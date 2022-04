AMLO presenta reforma electoral para sustituir al INE y reducir financiamiento

Asegura que se ahorrarían 24 mil mdp

Diputados van a pensarlo antes de rechazarla, por la molestia popular ante su traición, señala

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves en su mañanera que enviará a la Cámara de Diputados una reforma de carácter constitucional para la transformación del INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

La reforma electoral propuesta plantea que sean modificados 18 artículos de la Constitución y 7 transitorios en la que se determina que los consejeros y magistrados sean elegidos mediante voto directo con propuestas de los tres poderes de la Unión.

También, busca que se modifique el financiamiento a los partidos para que sólo reciban dinero público únicamente para elecciones y con ello se elimine la burocracia partidista.

López Obrador detalló que la iniciativa fue elaborada en conjunto con el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, y Horacio Duarte, administrador general de Aduanas.

El mandatario destacó que, de ser aprobada la reforma electoral, ésta generaría ahorros por 24 mil millones de pesos con la sustitución del INE, la eliminación de legisladores plurinominales, el recorte de recursos a elecciones y a partidos políticos, entre otras medidas.

El titular del Ejecutivo destacó las distintas medidas planteadas con la iniciativa que será enviada este mismo jueves al Congreso para su análisis, discusión y posible aprobación, mismas con las que se busca hacer frente al alto costo económico burocrático.

Va a haber un debate muy bueno, porque es un tema de primera, además, por si fuera poco, nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de pesos porque se van a eliminar las duplicidades”, mencionó.

Tal como adelantó semanas atrás, este nuevo organismo electoral, que incluso se encargaría de las elecciones estatales con la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales, estaría integrado por 7 consejeros, y no por 11 como actualmente sucede en el INE, elegidos por la ciudadanía a propuesta de los tres Poderes de la Nación.

Además, también habría una reducción en el número de magistrados y se eliminarían los tribunales electorales locales.

“Queremos que haya democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo, ya nada de que se ponen de acuerdo los partidos, de antemano se sabía quiénes iban a quedar como consejeros (…), y esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían, no representaban a los ciudadanos, no tienen vocación democrática, ahora se propone elegirlos”, sostuvo.

“Hay repudio de la población”

El mandatario advirtió que los diputados de oposición pensarán dos veces antes de rechazar su iniciativa de reforma electoral ante el repudio de la población por su negativa a apoyar la reforma eléctrica que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a competidores extranjeros.

A pregunta expresa, el tabasqueño afirmó que para el debate y procesamiento de la iniciativa no habrá mayores obstáculos debido a que los diputados han sentido el repudio de los mexicanos.

“No va a haber muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más porque, según mi información, la gente no quedó contenta con ellos al no aprobar la reforma eléctrica y si nos atenemos a lo que decía el General Cárdenas fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso”, lanzó López Obrador desde Palacio Nacional.

“No se elige a diputados para defender a empresas extranjeras sino para defender al pueblo de México, así de claro. Yo siento que lo van a pensar más porque a los dueños de los fondos financieros, porque no es nada más Iberdrola, ese es el parapeto, detrás están los fondos, conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro de que a ellos no les importa el destino de un partido de oposición en México”, alertó.