Vuelve Expo Compositores con homenaje a Manoella Torres

En este 2022, 8 Y 9 de noviembre – Gran Hotel Ciudad de México

La cantante conocida internacionalmente como “La mujer que nació para cantar” cumple 50 años de carrera profesional, ininterrumpida

Desde el 2015 y durante cinco años ininterrumpidos se celebró presencialmente la gran Convención Anual Expo Compositores Foundation; en 2020 y 2021 fue necesario poner una pausa a causa de la pandemia de Covid-19. Afortunadamente este 2022 regresa en vivo con la calidez y emoción del contacto directo con grandes figuras de la música y la composición, así como de la retroalimentación con expertos de la industria del entretenimiento.

La Convención Expo Compositores Foundation busca orientar, enseñar y compartir con los jóvenes lo que muchas figuras de la música han aprendido a lo largo de su trayectoria. En años anteriores, cientos de nuevos compositores inscritos salieron satisfechos de la experiencia, mientras que artistas consagrados como Armando Manzanero (+), Diego Verdaguer (+), Leo Dan, Yahir, Fato, Ximena Sariñana, Fonseca, Alejandro Lerner, Shaila Dúrcal, Alicia Villarreal, Erika Ender, Horacio Palencia, Samo, Camilo Lara, Lorenzo Méndez, Miguel Luna y Pedro Rivera, por mencionar sólo algunos, confirmaron la buena organización, la camaradería y retroalimentación que tuvieron con las nuevas generaciones que desean seguir sus pasos.

Por ello es que el máximo evento en América en este rubro, regresa con su Sexta Edición y con más personalidades nacionales e internacionales como panelistas y para ofrecer en vivo sus creaciones. La Convención Expo Compositores Foundation se realizará los días 8 y 9 de noviembre en el Gran Hotel Ciudad de México (frente al Zócalo) y reunirá a grandes figuras de la composición y el canto, las cuales ofrecerán conferencias, talleres, bohemias y una gran Noche de Gala. Sin lugar a dudas, se trata de la convención más importante y de mayor proyección que se organiza en este campo, así como una guía real para los compositores que inician.

MÁS 40 ÁLBUMES GRABADOS Y DECENAS

DE ÉXITOS QUE HAN LLEGADO AL TOP 10

Para iniciar con las buenas noticias, se confirma el merecido homenaje a Manoella Torres, ya que precisamente este 2022 cumple 50 años de carrera profesional, ininterrumpida, vigente y con el prestigio de ser una de las más bellas y educadas voces de Iberoamérica… se dice fácil, pero es un verdadero logro mantenerse durante décadas en activo, con la voz impecable como el primer día y, sobre todo, con el respeto que merece alguien que triunfó por méritos propios tan sobresalientes, que por algo ha sido llamada como “La mujer que nació para cantar”. Más 40 álbumes grabados y decenas de éxitos que han llegado al top 10 de popularidad la avalan, así como sus participaciones en teatro musical, cine y televisión.

Manoella Torres (Gloria Torres Calderón), nació en Nueva York, hija de puertorriqueños y desde hace décadas es también mexicana. Desde niña mostró interés por el canto y su primer acercamiento con la música fue a los 4 años al formar parte del coro de la iglesia. A los 6 años visitó México y realizó su primera grabación “Cielito Lindo”.

A los 9 años grabó su primer sencillo y empezó a estudiar Arte Dramático en el “Instituto Andrés Soler”. A los 12 años bajo el nombre de Gloria Gil, grabó su primer disco con la compañía “Campey” de Alfredo “El Güero” Gil, sin embargo, tuvo que regresar a Nueva York para continuar sus estudios, pero aprovechó para tomar clases de canto con el maestro Paco de Migueles.

Con sólo 17 años, se convierte en la primera artista de la nueva compañía grabadora Productores Independientes de México y a los pocos meses firma un contrato con CBS/Columbia Internacional, hoy Sony Music. Lanzó su primer álbum “Nació para cantar”, una inspiración del maestro Armando Manzanero quien al escucharla cantar en inglés “Sueño imposible” le dijo: “Tú naciste para cantar” y de inmediato se sentó al piano y tocó “Él último verano”, tema que se convirtió en el primer gran éxito de su carrera y fue seguido por “Ahora que soy libre” el cual le ha dado reconocimiento mundial.

