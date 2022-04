Charlie Rodd llevará “Algo Mejor” al Lunario del Auditorio Nacional

El próximo sábado 23 de abril

El sencillo se encuentra disponible en plataformas digitales

Algunos invitados serán Leo Rizzi y Baker Grace

Charlie Rodd, cantante originario de Monterrey, que combina algunos géneros como el pop, el country, y el folk, creando su música con un toque fresco, cuenta con varios discos lanzados y en esta ocasión se encuentra promocionado, el más reciente de ellos, “Homónimo” de donde se desprende su sencillo “Algo mejor” que escribió junto con Los Rumberos y Dahiu Rosenblatt, e interpretada por él mismo y su colega Leo Rizzi.

Con su nuevo sencillo, llega a uno de los recintos más importantes, el Lunario del Auditorio Nacional, sin duda, son momentos grandes con mezcla de emociones y buenas noticias para el joven artista, y para saber los detalles, DIARIO IMAGEN tuvo el placer de platicar con Charlie.

Comenzando por la creación de “Algo Mejor”, Rodd nos contó “este disco lo realicé al comienzo de la pandemia, cada canción iba acompañándome con lo que iba sintiendo cada mes y ‘Algo Mejor’ fue la más reciente que compuse, el concepto que tomé, y lo que tuve que prender para realizarla fue el dejar ir, a nivel personal tenía que aceptar que no sabía el desenlace de las cosas que estábamos viviendo, y también el dejarme ir de manera artística, seguir trabajando como si todo estuviera normal y dejarme ir en el trabajo colaborativo, poder trabajar y aprender de las demás personas, cuando lo que había hecho era un poco más egoísta, por así decirlo, al trabajar con Los Rumberos y Dahiu. Cuando habíamos terminado la canción, me topé con la canción de ‘Amapolas’, de Leo Rizzi, me gustó mucho, pero sobre todo la voz de Leo, así que decidí platicar con él, le interesó la canción y fue interesante ver que a kilómetros hubo esa conexión de emociones, así fue como decidimos cantarla juntos”.

El tema es una fusión de versos de ambos artistas lo que le dio ese toque único junto con la buena combinación y juego de sus voces, esto ocasionó que se volviera hasta ahora la canción favorita de Charlie a nivel personal y piensa que las personas han conectado más con el tema, gracias a que también siente esa conexión, que aunque estén viviendo cosas diferentes pueden identificarse y sobre todo tener esperanza en que lo que llegue a venir será “Algo mejor” y tal vez lo que necesitas experimentar o vivir.

En poco tiempo, así como la favorita de Rodd se convirtió en la favorita de su público, pues es la que más rápido y lejos ha llagado en comparación a canciones pasadas, además de que han sido más personas las que se acercaron al artista a contarle sus historias y lo que les transmitió la canción.

Charlie quedó tan complacido con su colaboración con Leo y dijo “estaría increíble realizar otra colaboración con él, es un chavo talentosísimo, he escuchado las nuevas canciones que lanzó y me gustaron, sobre todo la de la puerta soy fan de su proyecto y de su voz, por eso creo que también quedó muy bien con mi proyecto”.

El disco, como el sencillo, marcarán un antes y después en la carrera del cantante así lo expreso lleno de emoción. “Es un disco fuerte para mí por los cambios y hasta madurez y puedo cantar desde otro ángulo a las emociones, creo que es lo que termina conectando con los demás

Referente a su concierto del próximo sábado 23 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional, expresó: “La verdad estoy muy emocionado, feliz, y también tengo miedo, tenemos que dejarnos llevar con las cosas buenas que nos pasan y transmitir eso a las personas, espero dar todo de mí y disfrutar con todos, es irónico porque entre más me enfoco en mí y en esa intimidad, más conecta con los demás, siempre soñé con tocar en este recinto emblemático, me acompañará mi banda de Monterrey, artistas invitados sorpresas, Baker Grace y por supuesto Leo Rizzi.Para mi tocar en vivo es como la celebración de todo el proceso que hay atrás”.

Después de la tormenta llega la calma o como nos lo describió Charlie Rodd, se van abriendo las nubes para ver el azul cielo, y este concierto podría ser ese azul que podremos disfrutar este 23 de abril a las 8:30 p.m., en el Lunario.

Charlie Rodd combina el pop, el country, y el folk de forma inteligente y armoniosa. Su música es fresca y moderna, pero también nostálgica y melodiosa. Una propuesta que cautiva a través de su sonido y letras