El Kremlin atribuye a un accidente las explosiones en base militar rusa

En Crimea, territorio ocupado desde 2014

La presencia de invasores en esta zona es una amenaza para Europa: Zelenski

La guerra en Ucrania, que avanza ya hacia el medio año, puede tener un nuevo escenario en Crimea, la península que Rusia se anexionó unilateralmente en 2014 y desde la que ataca al país invadido desde febrero.

Ante este panorama, este martes se registraron varias explosiones en el aeródromo militar ruso de Saki que causaron al menos un muerto y varios heridos, por lo que Moscú afirmó que no fue ningún ataque y relaciona los hechos con un accidente con la munición almacenada. Mientras que el gobierno ucraniano, ya con armamento capaz de alcanzar la retaguardia rusa, guardó silencio sobre este evento.

También coincidieron las explosiones con las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien señaló que la guerra rusa contra su país “comenzó en Crimea y debe terminar con Crimea” liberada, y alertó de que no habrá una paz duradera en el Mediterráneo, mientras Rusia pueda usar ese territorio ucraniano ocupado en 2014 como su “base militar”.

“La presencia de ocupantes rusos en Crimea es una amenaza para toda Europa y para la estabilidad global. La región del Mar Negro no puede ser segura mientras Crimea esté ocupada. No habrá una paz estable y duradera en muchos países a orillas del mar Mediterráneo mientras Rusia pueda utilizar nuestra península como su base militar”, dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno divulgado por medios oficiales.

El gobernante ucraniano agregó que “esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó con Crimea y debe terminar con Crimea, con su liberación. Hoy es imposible decir cuándo sucederá esto”.

Denunció que Rusia ha convertido esa península “en uno de los lugares más peligrosos de Europa. Rusia trajo represión a gran escala, problemas ambientales, desesperanza económica y guerra a Crimea”.

Explosiones en el aeródromo dejaron

al menos un muerto y 5 heridos

Al menos una persona murió y cinco resultaron heridas este martes después de que varias municiones explotaran en una base militar en la península de Crimea, anexionada por Rusia.

Varias municiones destinadas a la aviación explotaron en un depósito situado en el territorio del aeródromo militar de Saki, cerca de la localidad de Novofiodorovka”, detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido por las agencias de noticias rusas.

La deflagración no se debió a ningún tiroteo o bombardeo, aclaró la misma fuente, sin especificar el origen de estas explosiones.

En un primer momento, el ejército ruso aseguró que no había víctimas, pero más tarde, el dirigente de Crimea, Sergei Aksionov, informó que había una persona fallecida.

Lamentablemente murió una persona. Expreso mi más sentido pésame a su familia”, escribió Aksionov en Telegram.

A su vez, el ministro local de la Salud, Konstantin Skorupski, indicó que cinco personas resultaron heridas, entre ellas un niño.

Las autoridades locales también indicaron que 30 personas fueron evacuadas de Novofiodorovka. Poco antes, anunciaron que se produjeron “varias explosiones” cerca del aeródromo militar.

Videos publicados en las redes sociales mostraban una bola de fuego formándose tras una fuerte explosión y espesas nubes de humo negro elevándose hacia el cielo.

Crimea, una península de Ucrania anexada en 2014 por Moscú, se encuentra en primera línea de la ofensiva militar de Rusia contra su vecino ucraniano desde finales de febrero.

Aviones rusos despegan casi a diario de la península para atacar objetivos en Ucrania y varias zonas de Crimea se encuentran dentro del alcance de las armas y los drones ucranianos. Pese al conflicto, Crimea se ha mantenido como un importante destino turístico para los rusos.

Zelenski pide al mundo prohibir

la entrada de ciudadanos rusos

El presidente Zelenski, pidió a la comunidad internacional que prohíba la entrada de ciudadanos rusos a sus respectivos territorios, en un renovado esfuerzo por impedir la anexión de Moscú de varias regiones ucranianas. “Las sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras» a los rusos, expresó Zelenski en una entrevista concedida al periódico The Washington Post.

“Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad», apostilló. «Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra”, lamentó.

Sus palabras llegan en un momento en el que el Kremlin multiplica sus esfuerzos por dotar de legitimidad a una eventual anexión de territorios ucranianos. En los últimos días, numerosos líderes rusos han defendido la idea de celebrar sendos referéndums a mediados de septiembre en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia, ocupadas por las tropas de Moscú, para legitimar los reclamos de Rusia» sobre estos territorios. Para el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la “rracionalidad» de la propuesta de Zelenski «rebasa todos los límites”. Cualquier intento de aislar a los rusos o a Rusia es un proceso que no tiene perspectivas» de salir adelante, apuntó.Lo cierto es que la exigencia del presidente ucraniano -que ha criticado en repetidas ocasiones a Occidente por no tener suficiente mano dura con el Kremlin- no es algo nuevo. Debido a la guerra, los ciudadanos rusos que quieran viajar a territorio de la Unión Europea (UE) lo hacen a través de Finlandia, Estonia o Letonia, fronterizos con Rusia, toda vez que las conexiones aéreas con Moscú están limitadas por las sanciones.

Helsinki ya anunció la semana pasada que restringirá los visados de corta duración, los de turista, para ciudadanos rusos. Ayer, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, abrió la puerta a sumarse a la iniciativa finesa y pidió a los Veintisiete que de forma global “dejen de emitir visados de turista» para visitantes rusos, ya que «visitar Europa es un privilegio y no un derecho humano”.

Bruselas evitó pronunciarse al respecto y se limitó ayer a indicar que “es cuestión de cada Estado miembro estudiar las solicitudes de visado para corta estancia”, según indicó la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper. Rusia ya ha advertido de que «reaccionaría muy negativamente» si se diese ese escenario. La guerra, en cualquier caso, discurre en otros muchos frentes. En el plano económico, se ha interrumpido el suministro de petróleo ruso a través de Ucrania a Hungría, Eslovaquia y República Checa. La compañía rusa Transneft explicó ayer que su pago para el derecho de tránsito a través de Ucrania para el mes de agosto ha sido rechazado a raíz de la entrada en vigor de algunas sanciones contra Moscú. La medida afecta al ramal sur del oleoducto Druzhba. El del norte, que lleva crudo a refinerías de Polonia y Alemania, discurre con normalidad.

Francia y Reino Unido apoyarán a

Ucrania “el tiempo que sea necesario”

Por su parte, los gobiernos de Francia y Reino Unido están dispuestos a apoyar a Ucrania “el tiempo que sea necesario” y a mantener un alto nivel de coordinación para responder a las necesidades del país en materia militar, humanitaria y económica, han informado ste martes fuentes del Elíseo.

En una conversación telefónica que tuvo lugar este martes entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Boris Johnson, los mandatarios mostraron su determinación de respaldar a Kiev en estas condiciones y que la coordinación entre los aliados al más alto nivel se mantenga. En la llamada, según aclararon fuentes de la presidencia francesa, Macron y Johnson compartieron su preocupación por la crisis alimentaria que ha causado la guerra por la agresión rusa. Los dirigentes reiteraron su respaldo a los esfuerzos europeos para permitir la salida de las exportaciones ucranianas por vía terrestre y fluvial.