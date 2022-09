Llega la nueva temporada de “Por qué los hombres aman a las cabronas”

Bajo la producción de Rubén Lara

Protagonizada por Consuelo Duval, Cecilia Galliano y Marcus Ornellas

Isabel Violeta

Llegará a escena la nueva temporada de “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”, protagonizada por Consuelo Duval, Cecilia Galliano y ahora se les une Marcus Ornellas.

“Estamos muy contentos, ya que después de 10 años regresa Consuelo Duval, quien creó a las cabronas, se nos une Marcus Ornellas, y vuelve Cecilia Galliano”, expresó muy contento el reconocido productor teatral Rubén Lara.

“Soy un hombre muy respetuoso con las mujeres, a pesar de interpretar a un cabrón, en la vida real no lo soy. Estaba ensayando otra obra cuando vi el ensayo de ‘Por qué los hombres aman a las cabronas’ y me encantó, hasta que por fin me la propusieron, me encuentro muy feliz”.

Consuelo Duval se dijo emocionada de protagonizar esta historia porque es una obra que hace conciencia a través del humor años de la obra y ahora vendrán a verla las siguientes generaciones”.

Cecilia Galliano enfatizó que, aunque es la misma obra, en la actualidad se notan grandes e importantes cambios. “Qué privilegio que Marcus Ornellas y yo estemos aprendiendo de la maestra Consuelo Duval, queriendo alcanzar su nivel. Me encanta esta obra, cuando me invitaron grité de emoción, en algún momento sí tuve la necesidad de ser cabrona, pero no lo logré por eso vengo a aprender”.

“Siempre dar una función es un reto para mí porque busco la frescura. Ahora sí veo cómo interpreto a mi personaje ‘Dulce’, y no siendo parte de ella, tengo más madurez, más adultez que hace 13 años, y definitivamente el reto es unirnos en un tiempo, el ego en el escenario de repente puede ganar, pero si todos estamos en la misma sintonía pensando que el éxito es la obra, en sí todo sale bien; por envidiosa no tuve la oportunidad de ver a las otras cabronas porque ‘Dulce’ es mía, se las presté un rato, pero ya la tengo de vuelta”.

Varias actrices han interpretado a las cabronas, pero en esta ocasión se marca la diferencia, “mi naturaleza es de un carácter muy fuerte, y ya con eso se marca la diferencia, además de que las mujeres somos quienes creamos a los machos entonces desde ahí podría venir el cambio”, resaltó Consuelo Duval.

“La obra no trata de la igualdad de género, sino del amor propio, y que ninguno tenga el poder sobre otro; se trata de aprender que los dos son poderosos y que si se unen será mejor”, dijo Ceci Galliano.

Respecto a cómo crecen que reaccionarán las muevas generaciones, Cecilia agregó, “pienso que lo tomaran con más concentración, es un tema que se sigue necesitando, ambos géneros pueden ver y aprender muchas cosas”.

Consuelo Duval, Cecilia Galliano y Marcus Ornellas confirmaron que “Por qué los hombres aman las cabronas” tendrá una gira por toda la República Mexicana como: Puebla, Cuernavaca, Mexicali, y muchas ciudades más, pronto irán sacando fechas y detalles; vengan a ver la obra, si esperaba que vinieran muchos medios de comunicación, pero no tantos, agradezco el interés en nuestro trabajo porque además el teatro aún necesita seguir reactivándose”, concluyo Consuelo Duval.