Toño Lizárraga se entrega al romance con “Aquello que pasó”

Tras vencer al Covid-19 en cuatro ocasiones

El nuevo sencillo es un tema para dedicar y demostrar amor auténtico

Se presentará este 15 de septiembre en la Alcaldía Tlalpan

Toño Lizárraga, se encuentra de manteles largos estrenando su nuevo sencillo “Aquello que pasó” que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y puedes ver el video en su canal de YouTube. Asimismo, anunció que se presentará este 15 de septiembre en la delegación Tlalpan como parte de los festejos del grito de independencia.

Y para dar detalles del mismo, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, “Esta situación que pasamos todos, de la pandemia, es algo muy complicado nos dejó secuelas de muchas maneras, nos atacó en cuestión de la salud, pero también en lo emocional, porque es bien sabido que nos retroalimentamos de la energía de la gente, en nuestro caso del público y no podíamos hacerlo, es por ello que nos refugiamos en la música. Yo estuve trabajando, creando y ahora empiezo a mostrar lo que pudimos hacer en ese tiempo”.

El nuevo sencillo ya está disponible junto con el video musical, y de eso comentó “eso me hace muy feliz, por fin tengo la oportunidad de mostrar ‘Aquello que pasó’, es de un compositor argentino, un cover de una canción que sonó mucho por allá, pude escucharlo entre otros temas que me hicieron llegar y le quise imprimir el ritmo de banda. Estaba nervioso al principio, porque no son ritmos que manejo en mi proyecto, yo soy más ranchero, parrandero, arrabalero y sacar este tema, si causó nervio, pero no me arrepiento porque la reacción de la gente ha sido positiva”.

Añade que “Es una canción bonita, de perdón a la pareja, de pedir una segunda oportunidad, pero que también hay que saber ganársela y a veces también otorgarla porque todos nos equivocamos, es una buena excusa para reconciliarnos”.

En cuanto al estilo sonoro, refiere que “fue un proceso, tuve ese nervio sabroso, tomé el riesgo de hacer banda, veníamos trabajando con temas cien por ciento rancheros, pero ahora nos atrevemos con algo diferente, aunque no vamos a dejar de hacer rancheras porque a la gente le gustan. Pero en banda pude grabar ‘Que me digan loco’ con la Original banda Limón en un homenaje y me trajo nostalgia, por eso también hice ahora ‘Aquello que pasó’, con un sonido en ese estilo”.

SERÁ UN DISCO DE 12 TEMAS

Recuerda que antes de la pandemia “hice un disco de duetos por mi 23 aniversario y estaba atorado ahí, veníamos con un tiempo de sacar sencillos y de repente se atravesó la pandemia, nos movió el itinerario, pero estamos retomando y sacando las cosas que queremos que la gente escuche. ‘Aquello que pasó’ será un disco de 12 temas que vamos a presentar uno por uno para que la gente esté bien pendiente. Me emociona poder sacarlo de forma presencial, viene muy variado con temas que tenía tiempo de haber escrito, algunos con acordeón y tololoche, vienen para reír, llorar, cantar, bailar, un poco de todo, es un tobogán de emociones, de música, es muy suigéneris”.

Sobre los conciertos, dijo que “a través de mis redes sociales pueden ver todas las fechas, lo que quieran saber de su amigo Toño Lizárraga en las cuentas verificadas. Estoy muy emocionado y contento, por el significado tan grande que tiene el público para mí, entonces, verlos disfrutar mi música me pone muy feliz. Si les puedo asegurar que se van a divertir, se van a entretener, tenemos un show interactivo para que la gente se divierta, ellos hacen el show, nosotros musicalizamos el momento. Voy con norteño con banda, se hace grande el abanico de posibilidades, finalmente ese es mi objetivo, que la gente se la pase bien”.

Finamente, se dijo feliz de “que tuve la oportunidad de estar con la Original Banda Limón en Zacatecas, me ha tocado trabajar con Pancho Barraza, incluso, con él grabe un tema, creo que es algo bonito y motivante, ya vimos que la unión hace la fuerza. Gracias a Dios eso está pasando, hemos entendido a nivel musical que juntos podemos llegar más lejos”, concluyó.