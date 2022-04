Rocío Sánchez Azuara dedica su nuevo “talk show” a su hija que falleció

Regresa a su casa Tv Azteca;

Próximo estreno: lunes 25 de abril a las 6 pm

“Acércate a Rocío” es un proyecto muy importante para la conductora, debido a que estuvo influenciado por su hija Daniela Santiago cuando estaba en las últimas etapas de su vida, pues en el 2019 murió, después de ser diagnosticada años antes con lupus eritematoso

Rocío Sánchez Azuara es reconocida por su talento y ganas de ayudar siempre a la gente, como lo ha hecho en diversos programas de televisión que ha conducido la originaria de Tamazunchale, San Luis Potosí.

Sánchez Azuara se encuentra feliz y de festejo, ya que próximamente estrenará su programa de talk show ·”Acércate a Rocío” ·, que se estrenará en el canal Azteca Uno, el próximo 25 de abril a las 6 de la tarde, regresando así a su casa Tv Azteca.

Un programa en el que esta vez la conductora, también es productora de la mano de Andrés Tovar y un gran equipo, en el que presentarán historias y problemáticas comunes de las familias mexicanas, con el propósito de ayudarles a encontrar soluciones de la mano de especialistas, cada emisión tendrá una duración de 90 minutos.

Para presentar este gran estreno el reconocido conductor Jorge Garralda, fue el encargado de darle a la conductora su clásica patadita de la buena suerte, luego de contar un poco de su larga trayectoria, su amistad y presentar un video con la historia llena de logros que hoy llevan a Azuara a un logro más, su nuevo y seguramente exitoso programa.

Pasándole la palabra a la guapísima y sobre todo talentosa Rocío Sánchez Azuara, quien llena de nostalgia dijo “estoy feliz de estar con ustedes y de presentarles a mi productor Andrés Tovar, me enorgullezco de este programa porque lo escribí junto con mi hija, en su etapa final, no todos los programas que había hecho, estaba tan integrada y menos de la mano de mi productor que tiene el mismo objetivo que yo, que con el formato talk show que buscamos hermanar al público.

El 23 de septiembre de 2019 murió Daniela Santiago, la hija de la conductora, después de ser diagnosticada años antes con lupus eritematoso. Fue a través de redes sociales, donde Rocío dio la triste noticia en aquel entonces.

Tovar comentó que “es un programa que queremos hacer por muchos años, así que no tenemos un estimado de temporadas o episodios, la gente que viene a abrir su corazón es un reflejo de la vida de los mexicanos y nosotros buscamos darles soluciones, estamos muy felices por este recibimiento y vamos por todas las canicas”.

Azuara, completando la palabra de su productor, externé “claro que vamos por todas las canicas, Rocío es del pueblo y para el pueblo, lo que he aprendido con el público es trabajar en las emociones y entender su dolor, porque también ya pasé por el dolor más grande que puede haber, esos dolores y arrastres que te da la vida te tienen que hacer verte mejor, tienes que aprender que si la vida te tira te tienes que levantar, es lo que trato de transmitir por eso me ven real, porque lo soy, soy honesta con carácter fuerte”

Para terminar habló sobre su hija, que “no se recupera uno nunca, ,mi hija no se fue, está más cerca que nunca. ella está mucho mejor de lo que estuvo en vida, tiene una nueva vida, y yo lo vivo día a día, mi oxígeno es el público, lo que hago me da fuerzas para salir adelante, y poder seguir ayudándolo, por eso tenemos a los mejores en el equipo, no vamos a espantarnos de ningún tema, todo lo trataremos de la mejor forma y ligereza, un formato que se verá en familia; no habrá violencia, no lo voy a permitir.

No te puedes perder el gran estreno de este programa, que sin duda ayudará a muchos.