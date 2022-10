El libro revelador

Humberto Mares N.

Gran expectativa levantó la circulación del libro del “El rey del cash”, escrito por Elena Chávez González, que es un relato de vivencias de la autora durante los años que pasó con su ahora ex pareja, Cesar Yáñez, uno de los personajes más cercano a AMLO. Resulta ser una crónica de lo vivido por la autora, en donde reconstruye la historia secreta, política, personal y financier del círculo más cercano a AMLO y de la cual fue testigo.

El texto consta de 28 capítulos y anexos en los cuales la periodista relata una serie de situaciones vividas e incluso acusaciones, no sólo contra quienes han rodeado y acompañado al mandatario federal, sino, incluso, contra él mismo. Explica la ingeniería financiera, basada en el cash, dinero en efectivo y los moches solicitados a la estructura de gobierno de la Ciudad de México, algunos gobiernos estatales y municipios del Estado de México, gracias a lo cual López Obrador, su familia y su círculo de colaboradores pudieron mantenerse económicamente, durante años y sostener una larga campaña política.

Rescato un párrafo de la introducción del libro, para darle una pincelada del contenido: “Con este libro mi propósito es poner en evidencia cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo su alimento para sostenerse todos estos años han sido el odio y el resentimiento, con los cuales está gobernando México. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan sólo romper el pacto de impunidad que me ha perseguido sin haberlo pedido o haber participado en acciones ilegales”.

Elena Chávez sostiene y sí manifiesta su preocupación por su seguridad. Es una pieza literaria de fácil lectura y sí a usted le gusta leer de política se divertirá y si no le gusta se enterara de lo que ha pasado y pasa en nuestro país. Vale la pena para enterarse.

Seguramente conforme pasen los días, habrá muchos comentarios de los políticos que ahí se nombran y que se defenderán. Uno de ellos reaccionó de inmediato. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la publicación contiene sólo “dichos sin pruebas” y “reproches”, y afirmó que las acusaciones sólo buscan “desprestigiar” a su partido, luego de que en el texto se le acusa de financiar campañas del Presidente, por instrucciones superiores.

Sin duda, es un relato y crónica de la autora, que difícilmente se probarán. Algunas situaciones podrían tener un seguimiento en busca de pruebas, pero como crónica debe ser tomada en cuenta. El libro “El rey del cash” revela un saqueo oculto a las arcas públicas, para financiar las tres campañas presidenciales de AMLO y, aunque no tiene documentos, sí demuestra un financiamiento ilícito, dijo la autora, en entrevista. El Presidente dijo que es un libro sin pruebas y a cuyos señalamientos, como la institucionalización del moche en el que fuera el Gobierno del DF, no tiene caso responder.

Ahora, la pregunta, ¿por qué este libro no se publicó antes?, aunque se han publicado algunos otros sobre el tema, no sólo de este gobierno sino de anteriores gobiernos. No lo sabemos, pero levantará reacciones y sobre todo en Morena.

El sistema de salud que seguimos esperando

Nos siguen prometiendo un sistema de salud de primer nivel, después de cuatro años del gobierno, que destrozó el sistema heredado, que si bien tenía muchas fallas, pero en lo general mantenía el servicio a los ciudadanos, en forma aceptable. La desaparición del Seguro Popular fue el error más grande de la 4T, a lo que siguió el desabasto de medicamentos en el sector público y desaparecer el sistema de adquisiciones de medicamentos y designar a un improvisado sin la mínima idea de cómo hacer este proceso tan delicado y que se requiere de conocimiento.

Hoy en día, el presidente AMLO sigue prometiendo, como en al inicio de su sexenio, un servicio de salud de primer mundo, después de registrar cerca de 500 mil muertos por Covid y muchos más, sin contar los homicidios ligados a cuestiones delictivas y los desaparecidos, a cuatro años de haber prometido que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca.

Los cierto es que el desabasto de medicamentos e insumos médicos persiste, a pesar de que el gobierno ha descartado que esto aún sea un problema para el país, a pesar que las evidencias están a la vista, luego del incumplimiento del acuerdo establecido con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) para garantizar la disponibilidad de medicamentos en territorio mexicano, que resultó ser un desastre, y lo demuestra, los mil 285 reportes acumulados en lo que va de 2022, que dan cuenta de la falta de fármacos y materiales en las instituciones públicas de salud, de acuerdo con registros del proyecto Cero Desabasto, impulsado por la organización Nosotrxs. Esa es nuestra triste y preocupante realidad en el sector salud, donde el titular no aparece, ni por error. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas, no se confíe.