“TE VOY A ENSEÑAR A QUERER”

En 1972 se llevó a cabo su lanzamiento con el nombre de Manoella Torres durante un cóctel en el que estuvo presente Raúl Velasco. Al finalizar su presentación con “Ahora que soy libre” recibió una gran ovación y se convirtió en la figura estelar del programa Musical Ossart, Variedades Vergel y en muchas ocasiones de Siempre En Domingo.

En ese mismo año publicó el álbum “Te voy a enseñar a querer”, cuyo primer sencillo del mismo nombre se colocó en los primeros lugares de popularidad en México y Estados Unidos. En 1973 lanzó “Libre como gaviota” un álbum considerado por la revista Billboard como oro puro por su gran interpretación vocal.

En 1974 realizó su debut como actriz en la película “El Albañil” junto con Vicente Fernández, considerada como la película más taquillera del año. Al siguiente año representó a México en el “3er. Festival Internacional de la Canción y la Voz” en Puerto Rico, donde obtuvo el primer lugar con la canción “El Río” de Felipe Gil. En 1976 publicó el álbum “Abrázame” del que destaco el éxito “Si Supieras” que ocupó los primeros lugares de las listas de popularidad nacionales e internacionales durante varias semanas.

En 1977 Manolo Fábregas, el “Señor Teatro”, la invitó a protagonizar la obra “Mi Bella Dama”, comedia musical con la cual fue inaugurado el Teatro San Rafael y en donde Manoella cosechó grandes triunfos. Ese mismo año lanzó “Acaríciame”, tema que fue vetado por las radiodifusoras por su contenido sexual y en cuya portada aparecía desnuda. Pese a la prohibición, la canción logró ser un éxito. Posteriormente presentó “Abrígame en tu piel” en 1978.

“QUE PERDONE TU SEÑORA”

Para 1979 publicó el álbum “Que perdone tu señora” otro tema polémico y un gran éxito que llegó al segundo lugar de “Hits of the World” de Billboard. También lanzó su primer álbum ranchero “Se te fue viva la paloma” que alcanzó la primera posición de la lista “Hot Latin LP’s” de Billboard y en el que se incluye el éxito “El gorrión y yo”.

En 1980 publica el disco “Ahora no, ahora sí quiero” y en 1981 el álbum “A la que vive contigo” cuyo tema principal se convirtió en un hit. En 1982 ofreció “Herida de Muerte” descrito por Billboard como un álbum que muestra a una Manoella con su voz cristina e íntima. También regresó al género ranchero con “Busca tu gaviota” del que se desprendió el éxito “Locuras tengo contigo”.

“Acéptame como soy” se editó en 1984 con éxitos como “Fíjate que no”, “Hoy lloré por ti” y “Te hubiera conocido un poco antes”. En 1985 con un look sexy, jovial y fresco publicó “Manoella Torres ‘85” consagrando su éxito con “Tú nunca me has querido”.

En 1986 grabó a dúo con la cantante Lissette el tema “Hoy Vine Con Ella” y en 1987 la canción “No Me Mires Así” con el grupo Los Diablos ocupando la lista “Hot Latin Songs” de Billboard durante 11 semanas y el disco “Celebración” en el que la canción estaba incluida fue nominado al Grammy como “Best Mexican American Performance”.

En 1988 publicó el álbum “Quiero empezar a vivir” y en 1990 firma con Warner Music y lanza el disco “Aquí estoy”. En 1991 presentó “A plenitud” en el que participó como co-escritora de la canción “Soy toda una mujer”.

En 1993 comparte “Renacer”, un disco con arreglos del maestro Armando Manzanero y con temas como “El último verano” y “A la que vive contigo” en una versión bailable, así como “Acaríciame” de la autoría de Alejandro Jaen.

