Anuncia el gobierno federal millonaria inversión para Cancún

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Serán entre 12 mil y 15 mil mdp para nueva infraestructura

A fin de sumar a la recuperación económica de Quintana Roo, así como a su crecimiento como uno de los polos turísticos más importantes del país y del mundo, se confirmó desde el gobierno federal una inversión histórica en el estado, con la que se van a construir diversas obras de infraestructura, como el Puente Nichupté y el Tren Maya del que mucho se ha hablado y que no termina de convencer a toda la población.

Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó inversiones en infraestructura, principalmente para Cancún, de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, cuyas obras ya arrancaron el fin de semana, con la presencia del propio mandatario federal.

“El domingo iniciaron obras en Cancún, el puente que va a comunicar la zona turística con Cancún, es un puente de casi diez kilómetros sobre la laguna (Nichupté). Es una inversión de alrededor de ocho mil millones de pesos, ya se está trabajando”, aseveró el mandatario federal.

Añadió que “se va a iniciar toda la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Luis Donaldo Colosio y dos o tres obras más urbanas. Se van a invertir en Cancún como 12 o 15 mil millones de pesos”.

Un reconocimiento al pueblo, dice López Obrador

El mandatario reconoció que el puente estaba pensado originalmente para ser una concesión y que para acceder se iba a cobrar una cuota a los conductores, no obstante, su administración decidió hacerlo con dinero público y que no se cobre el acceso. “Es un reconocimiento al pueblo de toda esa región, todo lo que es el Caribe, porque le han dado trabajo a mucha gente de todo el país durante todo el periodo neoliberal. Los originarios de Cancún se han portado siempre muy solidarios, muy fraternos. Entonces es una inversión para devolverles un poco lo que le han dado al país”, argumentó.

Asimismo, reconoció la labor del aeropuerto local con respecto a la actividad turística, pues sus operaciones ya oscilan en los 600 vuelos diarios internacionales.

La gira del fin de semana la arrancó el presidente el viernes en Villahermosa, para supervisar el avance en las obras del Tren Maya, incluido el polémico Tramo 5, posteriormente se dirigió a Quintana Roo con el mismo objetivo y para inaugurar algunas obras en materia de infraestructura.

Obras dentro del paquete de infraestructura

En su momento, a principios de este año, el presidente López Obrador presentó un paquete de obras de Infraestructura para el fortalecimiento de Cancún y Tulum, en el que se toma en cuenta la remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, la construcción del Parque Nacional del Jaguar, entre otros que, desde su punto de vista, traerán grandes beneficios a la población y en materia turística.

“Las obras corresponden a una cartera de proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con una inversión inicial de 6 mil millones de pesos para concretar beneficios de conectividad vial para los habitantes del estado”, explicó en su momento.

Con lo anterior, se modernizarán 11 kilómetros del Boulevard Luis Donaldo Colosio, que incluye la mejora de bahías para el transporte urbano público con paraderos y alumbrado.

También se considera la modernización del entronque del aeropuerto de Cancún para hacer más eficiente la carretera 307, y la construcción del puente vehicular sobre la laguna Nichupté, que tendrá una longitud de 13.5 kilómetros: 8.4 kilómetros sobre agua y cerca de 5 kilómetros hacia el entronque con el bulevar Colosio.

Finalmente, se consideró también la construcción de la avenida Chac Mool, de 1.5 kilómetros al norte del entronque del aeropuerto.

Hoteleros recuperan tarifas

De acuerdo con lo dicho, por Abelardo Vara, un importante empresario hotelero de Cancún, los niveles de ocupación que ya reportan los centros de alojamiento en la actual temporada de verano, han permitido que recuperen, entre en 5 y 8 por ciento, sus tarifas que se perdieron a causa de la pandemia por la Covid-19, lo cual es un gran avance a dos años de que empezó esta crisis sanitaria y económica.

