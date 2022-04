Engaño a México

Ángel Soriano

Funcionó la maquinaria opositora en contra de la reforma eléctrica y se rechazó la modificación constitucional para fortalecer la rectoría del Estado en la maquinaria y dejar, por ahora, a las poderosas empresas trasnacionales de hacer de nuestro país un jugoso mercado y de sus autoridades, empleados para sus propósitos mercantiles.

Pese al cúmulo de pruebas de la nociva injerencia de las transnacionales en nuestro país, de la constante presencia de funcionarios estadunidenses presionando a nuestras autoridades, de la campaña de desprestigio de medios nacionales e internacionales en favor de esos intereses, los intereses facciosos de los legisladores opositores pudieron más que el nacionalismo.

Un engaño total al pueblo de México: ahí está el reconocimiento de la diputada Margarita Zavala de que el ex presidente Felipe Calderón fue consejero de la trasnacional Iberdrola al término de su mandato y ahí está cómodamente en los Estados Unidos el ex presidente Ernesto Zedillo, fiel a su vocación, de servir al exterior antes que a su patria.

Elevadas tarifas de energía eléctrica en España, bajo el dominio de Iberdrola, y de México, no lograron convencer a miles de compatriotas engañados de que la reforma eléctrica es nacionalista y busca fortalecer la empresa pública en beneficio de la Nación. La mentira prevaleció en buena parte del país que aplaudió el retroceso.

El litio, de los mexicanos

Desde luego que los recursos naturales y minerales son propiedad de la Nación, pero con las reformas a la Ley Minera lo que se pretende es evitar las concesiones a las trasnacionales que, como siempre y con el apoyo de los mercenarios, se apoderen de tal vital recurso paras comunicaciones tecnológicas que dominan el mundo y sea el Estado mexicano quien explore y explote tal recurso. Para esta reforma no es necesario las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, por lo que se considera que pasaría de inmediato este mismo lunes… Por fortuna, la presencia de partidarios y de contrarios en el Palacio Legislativo de San Lázaro no pasó a mayores y sólo se documentaron amagos o agresiones verbales en las calles adyacentes o en los pasillos, sin otro tipo de violencia, más allá de los gritos y sombrerazos en el pleno de la sede Legislativa. Fue sin duda un intenso debate en donde, pese a los incidentes, el debate fue de alta y se respetó el resultado, contrariamente a prácticas del pasado ya superadas de imponer por la fuerza decisiones tomadas con antelación en el Poder Legislativa… La única compra-venta que funcionó fue la del campechano Carlos Aysa Damas, cuyo papá Carlos Aysa González, ex gobernador de Campeche, seguramente enfrentará una dura embestida esta misma semana cuando el Senado de la República conozca la propuesta presidencial de hacerlo embajador en República Dominicana. Seguramente el desprestigio del cargo diplomático al ex gobernador campechano le acompañará toda la vida… El resultado de la votación en San Lázaro, quiérase o no, provocará un reacomodo de las fuerzas políticas del país con vistas a las elecciones en seis estados de la República. La fortaleza y unidad de la coalición “Va por México” pone en riesgo algunas gubernaturas donde se considera que Morena tiene fuerza. Tal es el caso de Oaxaca donde el priismo tiene amplia base social y la militancia del gobernador Alejandro Murat que defiende uno de los bastiones más fuertes del tricolor, aunque habrá que aclarar que la fortaleza radica en el partido como tal, no por su candidato que es la otra cara de la moneda. La diferencia entre partido y candidato, lo mismo ocurre con Morena, hay identidad con el partido, no con el candidato. Esto naturalmente aumentará la efervescencia política en la entidad.

