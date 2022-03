Scherer, Olga, Gertz, de la 4T, no de juzgados

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ZAFO-. Este es el término que emplean los jóvenes de todos los estratos sociales, cuando se les pregunta su opinión acerca de algún tema o personas, dando a entender claramente no querer decir nada sobre el o los asuntos o personajes en cuestión.

Obvio que el término zafo jamás lo pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero decir a la prensa que el asunto en el que su ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra metió a su ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez y su fiscal Alejandro Gertz es cosa de los juzgados, podría ser jurídicamente cierto, pero políticamente no tanto, desde el momento en que los tres involucrados uno fue o dos siguen siendo cercanos a la cúpula de la Cuarta Transformación.

De menos a más, de acuerdo a opiniones externadas por el jefe de las instituciones nacionales desde el púlpito mañanero o en declaraciones, a Julio Scherer García lo nombró su “hermano”, después de la renuncia de éste a la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República.

Al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, lo ha calificado de persona honesta, aclarando además que se trata de un funcionario de una institución autónoma del gobierno y en ocasiones anteriores, ante denuncias mediáticas en su contra, también ha salido en su defensa y hasta con elogios de por medio.

Seguramente sin querer queriendo, el mandatario dio un fuerte raspón a su entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, sustituida por el primo Adán Augusto López Hernández, debido a que palabras más palabras menos necesitaba en ese cargo a “una persona que me ayudara a atender cosas de la política”. Días después, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, convocó a una reunión a todos los gobernadores del país, algo que su antecesora no pudo hacer, ni siquiera con los gobernadores panistas, de ese tamaño era su (in)capacidad de convocatoria, dando así la razón al Presidente de la República.

Doña Olga, la campeona de los sinónimos en el idioma, cuando en defensa de su jefe en el conflicto diplomático con España declaró sin rubor alguno “pausar es pausar”, la misma que ahora en el caso Scherer-Gertz y ella, el sábado dijo que no hablaría del asunto, pero un día después, -de leer el artículo periodístico seguramente-, dice haber detectado algunas “diferencias” y otras “imprecisiones” en el amplio documento del ex consejero jurídico presidencial.

En pocas palabras, Scherer denuncia a sus ex compañeros de gabinete de desleales y todo lo que de ello resulta. Sherer también se sintió extorsionado al no hacer un favor al fiscal, relacionado con sus parientes políticos.

¿Qué pasará?

