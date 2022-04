Luli Pampín triunfa con FR Producciones en México

Tras dos funciones sold out

6 mil 522 personas disfrutaron del espectáculo en el Pepsi Center WTC

Gracias al éxito obtenido regresará en agosto

Lucía, mejor conocida como Luli Pampín nació en Mendoza, Argentina, es la segunda hija de cinco hermanos y desde los 12 años de edad mostró su gran habilidad en las artes, por lo que ahora, ya como una representante consolidada del entretenimiento infantil ha recorrido gran parte del mundo, llevando su música y personajes.

En el caso de México, es gracias a Felipe Radrigan, titular de FR producciones que Luli Pampín ha traído toda su magia a través de dos exitosas funciones que fueron celebradas en el Pepsi Center del WTC, donde 6 mil 522 personas disfrutaron del espectáculo, que gracias al rotundo éxito ya se planea su regreso en agosto próximo.

En conferencia de prensa, Felipe Radrigan, quien a través de FR Producciones siempre se ha destacado por presentar en México los mejores espectáculos culturales, declaró el por qué hoy le apostó al show de Luli Pampín. “Es muy importante traer este tipo de contenidos por los mensajes que tiene, esos que para los niños son fundamentales, como la higiene, limpiar las bacterias, el tema del bullying”.

Asimismo, reconoce que como productor “es un esfuerzo muy importante el que hacemos, en el sentido económico, porque es un espectáculo que viene del otro lado del mundo, no como los locales. Con ello se combate la piratería, porque acá hay muchos espectáculos que se atribuyen el nombre de otros artistas y realmente no tienen la personalidad jurídica, ni la calidad para montar algo de este tipo”.

Ese fue el desafío que aceptó FR Producciones trayendo a Luli Pampín “para que el público mexicano la conociera y proyectar a futuro cosas más grandes e importantes”, aseveró y es que luego del brutal éxito, ya se tiene contemplado que Luli Pampín regrese a México en agosto próximo para ofrecer más funciones.

Por su parte, Luli Pampín comentó “me encanta el público mexicano, estoy agradecida y contenta de cómo nos han abierto las puertas y su corazón. Es un gran compromiso y un honor estar con los niños que, como todos, pasaron por esta difícil situación (la pandemia). Mi trabajo es apoyarlos, divertirlos, enseñarles, así que de todo lo malo se saca lo bueno”.

Señala como fundamental que no solo los niños, sino los mayores conserven la imaginación y por otro lado que nos ocupemos por resolver problemas como el bullying “es muy importante que tengamos imaginación, ilusión y fantasías. Yo tengo un personaje que hice cuando trabajaba en el colegio con los niños que habla del bullying, pero hablo de la otra parte, es decir, siempre se habla de quien lo recibe, pero lo hago desde la visión del que lo hace. Cuando llegué el primer día a trabajar me advertían sobre los niños que se portaban mal, a mí como madre me dolió mucho, ¿por qué ese niño debe estar siempre castigado en una esquina? Se me ocurrió decirle ‘vente, vas a ser mi ayudante’ y su forma de actuar cambió 360 grados, empezó a ser súper cariñoso, atento, se portaba genial”, dijo.

La bella y tierna Luli Pampín hizo un llamado a la empatía “ahí comprendí que muchas veces el comportamiento de los niños que se portan mal o tienen acciones tan llamativas en ese sentido, es consecuencia de que no tenemos empatía con ellos. Están probablemente en la búsqueda de ese cariño y esa comprensión que no tienen en casa, es lo único que buscan un poco de amor. Me pareció importante hablar de eso en el show y lo hago a través de un personaje que nos viene a interrumpir el espectáculo”.

Lucía reconoció que dar vida a Luli Pampín es algo que vino a llenar su vida “tenía un trabajo que no me gustaba, no me hacía feliz, además no tenía tiempo para mi hijo, de modo que al ser parte de un coro donde hacía juegos y demás cosas, pensé ¿por qué no hacerlo para todos los niños? y fue como empecé. Me gusta hablar desde lo más profundo del proyecto porque realmente ha sido un proceso largo, mi primer video fue con una caja de cartón que pinté con spray y luego ha crecido con mucho trabajo, dedicación y amor, que me han llevado a contar con un gran equipo a mi lado” concluyó.