Plan para garantizar derecho a la salud de AMLO, un “refrito” del Seguro Popular

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Festival de las Ideas, espacio para concebir ideas innovadoras

Medio perdido quedó por ahí que hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su silente secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentaron “el plan para garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos y que la población sin seguridad social tenga acceso a medicamentos y atención médica de manera gratuita” y se supone que ambos, ocupan parte importante de su tiempo en fortalecer el sistema de salud para población abierta.

Y bueno, aquí surgen varias preguntas y dudas; una de ellas es, ¿esta errada y llamada Cuarta Transformación se ha tardado tres años para empezar a planear lo que constituye un vil “refrito” de lo que fue el Seguro Popular” en tiempos del ex presidente Felipe Calderón?, y en este sentido, ¿por qué destruir con tanta rabia lo que venía funcionando para tratar de hacer algo parecido, como es el caso del Seguro Popular?

Se asegura, además, desde Palacio Nacional, que todos los mexicanos y mexicanas tendrán acceso a medicamentos y consultas médicas gratis, pero el problema de los niños que padecen cáncer y a quienes desde que inició esta administración, no se les han dotado de medicamentos, simplemente lo soslayan y cuando el de Tepetitán, públicamente da “manotazo en la mesa” y dice que no quiere excusas ni pretextos, pero que ya se resuelva el tema, todo se les va en darles largas a los padres y madres de este sector de niños que es tan vulnerable en lo que a todas luces es una burla.

Además, tampoco hay que soslayar que es por puro capricho presidencial que en esta pandemia de Covid-19, no se ha vacunado a los niños y niñas, ¿será porque no votan?, esto, independientemente de que el titular de Salud, asegura que no vacuna a sus nietos para no inhibir su sistema inmunológico. Nada más falso.

En lo que suena más a promesa hueca, López Obrador dijo que se continuará con la rehabilitación y equipamiento de hospitales y centros de salud. Sin duda, se crea su propio mundo en el que ve sólo lo que quiere. Hospitales del IMSS y del ISSSTE no pueden atender a sus afiliados y pacientes por desabasto de medicamentos y los médicos envían a sus pacientes a comprar las medicinas en farmacias de genéricos y similares porque ahí están más baratas.

También están las intimidaciones al personal médico; cuántas referencias existen de que los contratan y luego arbitrariamente los despiden, esto, con todo y que el inquilino de Palacio Nacional haya tenido la desfachatez de prometer que en su nuevo plan de salud, “nadie va a ser despedido, Los que se contrataron y nos ayudaron en la difícil circunstancia de la Covid-19 tienen garantizado su trabajo y que también sepan que van a ser basificados los que estaban por contratos”.

Todo lo anterior nos hace inferir que si se tardaron tres años en “refritearse” el Seguro Popular, entonces, esta errada y llamada Cuarta Transformación cuánto se tardará en implementarlo sobre todo, con tantas y tantas deficiencias y bajo la política por ejemplo, de que si la compra de medicamentos es sinónimo de corrupción, pues entonces, no hay que comprarlos.

Municiones

*** Del 31 de marzo al 2 de abril, en la ciudad de Puebla, en el Auditorio Metropolitano, y también será transmitido desde la página del Festival https://festivaldelasideas.mx, se podrá seguir el Festival de las Ideas, iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, que es un espacio diseñado para concebir ideas innovadoras y disruptivas con el potencial de impactar de forma positiva a miles de personas y tendrá como ejes temáticos: innovación, educación, salud, economía, libertad, prosperidad y liderazgo. Este magno evento será inaugurado por Ricardo Salinas Pliego que además, será uno de los conferencistas principales para compartir sus experiencias y discutir “sobre la libertad económica y el ‘bitcoin’ como el futuro del dinero”. Así, expertos de todo el mundo se encontrarán en el Auditorio Metropolitano de Puebla para compartir su experiencia en temas como economía, libertad, innovación, salud, educación y liderazgo para solucionar desde los problemas más comunes hasta los grandes retos de la humanidad. Para el 2 de abril, se tiene contemplado que Ricardo Salinas Pliego entregará el premio Iberoamericano de Liderazgo Social.

*** Megaflux, empresa de desarrollo de trenes motrices eléctricos, presentó su camión eléctrico, primero de su clase a nivel mundial, desarrollado específicamente para ABInbev y el cual será probado por Grupo Modelo. Este vehículo fue manufacturado 100% en México y con plástico reciclado, lo que lo hace además de ligero, sustentable. Megaflux ofrece a las empresas, soluciones integrales que les permitan, además de contar con flotillas eléctricas, tener la infraestructura necesaria para su carga y opciones de financiamiento viables y rentables para su negocio, teniendo un retorno e inversión en corto tiempo, lo que impulsará el uso de estas unidades en México, especialmente en las empresas que tienen operaciones en la última milla. Los beneficios de contar con camiones eléctricos son, por una parte, la disminución considerable de emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera, en sintonía con las metas ambientales que actualmente la mayoría de compañías tiene, como parte de su compromiso con la lucha con el cambio climático y por otra, los ahorros en la compra de combustible para sus flotillas, que es uno de los principales costos para las compañías. Durante el evento de lanzamiento, Louise K. Goeser, Co-fundadora y Presidenta del Consejo de Administración de Megaflux, señaló que estos vehículos de carga son capaces de medir las emisiones de carbono que se ahorran, lo que les brinda a las empresas la certeza de que su inversión realmente está teniendo un impacto positivo para el medio ambiente. Por su parte, Roberto Gottfried, CEO de Megaflux y Potencia Industrial, anunció que la empresa tiene entre sus planes inmediatos la instalación de una planta productora en nuestro país, con lo que se generarán miles de empleos e inversiones.

*** En el Senado de la República, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, pidió un minuto de silencio para otro periodista asesinado, Armando Linares y mientras, se hizo un espacio de tiempo en el que nadie sabía dónde se encontraba el eficiente gobernador de Michoacán, Alfredo Gutiérrez Bedolla, y resulta que éste visitaba al presidente López Obrador en Palacio Nacional, bajo el supuesto que el de Tepetitán resolvería la inseguridad desbordada en ese estado, pero resulta que el mandatario estaba más ocupado en averiguar cómo le iba a hacer para demostrar que se puede llegar al Aeropuerto “Felipe Angeles” en tiempo récord, 40 minutos.

