Ángel Soriano

La ultraderecha estadounidense se identifica plenamente con los arranques belicosos de su máximo representante, el ex presidente Donald Trump, que vuelve a las andadas para recuperar la Casa Blanca y para ello recurre a tácticas exitosas en el pasado, como es una campaña en contra de nuestro país.

Es aplaudido por sus partidarios que desean el cierre de la frontera con México para evitar el acceso de trabajadores ilegales, la enorme corriente de ciudadanos centroamericanos que no sólo huyen de las condiciones de atraso de sus respectivos países, sino se van por el espejismo de encontrar mejores condiciones de vida en la Unión Americana.

Las ofertas de empleo y de apoyo social a sus necesidades son rechazadas sucesivamente por los centroamericanos que no desean quedarse en México, sino estar sólo de paso para ir al sur de los Estados Unidos para reunirse con sus familiares o buscar formas de sobrevivencia para alcanzar mejores estatus de vida.

Esto es atractivo político para los Estados Unidos, que culpan a nuestro país de expulsar o dar facilidades a las corrientes migratorias hacia los EU y Trump los ha capitalizado, pese a que presuma de su amistad y buen entendimiento con el presidente López Obrador; éste a su vez exige respeto y pide a nuestros compatriotas no votar contra quienes nos agredan. Esa es la respuesta, pues le pega a los candidatos donde más les duele: el voto migratorio.

Crece la inconformidad por la ola de violencia en diferentes regiones del país, agravado por lo que ya todo mundo sabe: las cifras maquilladas de un aparente descenso de los delitos de alto impacto que contrastan con la realidad. Si el caso de la joven estudiante Debanhi Escobar tiene diversas aristas, su sacrificio ha indignado a la sociedad que, por si fuera poco, las autoridades han encontrado restos de más mujeres ultimadas, sin que las medidas adoptadas par restablecer la tranquilidad en el país sean efectivas, sólo son discurso políticos y elogios al Presidente, pero ninguna acción concretada; en tanto, el auditorio se indigna más cuando en las conferencias mañaneras sólo sirven de exhibicionismo de los elegidos como protagonistas entre los dimes y diretes de adversarios y partidarios de la Cuarta Transformación… El presidente López Obrador, en medio de estas circunstancias, alista su viaje a Cuba y a Centroamérica, en donde seguramente hará propuestas -como ya las ha hecho-, para mitigar las corrientes migratorias que cruzan el país y sus posibles soluciones… Crece también la efervescencia política entre los aspirantes presidenciales que, según el ex activista del 68, Gilberto Guevara Niebla no se observa en la izquierda a un candidato real que cumpla con la mística de honestidad intelectual y liderazgo por lo que esta debilidad constituye un peligro para el país pues no hay alternativas que sustituyan al proyecto político en marcha por lo que es evidente la crisis política por la que atraviesa el país… Rechazan los triquis el campamento improvisado que les dio el gobierno de la Ciudad de México para que desalojaran la avenida Juárez, frente a Bellas Artes. Los triquis están acostumbrados a los buenos lugares, como es el caso de los corredores de Palacio de Gobierno de Palacio de Gobierno de Oaxaca, convertido en un mercado de artesanías; seguramente ese modelo desean imponer en la CDMX… Y Claudia Sheinbaum logró la indignación de los capitalinos con el retiro de la emblemática palma del Paseo de la Reforma debido al descuido de quienes tienen a su cargo la conservación de la belleza de la capital de la República. Lamentables hechos que dan motivo a la destrucción de espacios públicos para introducir modelos antiestéticos y con propósitos de propaganda política.