En 1996 grabó un disco con mariachi sinfónico titulado “Sensibilidad” con canciones de Juan Gabriel. En 1997 bajo el sello Polygram, hoy Universal Music, lanzó “Mujeres”, una selecta colección de temas escritos por grandes compositoras como Consuelo Velásquez, María Grever, Emma Elena Valdelamar y Lolita De La Colina, entre otras.

Publicó en 1998 “Antología del Mariachi Vol. 4: Juan Gabriel” y “Antología del Mariachi Vol.: Agustín Lara”. Regresó a la comedia musical con la obra “Una noche con ellas” al lado de Olivia Bucio. En el 2000 editó el disco “Te amo” con nuevas versiones con mariachi de sus éxitos y temas inéditos de Sergio Esquivel.

“MANOELLA TORRES DE LA TIERRA, JAVIER SOLÍS AL CIELO”

En el 2002 publicó los discos “Manoella Torres de la tierra, Javier Solís al cielo” y “Mi Soledad”. En 2003 regresó a la actuación para realizar su primera telenovela “Velo de novia” dando vida a “La Pecosa”, la dueña del bar “El Pecado”.

En “Las canciones que siempre amé” lanzado en 2004, incluyó temas de grandes compositores como Alejandro Sanz y Ricardo Montaner. En 2006 regresó a la televisión como maestra en el programa “Cantando por un Sueño” de Televisa. Publicó “Homenaje a los Panchos” y selló un timbre postal en su honor a cargo del Servicio Postal Mexicano.

En 2008 el Maestro Armando Manzanero la invitó a grabar el tema “A la distancia” para formar parte del disco titulado “Las Mujeres de Manzanero”. En 2009 regresó a Estados Unidos para ofrecer varios conciertos junto a Mijares con el concepto “La Gira del Amor”; debido al éxito en ese mismo año Manoella regresó para ofrecer varios conciertos en el legendario Million Dollar Theatre.

En 2010 recibe un homenaje en “Mentiras, el musical” por su aporte musical a la década de los 80’s, pues su éxito “Acaríciame” forma parte de la historia de la puesta en escena. Grabó una versión duranguense de su éxito “Te voy a enseñar a querer” con la agrupación AK-7.

En 2011 participó en la obra de teatro “Los Monólogos de la Vagina” en el papel de la “Mujer Inundación”, donde también interpretó sus éxitos acompañada de un arpa. En mismo año se une al espectáculo “Grandiosas” en el Auditorio Nacional. Realizó una gira por Estados Unidos con Rocío Banquells con el concepto “Dos voces, un mismo sentimiento” y recibió el “Premio Antena” al Mérito Artístico CIRT de manos del Presidente Felipe Calderón.

“UN BILLÓN DE PIE”

En 2012 se sumó a la campaña mundial “Un billón de pie”, un movimiento mundial en contra de la violencia hacia las mujeres, grabando el himno en español “Rompe las cadenas”. El 2016 con una nueva imagen y nuevos arreglos, presenta el show “Entera” en el Teatro Metropolitan, espectáculo inolvidable al realizar un recorrido por más de cuatro décadas de música.

El regreso de Manoella a la música y su debut como productora tiene lugar en el 2020, “Enséñame A Creer” fue una muestra de amor y gratitud por los momentos más difíciles que atravesó el mundo por la pandemia; según sus palabras su misión como cantante es llevar felicidad al público para que olviden por un momento sus problemas.

A lo largo de su trayectoria Manoella Torres ha grabado más de 40 álbumes y ha tenido más 30 éxitos radiales contundentes, lo que le ha permitido compartir su talento con importantes compositores, músicos y productores como Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, Juan Gabriel, Manuel Alejandro, Alejandro Jaén, Rafael Pérez Botija, Ramiro José Esperanza, Eduardo Magallanes, José María Napoleón, Felipe Gil, Arturo Castro, Kiko Campos, Fernando Riba, Amparo Rubín y Joan Sebastian, entre otros.

EXPO COMPOSITORES FOUNDATION 2022 Una gran convención con conferencias, talleres, bohemias y música en vivo, para orientar a todo aquel que quiera iniciarse en el apasionante mundo de la composición.