Olga Sánchez Cordero, total fracaso como operadora

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador pagó por adelantado a Epigmenio Ibarra sus buenos oficios

Si Olga Sánchez Cordero se fue o la fueron de la titularidad de la Secretaría de Gobernación, para mandarla al Senado de la República, en esta última instancia, la ministra en retiro ha demostrado con creces que de plano, como operadora, mejor que se dedique a otra cosa y su fracaso total quedó demostrado por la forma tan sucia y “fast-track” con la que ayer, en el Senado de la República se aprobó la ley que permite a los funcionarios- incluido, desde luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador– violar la Constitución para que funcionarios públicos puedan hacer propaganda a favor de la Revocación de Mandato, inútil ejercicio que se llevará a cabo el ya próximo 10 de abril, —a tres semanas— para que su querido líder máximo, permanezca en la Presidencia de la República.

Pues con razón, en el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores de Morena, más sus rémoras, prácticamente dejaron solo el recinto para irse a volantear en pro de la instrucción girada ni más ni menos que desde Palacio Nacional.

Luego del “jalón de orejas” que se llevaron los senadores del partido oficial un día antes y la mala operación de la senadora Sánchez Cordero, finalmente y de la forma más burda y desaseada, la aplanadora del partido oficial aprobó que los de Morena puedan hacer propaganda a placer, a favor de su jefe.

En el colmo del descaro, los senadores morenistas emitieron un comunicado en el que señalaron que con su burda manipulación, “garantizamos que cualquier funcionario público y también, que cualquier ciudadano pueda informar y ser informados, dentro del ámbito electoral. Lo que los senadores hicimos este día en el Senado de la República fue transparentar la definición de propaganda gubernamental”. Esto constituye un grave “foco rojo” al desatarse este autoritarismo del que tanto hace gala esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Desde luego la oposición cuestionó tal arbitrariedad, la priísta Claudia Ruiz Massieu convocó a los del partido oficial, “acéptenlo con esta aberración se quieren colocar por encima de la ley y evadir sanciones para que puedan seguir violando la Constitución como lo han venido haciendo hasta ahora”.

Pero quienes pusieron en evidencia las malas formas e incapacidad de Olga Sánchez Cordero, fueron las senadoras, Lilly Téllez y Kenia López Rabadán, ambas panistas, que acusaron a la ex titular de la Segob de no respetar nada, con tal de sacar adelante la propuesta de López Obrador.

Nerviosa, la ministra en retiro dijo “yo sí respeto la ley” y acto seguido, convocó al orden en la sesión, pero ni quien le hiciera caso. Y luego por qué bautizaron a la senadora morenista como el “florerito” y a veces, ni de ornato sirve.

El problema de todo este asunto es que con este nuevo atropello por parte del partido oficial, se cambia y se ignora la ley y la Constitución, lo que deriva en el desacato y rebelión abierta del poder político y lo peor, es que esto se hace desde el gobierno en contra, en este caso, de las autoridades electorales y toma medidas arbitrarias.

Así las cosas y en esta guerra verbal y de señalamientos emprendida desde Palacio Nacional, el INE no cuenta, —como debiera ser—, el respaldo institucional del Estado.

El “quid” de este asunto, es que como es la coincidencia general, para el 2024, el de Tepetitán quiere un Instituto Nacional Electoral, (INE) a modo que debería de llamarse, si es que lo consigue, Instituto Morenista Electoral, (IME) y para ello, es indispensable que el partido oficial y sus rémoras, cambien las leyes, esto, para que su partido pueda preservarse en el poder.

Vamos a informar sobre cómo llegar al Felipe ÁAngeles y ahora esa es la campaña… nos interesa que no haya desinformación ni manipulación… es una obra tan importante que la quieren enlodar nuestros adversarios

“Una obra del pueblo”, el nombre del documental que tiene una duración de una hora ocho minutos, que ya tiene listo ni más ni menos que uno de los mejores amigos de López Obrador, Epigmenio Ibarra. Entrevistan a Ricardo Vallejo, el general encargado de la “magna” obra, así como al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

En un detalle debería reparar el señor Epigmenio Ibarra, no puede andar diciendo así tan a la ligera que le surgió la idea de hacer tan “brillante” documental, “por amor a México… un homenaje a quienes construyeron el aeropuerto (Felipe Ángeles)”, bien puede concluirse que al amigo del Presidente ya le pagaron por adelantado sus tan excelentes oficios. Cuestión de recordar que hace poco menos de un año, el Servicio de Administración Tributaria, (SAT), le condonó a la cabeza de Argos Televisión, la nada despreciable cantidad de 7.9 millones de pesos, esto, a pesar de que el propio inquilino de Palacio Nacional, propuso prohibir la condonación de impuestos, pero en esta ocasión, se trataba de un muy querido cuate y con eso de que la conducto de todos los de Morena, como ya se ha visto, es cambiar de las leyes lo que no les gusta ni les conviene, pues en esta errada y llamada Cuarta Transformación todo puede pasar.

Municiones

*** No, no se trató de un “diálogo franco y abierto”, porque cuando las reuniones se llevan a cabo en privado, no puede decirse que hay apertura, al contrario y en este sentido, no cabe duda que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, llegó ayer por la tarde, pasaditas de las cinco, a una zona de confort previamente preparada por los legisladores de Morena para que no tuviera la menor molestia o incomodidad. “A piedra y lodo” cerraron la puerta donde se llevó a cabo el encuentro de varias horas y como mera excusa, se argumentó que también se abordaron otros temas como la estrategia de combate al crimen organizado. Más bien, los legisladores que se reunieron con Gertz Manero estuvieron viendo de qué forma cesar los escándalos que giran en torno a quien es conocido también como el “Fiscal carnal”, sobre todo el más reciente, publicado por el diario El País, en el que revelan las lujosas propiedades que tiene el mexicano en España, país tan querido por López Obrador. ¡Qué tal!

*** A la dirección Jurídica de la Cámara de Diputados han llegado solicitudes de juicio político, 16 casos y dos de ellos son preocupantes porque los legisladores de Morena han hecho hasta lo imposible para poner como prioridad la solicitud de juicio político en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama. Por su parte, el senador panista Damián Zepeda reiteró que lo que quieren los del partido oficial es acabar con el INE “y eso es digno de un régimen autoritario y dictatorial pero desde ahorita les decimos, sobre nuestro cadáver acaban con el INE”. Ojalá, porque las circunstancias obligan a los ciudadanos a defender a un Instituto transparente e imparcial.

