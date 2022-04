Omar Salazar canta, sueña y se pregunta “¿Dónde estás mi amor?”

El joven talento de Guadalajara es respaldado

por el cantautor de las estrellas Darío Quezada

Seduce con su nuevo sencillo que mezcla el sierreño, norteño y mariachi

Para tener presencia constante se decidió presentar cada 15 días un sencillo diferente en plataformas, logrando entrar en play list de Spotify, Amazonmusic, Youtube y Deezer. Sin duda un arranque muy prometedor

Isabel Violeta

Omar Salazar es un cantante originario de Guadalajara, Jalisco, donde creció y además se enamoró de la música regional mexicana, influyéndolo a dedicarse a esta bella carrera.

En una amena plática con DIARIOIMAGEN, el joven tapatío nos contó que para él la pandemia no solo tuvo cosas malas ya que influyó en su decisión de dedicarse por completo a lo que más le gusta, cantar. “La pandemia me favoreció para que la música formara parte de mi vida, ya cantaba en fiestas familiares y en eventos de amigos, todos me decían que lo hacía bien cuando me echaba mis palomazos. Y como no me llevo muy bien con las cosas en línea, dejé de estudiar, pero tenía que hacer algo de provecho, así que tomé clases de vocalización para perfeccionar mi modo de cantar y verme más profesional. Fue ahí donde conocí a mi maestro Darío Quezada, quien me impulsó y aconsejó para que me dedicara de manera profesional a esto que me apasiona, así empezó esta nueva y orgánica etapa en mi vida”, señala, la joven promesa Omar Salazar, quien trabaja en cristalizar cada uno de sus sueños.

Omar, desde pequeño, tuvo mucho amor a la música popular, pues cuenta que su papá escuchaba ese tipo de grupos y al haber crecido en Santa María Tequepexpan, donde el Chino Morales fue un gran impulsor de la música popular. Asimismo, vio desfilar por la Plaza de Toros a bandas como El Recodo, Los Tucanes de Tijuana, Mi banda El Mexicano, entre muchos otros, por lo que decide a seguir con ese amor por el sierreño, norteño y mariachi, aunque se dice abierto a la posibilidad de cantar algún otro género musical.

Sobre su disco, relató “mis clases con el maestro me sirvieron mucho para animarme y pedirle a Darío Quezada algunas canciones, así que lo platicamos, empezamos a grabar algunas canciones inéditas y también algunos covers que yo mismo escogí, quería innovar, y pensé que estas canciones nunca se han escuchado en este estilo y todo empezó como un juego y es como tenemos rock y pop transformado al estilo de Omar Salazar, por lo que el público ha reaccionado bien, porque les das algo que ya conocen, pero en un estilo agradable”.

Cuenta también que “Lo mas difícil en este camino ha sido que la gente crea en mí, esta muy competido el medio, necesitas tener conocidos, pero nosotros nos hemos metido a base de talento”

Actualmente, Omar Salazar está promoviendo su tercer sencillo “¿Dónde estás mi amor?”, tema del maestro Darío Quezada y de Raúl Álvarez, y así cada 15 días lanzará sencillo por sencillo. “Decidí sacar mis sencillos cada 15 días porque si le das a la gente todo de un jalón no presta la misma atención, y además solo me harían caso una vez”.

Sobre las presentaciones en vivo afirmó “ya estoy muy ansioso, mi equipo y yo ya queremos trabajar, la gente ha reaccionado muy bien y eso nos emociona más, queremos presentarnos en vivo, tenemos pensado empezar haciendo conciertos locales, pero pensar en una gira por la República Mexicana o Estados Unidos será también un sueño”.

Insiste que aunque es difícil que le den la oportunidad a nuevos talentos no pierde la fe en llegar a realizar colaboraciones pronto y un sueño en grande sería poder hacer un dueto con Edén Muñoz.

Algunas de sus canciones que se encontrarán en el disco de Omar Salazar son: “Ella cree”, el cual fue el primer sencillo; “Decídete”, segundo sencillo; y “¿Dónde estás mi amor?”, tercer y actual sencillo, así como sus próximos lanzamientos que son, “Fuentes de Ortiz”, “El sol no regresa”, “Con mi dolor”, “Lo que te mereces”, “Cicatrices”, “Sueño Guajiro”, “Porque tuvo que ser así”, “Te soñé”, y “La planta2.

Sus Redes sociales son @omarsalazarmusic en Instagram y YouTube; mientras que en Facebook solo como @Omar Salazar.

Su primer disco está siendo apoyado por la empresa OPLAAI y por la disquera y oficina de representaciones La tienda de las estrellas.

Actualmente promueve el tercer sencillo titulado “Dónde estás mi amor”, tema inspiración del maestro Darío Quezada y de Raúl Álvarez, canción que ya está siendo programada en distintas ciudades de la república mexicana. Sin embargo los planes son ambiciosos lo que incluye viajar de promoción a Estados Unidos.

El joven tapatío le tomó un amor muy especial al género de la música popular, contando siempre con el apoyo de su familia y de sus amigos. Motivado por la atracción al género, entró a estudiar a la escuela de música del maestro de las estrellas, el cantautor Darío Quezada, siendo su tesis la grabación en estudio de su primer sencillo, animándose así a cantar de manera profesional, terminando de esta manera la grabación de un disco completo, producido por el mismo Quezada.