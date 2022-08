México, Estado fallido y frágil

Los recientes bloqueos realizados por grupos del crimen organizado generaron miedo e incluso terror entre millones de mexicanos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

Para los que vivimos en la Ciudad de México no hay mucho de qué preocuparse, porque ese tipo de agresiones no están en el radar de la mayoría de los que vivimos en esta populosa ciudad.

Sin embargo, la trascendencia es evidente. Nunca se había vivido en la historia del país, una crisis de seguridad como la que ocurrió la semana pasada. Además, el número de muertos por violencia del crimen organizado va en aumento sistemático, sin que nadie pueda controlarlo y disminuirla.

Ese “nadie” implica al gobierno federal que, en la guerra contra los narcotraficantes, extorsionadores y otro tipo de delincuentes que forman mafias perfectamente organizadas y armadas, no tiene ni idea de cómo enfrentarlos.

El país vive la violencia en niveles incontrolables. Un Estado rebasado y, en especial, un gobierno que aparentemente le tiene miedo a esas organizaciones. La sociedad está inmersa en un Estado fallido.

No se trata de “un mal de muchos”, aunque dos mil millones de personas vive en Estados fallidos en el planeta, donde sus gobiernos no consiguen garantizar las condiciones mínimas de seguridad y supervivencia a una parte importante de sus poblaciones, como refiere un documento de la Cámara de Diputados en 2009, realizada por e investigador parlamentario Gabriel Santos Villarreal.

En estos escenarios está México. Aunque los amantes de la figura presidencial, y en especial de Andrés Manuel López Obrador, afirmen que no es un fenómeno nuevo, es muy claro que desde el gobierno de Ernesto Zedillo fue desplomándose la fortaleza del Gobierno ante el crimen organizado, lo que llevó a Felipe Calderón declararle la guerra al narcotráfico, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, en su momento.

Hoy, la situación se ha agudizado y lleva a AMLO a militarizar la Guardia Nacional que debería tener una organización y mando totalmente civil.

Esto nos lleva a la reflexión: ¿López Obrador ve que se le fue de las manos la seguridad del país y se la deja al Ejército y a la Armada, para que ellos carguen con la responsabilidad de un fracaso en materia de seguridad?

Gobierno que no proporciona seguridad a sus gobernados, Estado de Derecho en todos los sentidos, salud, educación y todas las necesidades de la sociedad, es un Estado fallido. México fracasó en salud, seguridad, educación y en la generación de empleo. Cualquier pretexto, es simplemente pretexto.

El convertir a la Guardia Nacional en un ente militar será la antesala de un Estado de excepción y de ahí a un Estado de sitio. Todo parece enfocado a ello.

Como Vicente Fox, que decía arreglar la violencia en 15 minutos, López Obrador, fracasó en su estrategia de “abrazos, no balazos”. Hoy imperan, en muchas regiones de México, los balazos. Y el futuro no se ve promisorio. No se ve paz y seguridad para todos.

