Más “GranDiosas” que nunca en su aniversario número doce

Por amor a su fiel público

María Concita Alonso, María del Sol, Dulce, Ángela Carrasco, Jeanette y Alicia Villareal en un mismo escenario

Este 29 de abril en la Arena Ciudad de México, contarán con Aranza y Sheyla Tadeo como invitadas especiales

Isabel Violeta

La Arena Cuidad de México recibirá una vez más en sus instalaciones el espectacular concepto de las “GranDiosas” en una edición denominada “Doce”, ya que este 29 de abril se encuentran cumpliendo justamente 12 años de éxito, con el paso de 19 Grandiosas y 5 colaboraciones especiales, que sin duda han cautivado a propios y extraños a lo largo y ancho de la republica mexicana.

La mente creativa detrás de este gran proyecto, Hugo Mejuto presentó a quienes integrarán show en esta ocasión, “Es muy importante y un honor tener en estos momentos a artistas tan talentosas y sobre todo a esta artista tan especial e importante, quien con su talento y estilo pone en alto a México, se trata de una actuación especial de Alicia Villareal. Ella me preguntaba si quedaba o no con el proyecto, pero yo creo que estamos rompiendo esquemas, no es un show de décadas o generaciones es un show de mujeres grandiosas, es decir, grandes y Diosas, de las cuales en México y Latinoamérica contamos con bastantes, por eso el proyecto ha sido tan longevo”.

Asimismo, declaró que este show no debería durar solo 3 horas, “si no más para tener la posibilidad de compartir con el público tanto talento, tantas canciones, recuerdos, tanta pasión que transmiten estas mujeres en el escenario”.

De tal manera, que en esta ocasión, las integrantes del concepto para su aniversario numero 12 son: María Concita Alonso, María del sol, Dulce, Ángela Carrasco, Jeanette y Alicia Villareal, además de dos actuaciones especiales, por parte de Aranza y Sheyla Tadeo, quienes vienen para sumarse al proyecto como invitadas para el show en la Arena Ciudad de México.

Desde el comienzo de esta presentación se pudo notar el cariño y talento que existe en estas mujeres, Ángela se dijo contenta “estamos viviendo momentos muy importantes en estos momentos, juntas y queriéndonos mucho. Hemos tenido una gran complicidad en el escenario y todas tienen mucho para ofrecer”.

A lo anterior, Dulce añadió “Es algo diferente para la gente, todas ponemos de nuestra parte, tenemos que cooperar, es una concierto que tiene su propia magia y esencia, es un honor para mi compartir el escenario con mujeres talentosísimas, lo que creo que hace lo especial”. Y aunque ya se presentaron en Aguascalientes, donde fueron casi 4 horas de un espectacular show, Alicia aseguró que sigue igual de emocionada con formar parte del proyecto y manifestó su deseo de que todas pudieran cantar con mariachis, “La idea me gusta, el formato la gente ya lo conoce, y quiero decir que yo no solo soy artista en este show, soy una completa fan de todas ellas, la vibra y convivencia es padrísima, y estaría buenísimo unirnos todas con el mariachi, ojala suceda”.

Alzan la voz por las mujeres

Siendo todas mujeres y tomando en cuenta los difíciles momentos que se pasa el país en relación a los feminicidios, quisieron compartir unos mensajes sobre ello , Dulce declaró “Yo tengo una hija, a la que nunca le hicieron nada, pero tampoco andaba a las 5 de la mañana sola en la calle, las chicas deben ser consientes de sus vidas, esto debe ser un mensaje para que las jovencitas se cuiden más. Yo tuve una hija, no para que me la cuidara el gobierno, si no para cuidarla yo, el peligro esta en todas partes, hay que dirigirnos a las chicas que deben avisar siempre donde están o a donde van, algo que debemos sembrarlo como padres”.

Ángela por su cuenta y completando las palabras de su compañera dijo “ Yo soy mamá de dos chicos, y quiero hablarle a las madres de chicos, debemos enseñarles a respetarlas, esto no es juego, no hay diferencia de hombres y mujeres somos unidos, somos personas, hay que educar a nuestros hombres también”.

Asimismo, hablaron de la polémica que algunos quisieron levantar en torno a las mujeres del proyecto, pues en redes sociales muchos afirman que no se llevan bien, por lo que Janette aclaró “Las canciones que tenemos en el show son conocidas en todo el mundo, son buenas canciones por eso perduran, la música de nuestra época es buenísima, los 70s y 80s han sido las épocas más reconocidas musicalmente, lo que considero es parte del triunfo del concierto, el público es joven en otros lugares por que las madres ponen las canciones. Hugo logró juntar un elenco excelente, les aseguro que todas nos llevamos de p…a madre, María tiene su genio, pero la adoramos, nunca a sido conflictiva a sido divertida siempre”.

Mejuto, por su parte reconoció “A mi me molesta que mujeres ataquen a las mismas mujeres, en redes sociales, cuando subo los anuncios, ellas solo están haciendo su trabajo, la buena vibra no es ficticia, Alicia misma me comentó que le gustó mucho la vibra, vivamos y dejemos vivir el éxito de los demás”.

María terminó diciendo “Hay personas que les gusta hablar mal o inventar, yo hago esto por que me gusta, no por necesidad, amo lo que hago y me mantengo ocupada en ser feliz haciendo mi pasión, también a la par e echo varias películas que están próximas a salir”.

La gira paso de Aguascalientes a México y seguirá por diferentes lugares como Tampico Querétaro, Mérida, Monterrey, California, Chihuahua, Mexicali, entre otros. No te pierdas Grandiosas Doce, el 29 de abril en la Arena Ciudad de México.