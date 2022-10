Familiares de las víctimas de la L-12 siguen esperando que les hagan justicia

Luis Muñoz

Han transcurrido más de 500 días de aquél fatídico accidente en la Línea 12 del Metro, que cobró la vida de 26 personas y más de 100 heridos, y las autoridades de la ciudad siguen sin cumplirle a cabalidad a las víctimas, a quienes les siguen aplicando el “ni los veo ni los oigo” que acuñó Carlos Salinas de Gortari. Sheinbaum, en un acto que recordó viejos tiempos, rindió su Cuarto Informe de Gobierno en el recinto de Allende y Donceles, al que los afectados habían pedido estar presentes junto con sus asesores jurídicos encabezados por Teófilo Benítez Granados.

Sin embargo, fueron desdeñados.

El comportamiento de quién aspira a dirigir los destinos del país, que elude a los ciudadanos que demandan solución a sus problemas, como es el caso de los familiares de las víctimas del desplome en un tramo de la estación Olivos, no es bien visto y eso podría tener sus consecuencias en las urnas en 2024, si acaso ella fuera la ungida. Desde aquel día aciago, los familiares de las víctimas han venido solicitando a la jefa de Gobierno que les otorgue un espacio en su agenda para responder en torno a la supuesta dispersión de recursos de 300 millones de pesos a las víctimas, pues aseguran que de esos recursos no ha recibido un sólo peso. Se sabe, por algunos medios, que la jefa de Gobierno informó que las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida, recibirán (no dijo cuándo) una indemnización de al menos 650 mil pesos, por parte de la póliza de seguro del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro. Dicen los familiares de las víctimas de la L-12, que más allá de la obtención de un recurso económico, su posición sigue siendo firme y lo que esperan de la autoridades y del Tribunal es que se haga justicia, es decir, que se castigue a los responsables, empezando por la directora del Metro, Florencia Serranía y otros más.

Importancia de cultura contra incendios

Recién se entregó el Premio “Ética y Valores” que pone de manifiesto la importancia de una cultura de prevención contra incendios.

En la ciudad de León, Guanajuato, se llevó a cabo la 8va Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, en la cual se destacó la importancia de la labor que llevan a cabo en todo el país las instituciones que reúnen a las empresas más importantes del sector contra incendio en México, preocupadas por la creación de una cultura de prevención más robusta y participativa.

La RAI es el evento industrial más importante del país, que reúne a más de mil líderes empresariales y en el que también participan los personajes más representativos de la vida económica, política y social de la nación, organizado por la Concamin (Confederación Nacional de Cámaras Industriales). En un comunicado se informó que tocó recibir el reconocimiento al presidente de AMRACI, Juan José Camacho Gómez, quien destacó la importancia de la prevención de incendios en la industria, los cuales a diferencia de los sismos o huracanes se presentan con mayor frecuencia de lo que parece. Anualmente se registran más de 95 mil incendios urbanos y no urbanos, 260 al día, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los incendios son responsables del 31% de los desastres en México y ocasionan el 26.9% de la totalidad de la mortalidad asociada (humo, gases tóxicos, etc.), adicionalmente tienen gran impacto en la sociedad, apuntó.

En México, en los últimos 10 años más de 6 mil personas fallecieron por exposición a fuego no controlado en construcción, por exposición de ignición de material altamente inflamable, explosiones o por contacto con líquidos calientes (bebidas y alimentos), siendo los grupos más vulnerables los más afectados, niños y adultos mayores.

Juan José Camacho habló también del impacto social, las severas consecuencias para las víctimas, para sus familias y para la sociedad, que incluyen el costoso cuidado médico, el desempleo temporal o permanente y las secuelas físicas o mentales, que de acuerdo a la Fundación Michou & Mau equivalen a medio millón de dólares en lo que a atención médica de un pequeño que sufre quemaduras, se refiere.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012, en México 124 mil personas sufrieron quemaduras no fatales al año, y por cada persona que fallece, 220 personas sobreviven, pero quedan con secuelas.

