abril y pidió retirar en un plazo de 72 horas, 278 espectaculares que Morena tiene distribuidos en 61 municipios en 15 estados del país. ¿Quiénes son los autoritarios y antidemocráticos?