“Nos recuperamos entre un 5 y 8 por ciento, en comparación con lo que se perdió con la pandemia y haciendo una comparativa con el 2017 que fue un año magnífico. Las ocupaciones en promedio están entre 80 y 84 por ciento, pero esperamos que puedan mejorar”, aseveró.

Y reconoció que la contingencia sanitaria fue algo que les afectó estos dos años, pues tuvieron que lanzar promociones para recuperar a los visitantes después de que lograron reabrir, es decir que hundieron sus precios para sobrevivir.

Para este 2022, dijo que están pasando por una racha bastante positiva de recuperación y, sobre todo, de estabilidad, “en este escenario podemos empezar a incrementar las tarifas hoteleras, que se habían visto disminuidas. Tuvimos que reinventarnos, pero fue con el fin de mantener los empleos y los hoteles a flote, afortunadamente ya se empieza a salir adelante”, celebró.

Finalmente, se dijo confiado de que con las obras que se tendrán para mejorar la infraestructura en Cancún, se tendrá un aliciente para que, en un plazo medio, este destino muestre otra cara, mejorada y más atractiva para los paseantes.

Clubes superan ocupación pre pandemia

Por otro lado, Miriam Cortés, presidente ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), celebró que durante la actual temporada vacacional ya van por lo menos un tres por ciento arriba de las cifras de ocupación que reportaban en 2019, antes de la declaratoria de la contingencia sanitaria.

“Va muy bien, lo que ven en números publicados es real, vamos arriba de 80 por ciento, 95, algunos 98, muy bien. Ya es crecimiento un poquito arriba, como tres puntos arriba en comparación con el 2019; este año en esta temporada ya hay crecimiento”, aseveró.

Destacó que el crecimiento puede verse reflejado en la zona hotelera, con la mayor llegada de visitantes, no obstante, también lamentó que las obras en Cancún estén afectando la experiencia de algunos. “en esta temporada de verano llegan muchos visitantes nacionales y llegan en carro, elevando la circulación en el bulevar Kukulcan, donde se va a vuelta de rueda, son visitantes que llegan principalmente desde Campeche, Yucatán e incluso algunos que se aventuran de algunos estados más lejanos y deciden pasar sus vacaciones de verano en el Caribe mexicano”, explicó y dijo que todos son bienvenidos, pero lamentó que tengan que encontrarse con afectaciones.

Miriam Cortés también destacó una diferencia que se ha notado con el tiempo compartido. “Antes, los hoteles ocupaban aproximadamente un 20 por ciento de sus habitaciones para este sistema de hospedaje y aunque hoy son prácticamente las mismas propiedades, se ha tenido un aumento de espacios, porque ahora los centros de hospedaje están utilizando hasta un 10 a 15 por ciento más para ese segmento. Es decir, tú ya eres dueño de un tiempo compartido y estás contento, entonces invitas a tu amiga, a tu amigo y nosotros los recibimos con una tarifa preferencial, pensando en venderles y de cada 10 compran más o menos tres personas”, destacó.

Sobre las condiciones económicas del mundo y especialmente de Estados Unidos, que es el principal mercado, reconoció que deben enfocarse mucho en seguir promocionando al Caribe mexicano con miras al invierno. “De acuerdo a las expectativas el gas lo tendrán muy caro y les será más rentable venir al Caribe mexicano y pasar hasta dos meses en la playa, que estar en su casa. Será un buen momento para vendernos a buen precio, un precio mejor de los que hemos tenido, es un área de oportunidad buena. Y tendremos que ir equilibrando entre la inflación que ellos van a tener, la gente no deja de viajar nunca, pero sí puede disminuir”, apuntó.

En cuanto a las tarifas, reconoció que aún no se logran los niveles pre pandemia, “en lugar de vender membresías de 30 años, se bajó hasta los 15, y ahora ya estamos recuperando a los 20. Yo creo que los grandes retos serán ahora las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, los cristal, porque es gente que no tiene arraigo, no se quieren casar. Es una mentalidad completamente diferente, pero nos iremos adaptando”, finalizó.