Expropiación fast track de un millón de m2 para el Tramo 5 del Tren Maya

José Luis Montañez

Predios ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum

Los problemas no se terminan para el presidente Andrés Manuel López Obrador en su afán de apresurar las obras del Tren Maya y concluir la construcción para finales del próximo año, pues con una segunda suspensión a cuestas, decidió expropiar de manera inmediata más de un millón de metros cuadrados de terreno, que será utilizado en el Tramo 5 del megaproyecto.

El mandatario federal oficializó la expropiación total de un millón 93 mil 118 metros cuadrados en cuatro municipios quintanarroenses para la construcción del polémico tramo y de acuerdo con el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la superficie de propiedad privada está ubicada entre Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum.

“Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del Tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”, se puede leer en el documento. En este caso la expropiación contempla construcciones e instalaciones ubicadas en los predios.

Decreto ya entró en vigor

A partir del decreto, que ya entró en vigor, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha tomado posesión y “cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”, según lo estipulado en el acuerdo.

Hay que recordar, que el Presidente decretó el Tren Maya como una obra de seguridad nacional, permitiéndose de esa manera reanudar las obras para el Tramo 5, que estuvieron frenadas durante tres meses por la suspensión definitiva que ordenó el Juzgado Primero de Yucatán, en atención a amparos de buzos y ambientalistas.

No obstante, este lunes se dio a conocer una segunda suspensión definitiva de las obras del Tren Maya en el Tramo 5, otorgada por un juez del Primer Distrito del estado de Yucatán, mismo juzgado que resolvió la primera suspensión, de modo que el juzgador ordena frenar nuevamente las obras en el tramo entre Cancún a Tulum.

Segunda suspensión al Tramo 5

Fue la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio ambiente Sano (DMAS), la que a través de un amparo impugnó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya no contaban con los permisos requeridos para iniciar la construcción, de modo que con la nueva suspensión definitiva que consiguieron, las obras que se están llevando a cabo de Cancún a Tulum no deberían continuar.

Hay que recordar que esta segunda suspensión se suma a la que había otorgado el mismo juzgado el pasado 30 de mayo, al reconocer que la construcción no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), no obstante fue ignorada por el gobierno federal, al nombrar la construcción como obra de seguridad nacional.

Ahora, el juez Adrián Novelo Pérez, del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, una vez más rechazó revocar la suspensión definitiva a las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, aunque sí realizó algunos cambios que no se han dado a conocer.

En el amparo 884/2022, el juzgador estableció que “se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados atribuidos a Fonatur y Fonatur Tren Maya, pero en los términos, con las precisiones y para los efectos señalados en la parte considerativa de esta resolución”. Y es que, pese a que fueron modificados, la resolución del juez especifica que la suspensión sigue vigente.

La suspensión definitiva se suma a otras cuatro suspensiones provisionales, mismas que deben ser resueltas, antes de que se autorice el reinicio de las obras.

En respuesta a lo anterior, el director general del Fonatur, Javier May, asegura que la determinación del Tren Maya como obra de seguridad nacional no violenta la suspensión otorgada por el juez de Yucatán. “No se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, aseveró en su momento.

Y destacó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue entregada por la dependencia, de tal manera que se encontraban esperando el levantamiento de la suspensión, pero, el juez decidió rechazarla este lunes.

Desaparece comunidad por obras

Con el avance de las obras del Tren Maya, en la comunidad Vida y Esperanza, ubicada a 16 kilómetros al norte de Playa del Carmen, prevalece la preocupación y la incertidumbre, ya que la localidad fue mencionada en el proyecto del Tren Maya para una demolición, lo que no les ha sido informado de manera más abierta o de forma más clara a fin de saber qué pasará con sus habitantes.

El gobierno federal en su insistencia para apresurar el proyecto, aún con la suspensión definitiva; parece haberse olvidado de aclarar cuál será el destino de los habitantes de dicha comunidad, pues de acuerdo con testimonios de los propios lugareños, dentro del proyecto, la vía del ferrocarril los fragmentará como comunidad.

Vida y Esperanza está dentro de la zona de producción denominada Selva Maroma, demarcación conformada por diversos ranchos ubicados a la altura de Punta Maroma. Pero con la emisión de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Tramo 5 norte, el lugar figuró por primera vez, y es que el documento técnico informó sobre el desmantelamiento y demolición de inmuebles en este sitio, sin previo aviso a los habitantes.

Antonia Rodríguez Castro, fundadora de Vida y Esperanza, asegura que esto es algo inaudito, sobre todo porque hace dos semanas se enteraron que el ferrocarril va a pasar entre la comunidad y no se les fue entregada información clara para saber cuál será su futuro.

Destaca que fueron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), quienes llegaron a su comunidad para iniciar los preparativos de la obra y les informaron raquíticamente sobre las intenciones del gobierno federal. “No sabemos qué es lo que van a hacer en realidad, no tenemos información clara, sólo sabemos que va a pasar el Tren Maya. La Marina llegó, pero no ha dado más información, estamos esperando qué es lo que va a pasar. Hay algunos a quienes les afecta directamente, pero a otros no tanto, en realidad nunca habíamos vivido una situación como ésta”, manifestó.

Más de 100 habitantes afectados

Cabe destacar que son por lo menos 100 habitantes afectados en la comunidad Vida y Esperanza, quienes en su mayoría se emplean en labores agrícolas, como la siembra de cítricos; asimismo, otros son jornaleros de los ranchos colindantes.

Entre las preocupaciones de los habitantes de esta comunidad, es que no saben cómo resolverán la permanencia y funcionamiento de la escuela del tipo unitaria con la que cuentan, misma que es atendida por jóvenes becarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Y es que, el plantel se encuentra justo a un lado del punto donde iniciará el desmonte para el paso del Tren.

De manera específica, la MIA del Tren Maya Tramo 5 norte, contempla únicamente un paso peatonal, pero no se sabe de qué forma será construido sin afectar el único acceso que conecta Vida y Esperanza con la carretera federal 307 y al mismo tiempo con Playa del Carmen. “Queremos saber qué es lo que va a pasar con el lugar, con los terrenos de atrás, con el acceso, no sabemos cómo quedarán los terrenos. Quizá nos acostumbremos al sonido del tren”, declaró uno de los afectados por esta situación, según lo publicado por Sipse.

Finalmente, cabe destacar que Vida y Esperanza, se encuentra rodeada de una extensa selva y que la comunidad fue fundada hace 30 años con el objetivo de habitarla como un sitio de retiro, no obstante, este fin queda obsoleto con la llegada del Tren Maya.

