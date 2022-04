KIDZ BOP Ultimate Playlist; son los éxitos del momento para niños

Después de Semana Santa, para un rítmico y divertido regreso a clases

Incluye temas como “Kesi”, “Vivir Mi Vida” y “Ritmo”

Arturo Arellano

KIDZ BOP Ultimate Playlist es un álbum de éxitos actuales, y como todo lo que hay alrededor de la marca, son interpretados por niños para niños, pensado absolutamente en divertir a los menores, pero también a los padres de familia.

El álbum nuevo de la marca No. 1 de música para niños incluye “Kesi”, “Vivir Mi Vida”, “Ritmo” y muchas más canciones que les gustan, y con las que los padres pueden sentirse seguros de que lo que están escuchando es adecuado, ya que las letras están adaptadas para ellos.

La música de KIDZ BOP es perfecta para acompañar a los pequeños a casa o en camino para la escuela; y Cami nos platica entrevista para DIARIO IMAGEN algunos detalles al respecto. “Estoy muy emocionada de este playlist es el primero con el grupo, me encanta que tiene canciones en español y en inglés de diferentes artistas, incluso, ya están los videos en YouTube. Es súper chévere grabar cada una de las canciones y aprender los bailes con mis compañeros, lo disfrutamos mucho”.

No obstante, reconoce que “las primeras veces sí fue complicado acoplarnos, aprender las letras y demás, pero conforme voy grabando más canciones siento que lo hago con mayor facilidad y me encanta grabar en ambos idiomas, he disfrutado cada canción. La que más me gusta es KESI de Camilo y ya está el video, es muy alegre, energética y m encantó poder cantarla”.

También dice que se sienten muy cómodos cantando cualquier género musical “a todos nos gustan diferentes estilos y artistas, pero los adultos eligen las canciones que vamos a cantar y creo que lo hacen muy bien porque son las que llaman la atención de los niños de nuestra edad y ahora con letras aptas para nosotros podemos escucharlas y cantarlas. Me parece muy importante que se adapten las letras para los niños y así los papás estén seguros también”.

Adelantó que se encuentra muy emocionada porque “próximamente haremos tours para cantar estos temas en vivo, esperamos poder ir a México y diferentes partes del mundo, queremos llevar alegría. Me encanta cada mensaje de las canciones, me encanta que nos escuchen y más si podemos hacerlo en vivo. Un consejo que daría a los niños es que, si quieren ser parte del grupo o ser cantantes, bailarines, artistas, se preparen para ello, no hay nada imposible”.

Recuerda que “en mi caso estudié desde muy pequeña baile y canto, he podido entrenar con profesores y he tenido el apoyo de mis padres, una vez que me sentí más preparada mandé mi audición y fui una de los miles que lo intentaron, después espere un rato y finalmente me quede, viaje a New York para un casting presencial, conocí amigos, gente espere mas y finalmente recibí una llamada en la que me dijeron que estaba aceptada en el grupo”.

Finalmente, manifestó su deseo de llegar pronto a México “ojalá nos sigan en redes sociales kidsboplatino, que se suscriban en nuestro canal de YouTube y que, con su apoyo, nos hagan llegar hasta México, donde seriamos muy felices de presentarnos” concluyó.

