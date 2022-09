Por iniciativa del tenor Fernando de la Mora, “México suena a lo grande”

Con un lleno total en el Auditorio Metropolitano de Puebla

Histórico concierto en el que logró reunir a Javier Camarena y Ramón Vargas

Isabel Violeta

Con gran éxito se vivió concierto “México suena a lo grande”, un proyecto que surgió de la idea del tenor Fernando de la Mora, que acompañado de su amigos y homólogos Ramón Vargas y Javier Camarena, deleitaron a los poblanos y visitantes en el Auditorio Metropolitano de Puebla, con sus increíbles voces.

El evento fue tan bien recibido y con tanta afluencia que las calles de los alrededores del Auditorio Metropolitano se encontraban paradas por el tráfico, pero esto no detuvo al público, y es que desde los primeros momentos en los que los tenores empezaron a cantar a lado de la orquesta Sinfónica de Puebla, el público se mostraba conmovido por las canciones y sobre todo, la entrega de los tenores en el escenario, mientras cantaban “O sole mio”, “Granada”, “Aída”, “Pagliacci”, “Funiculi Funicula”, entre otros emblemáticos temas.

Ramón Vargas emocionó al máximo con “Cuando calienta el sol”, mientras que Fernando de la Mora, expresó “este proyecto me emociona realmente porque fue producto del video que grabamos para una buena causa recaudando mucho, pero no lo suficiente para lo que México necesita. Les agradezco a Javier Camarena y Ramón Vargas, y ahora quiero presentarles a Gonzalo Romero, quien me ha enseñado muchas canciones, los sorprenderemos”m para después interpretar “Júrame”, “Perfidia”.

Los tres tenores interpretaron “Perfume de gardenias”, “Sabor a mí”. Durante el cuadro de boleros, Javier Camarena dijo “hemos tenido el privilegio de recorrer escenarios en todo el mundo, pero siempre da un particular orgullo cantar canciones mexicanas”, con estas palabras presentó al trío Los Panchos.

La emoción y el orgullo de ser mexicanos no dejaba de sentirse, con un par de canciones interpretadas por los tres tenores y el trío Los Panchos con “Reloj”, “Historia de un amor”, entre otras. Luego se disfrutaron algunas melodías que interpretó la Orquesta Sinfónica de Puebla, para después recibir nuevamente en el escenario a los tres tenores que interpretaron sin parar “Si no te hubieras ido”, “Secreto de amor”, “Hasta que te conocí”. Y

El tenor Fernando de la Mora agradeció la presencia de Roberto Cantoral Jr., y procedió a cantar “El triste”, que causó la ovación del público.

Casi al terminar subió al escenario el Mariachi Juvenil de Tecalitlán, momento que volvió a emocionar al público, Ramón Vargas interpretó “Serenata huasteca” y después Fernando de la Mora con “El rey”, para terminar los tres tenores cantaron “Cucurrucucu”, “Paloma”, y “Cielito lindo”, mientras se proyectaba un video con lo más emblemático de México.

Y aunque ya parecía el fin, gracias a la petición e insistencia del público interpretaron dos canciones más, cerrando ahora con un popurrí mexicano, “Qué chula es Puebla” y “Viva México”, la gente de pie, el sentimiento a lo grande y un grito g de ¡Viva México! ¡Viva Puebla!

La noche cerró con la interpretación magistral de “Qué Chula es Puebla” con la voz incomparable de Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas quienes recibieron los aplausos de los miles de personas que abarrotaron el Auditorio Metropolitano de Puebla