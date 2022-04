Cuéntamelo ya! festeja 6 años al aire

Sumando 1,536 emisiones y más de 3 mil horas producidas

Sofía Escobosa, nos contó algunas experiencias en este tiempo

A lo largo de estos años, el programa suma 1,536 emisiones, más de 3 mil horas producidas, en las que se han presentado 7,600 notas de color

Isabel violeta

Cuéntamelo ya! es un programa matutino que transmiten de lunes a viernes a las 12:00 horas por “las estrellas” donde proporcionan información de manera divertida y cordial sobre los famosos, realizan entrevistas, cápsulas, consejos y mucho más.

El programa se encuentra de fiesta pues cumplieron recientemente 6 años al aire con 1,536 emisiones, y con motivo del festejo transmitieron programas especiales, una remembranza de los momentos más significativos de su trayectoria.

Caracterizado por ser conducido mayormente por mujeres como Cynthia Urías, Roxana Castellanos, Odalys Ramírez, Bárbara Islas, Vielka Valenzuela, Wendy Braga, Ximena Córdoba, Dalilah Polanco, Michelle Vieth, Lola García, Jimena Gallego, Maki y Sofía Escobosa, con quien tuvimos el placer de platicar sobre esta celebración.

Al comenzar nos dijo que “estoy sumamente agradecida y emocionada, un proyecto que surgió de la nada, un programa bastante rentable, y está demostrado que es de los favoritos del público porque tiene de todo, tiene espectáculos, secciones de cocina, de superación personal, me ha enriquecido mucho y he aprendido demasiado, incluso cosas para mí, para mejorar, con ayuda de las diferentes psicólogas, terapeutas.

Me encanta hacer televisión en vivo, lo veo como el teatro, si te equivocas lo tienes que resolver en el momento y eso es lo bonito, estar en ‘las estrellas’ es una responsabilidad muy grande, pero es algo que me encanta”.

Que el programa esté festejando seis años al aire, es sin duda de admirarse, ya que todo iba muy bien hasta el momento de la pandemia y así como todos, quienes conforman Cuéntamelo Ya!, tuvieron momentos difíciles al inicio de la pandemia, las conductoras se resguardaron en cuarentena, alejadas de todo por un contagio en el equipo, pero gracias a la rápida preocupación y solución del productor Nino Canún lograron resolverlo y agregaron un equipo de conductores que parecerían temporales, pero resultó tan bien que después del susto siguieron transmitiendo con los dos grupos de conductores, los cuales se turnan, lo que al público le gustó, porque veían caras nuevas y tal vez si no tenían alguien con quién identificarse , llevan ya dos años en esta modalidad.

Entrando un poco a los recuerdos, la talentosa y carismática conductora nos platicó cómo llegó al proyecto, donde ahora, además de ser un equipo de trabajo, son una familia “Yo conocía a Nino Canúna desde hace muchos años cuando él realizaba unas cápsulas, después entré a estudiar al CEA de Televisa, eventualmente iba a su oficina a pedirle trabajo y me decía ‘hasta que termines de estudiar’, terminé de estudiar y me señaló nuevamente que no, no hasta que tuviera horas vuelo, y estuve en otros proyectos hasta que Nino Canún me empezó a llamar para invitarme a ciertas cosas, un día estaba de vacaciones, había dos conductoras del programa que se habían ido y como invitadas estábamos unas chicas y yo, un día me llamaron y me dijeron que de todas las invitadas me eligieron a mí, me emocioné muchísimo, es mi primera experiencia en televisión abierta”.

Casi al terminar y porque no podía faltar, Sofía Escobosa cuenta que, no deja de agradecer cada día las cosas buenas y esa es también su manera de festejar estos años del proyecto “diario me despierto contando y agradeciendo mis bendiciones, eso me da mucha energía para seguir mi día”.

Como un recuerdo muy bonito que le ha dejado el programa y para terminar esta plática, Sofía externó que “a mí me impresiono mucho cuando Cynthia y yo teníamos los síntomas de embarazo de Odalys, ella no nos había contado prudentemente hasta que tuviera los tres meses y cerciorarse.

En el foro compartíamos todo, hasta la comida y yo me sentía cansada, mareada, con náuseas, hasta que para quitarme la duda me hice una prueba de embrazo y poco después le comenté a Cynthia que creía que la embarazada era Odalys y ya cuando nos dijo, lo primero que pudimos gritar fue de la emoción, hasta teníamos sus síntomas, fue algo impresionante, pero hay infinidad de historias y anécdotas, sobre todo los viajes y las entrevistas a famosos que casualmente su última entrevista fue en el programa porque después tuvieron que partir”.

¡Si te perdiste alguno de los programas sorpresa y de festejo puedes encontrarlos en la página web de Cuéntamelo ya! y en sus redes sociales, para no perderte ninguna notica del programa.

Uno de los sellos distintivos de Cuéntamelo ya!, es ser un programa principalmente conducido por mujeres. Entre ellas: Cynthia Urías, Roxana Castellanos, Odalys Ramírez, Sofía Escobosa, Bárbara Islas, Vielka Valenzuela, Wendy Braga, Ximena Córdoba, Dalilah Polanco, Michelle Vieth, Lola García, Jimena Gállego y Maki