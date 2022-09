Bronco galopa con fuerza en la Arena Ciudad de México

Ante más de 20 mil personas

Contó con invitados especiales como Ana Bárbara y El Tri

Y sí “Se soltaron los caballos”, pues Bronco apareció en el escenario de la Arena Ciudad de México para galopar con fuerza con cada uno de sus inolvidables éxitos, no obstante, no lo hicieron solos, pues a lo largo de la presentación contaron con invitados especiales como Ana Bárbara y Alex Lora encabezando al Tri de México, con quienes hicieron estallar de emoción al respetable.

Poco antes de las 22 horas, el grupo regiomontano, Bronco, subió al escenario de la Arena Ciudad de México; dónde más de 20 mil personas cantaron al unisonó “Adoro” y “Libros tontos”, temas con los que arrancó esta velada, que fue permeada por el romanticismo, la nostalgia y por supuesto la frescura de sus nuevos integrantes, que se han adaptado perfecto al sonido de la agrupación.

“Toda la Arena nos convertimos en niños para ser felices. Bronco te canta con el alma y todo el corazón”, dijo Lupe Esparza para cantar “El sheriff de chocolate” y luego continuar con “Quiéreme” y “Corazón Bandido”.

Acto seguido, Guadalupe, René, José Adán, Arsenio y Javier, agradecieron la oportunidad de ser parte de “la nueva sangre de Bronco” y se comprometieron a entregarse siempre al público para no perder el legado que ha trabajado su padre por años, por supuesto sin olvidarse de los antiguos integrantes.

Uno de los momentos cumbre de la noche, fue sin duda la llegada de Ana Barbara quien viajó desde Los Ángeles, California para llegar a la Arena Ciudad de México y cantar “Amor Perfecto” y “Mi corazón”, junto a Bronco. Una vez disfrutando el escenario dijo “Con tanta porquería que de repente vemos, dice uno, Bronco es como una luz de esperanza en la música mexicana”.

Mas tarde continuaron con “Amigo Bronco” para honrar la memoria de José Luis Villarreal, “el Choche”, quien fue baterista principal de la agrupación desde sus inicios y hasta 2012, cuando murió por complicaciones de cirrosis hepática “Se nos ocurrió invitar a un Bronco que ya no está con nosotros, pero sí está con nosotros”, dijo Esparza, mientras la gente gritaba “Choche”.

De cara a la recta final del show, Lupe dijo “El Tri, con Bronco no puede ser, pues si es”, y presentó a su segundo invitado especial de la noche, el maestro Alex Lora, con quien cantaron “Que no quede huella” y “Las Piedras Rodantes” en un estilo que fusionó los sonidos de ambos artistas para deleite de los presentes, que no dejaron de cantar un solo verso “¿Estamos siendo felices? Porque la historia de Bronco no muere y sigue haciendo capítulos nuevos” dijo Alex ante el grito general del respetable.

Cerraron con clásicos como “Si te vuelves a enamorar”, “Sergio el Bailador”, “Oro” y “Los Castigados” para cumplir con más de tres horas y media de un espectáculo que Lupe calificó como “uno de nuestros mejores conciertos que hemos dado en toda nuestra carrera”, para despedirse de la gente entre el aplauso, silbidos y sin duda la satisfacción de seguir siendo después de tantos años el más Bronco.