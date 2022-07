Va Delfina Gómez Álvarez para Edomex

La ley de Herodes

José Luis Montañez

Cuestión de días para que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, dé a conocer el nombre de quien en el futuro será su candidata al gobierno del Estado de México.

Desde ahora se sabe que la seleccionada será Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública a nivel federal, quien ha dejado en el camino al doctor Higinio Martínez, ex presidente municipal de Texcoco y uno de los líderes de izquierda más conocidos en la zona oriente del Estado de México. Sin embargo, Higinio se queda muy lejos en las encuestas que favorecen a la maestra hasta con 48% de las preferencias electorales.

Gómez Álvarez le saca algo así como 3 a 1 a Higinio Martínez, competidor más cercano de la funcionaria federal, quien también supera con mucho a Horacio Duarte, titular de la Dirección General de Aduanas y gente cercana al presidente López Obrador.

Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec con licencia, que no nos explicamos cómo logró colarse a esta contienda electoral, si no ha podido con el cargo de alcalde del municipio más poblado del país, al no cumplir sus ofertas de campaña.

La inseguridad sigue siendo una de las más altas en todo el país.

La profesora será designada como coordinadora

de las brigadas morenistas en Edomex

Así, Delfina estará lista en unos días, para ser designada coordinadora general en el Estado de México de las brigadas de la Cuarta Transformación. Este nombramiento se les da a los aspirantes a ser candidatos a una gubernatura en Morena, para evitar violaciones a las leyes electorales, aunque esto es un decir, pues lo han hecho a diestra y siniestra y en el momento que han querido, se han pasado por el arco del triunfo todas las leyes en la materia.

Lo que sí es cierto es que la maestra texcocana, que cuenta con todo el apoyo del presidente López Obrador, es la mejor posicionada y la candidata más fuerte que pueda presentar Morena en la próxima contienda electoral para suceder a Alfredo Del Mazo Maza en el gobierno mexiquense. Ella perdió hace tres años la elección para gobernador, precisamente frente al actual mandatario mexiquense.

Ante este panorama, Higinio Martínez se queda en el camino por tercera ocasión y pues, tanto Horacio Duarte como Fernando Vilchis, entraron al proceso interno morenista, como relleno, al igual que muchos otros; se anotaron hasta 300 aspirantes, con el fin de que sus nombres se escuchen y poder participar en futuros procesos, para cargos de legisladores a nivel federal o estatal, o de perdida una presidencia municipal.

Aspirantes de la alianza Va por México

Por el otro lado, la lista de la alianza Va por México sigue siendo encabezada por la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien fue presidenta municipal de Metepec y ha ocupado diferentes cargos en la administración pública estatal, siempre resultando ganadora en elecciones a voto abierto.

Ana Lilia está muy identificada con la alianza opositora, que forman los partidos PAN, PRI y PRD, que tiene en su conjunto, el 39 por ciento de la aceptación popular. Recordemos que Delfina Gómez, posible abanderada de Morena, tiene el 48 por ciento de las preferencias. Así que Herrera Anzaldo arrancaría con el 39 por ciento, según las encuestas serias y sólo estarían esperando que Movimiento Ciudadano, que preside Dante Delgado, dé su aprobación para unirse a este frente y sumar sus 10 puntos que traen en las encuestas.

Este partido, que es prácticamente nuevo, ya tiene en su haber las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León y sería muy importante que en las elecciones del Estado de México hiciera un buen papel y crezca hasta duplicar su votación, del 10 al 20 por ciento, lo que ayudaría mucho a la candidata Herrera Anzaldo a no tener problema para vencer a la candidata de Morena.

Se van a dar con todo en la llamada madre de todas las batallas electorales.

Alejandra Del Moral y su padrino “Rasputín” Videgaray

También por ahí, sigue insistiendo Alejandra Del Moral, quien está totalmente identificada con el PRI y con el gobernador Del Mazo, así como con el ex secretario de Hacienda, Luis “Rasputín” Videgaray Caso, quien es el padrino político de la ex alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. Del Moral también fue directora de Bansefi, a nivel federal en la pasada administración, sin tener, por cierto, ningún conocimiento de cuestiones financieras y bancarias.

Gran parte de su carrera meteórica-política la ha realizado Alejandra Del Moral con el apoyo de “Rasputín” Videgaray Caso, quien la sigue protegiendo para que Del Mazo Maza se decida por ella como posible abanderada de la alianza Va por México.

Veremos qué pasa.

Por último, está el panista Enrique Vargas del Villar, quien es cuarto lugar en las encuestas para abanderar a la alianza Va por México, pero ya ha hecho un gran esfuerzo y su capital político puede hacerlo figurar en futuras listas para el Senado de la República en 2024 y trabajando fuerte llegue con bastantes posibilidades en la contienda estatal por la gubernatura de 2029, si Dios nos presta vida.

