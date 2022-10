¿Serán candidatos o candidatas presidenciales?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Para ser un candidato presidencial atractivo se requiere una serie de factores, que, lamentablemente, ninguno de los expuestos, hasta el momento, reúne, razón por lo que será difícil encontrar a un hombre o una mujer que atraiga masivamente al electorado.

Se necesita que los aspirantes presidenciales sean osados, con presencia sólida, lenguaje fácil y accesible, dotados de cierto carisma, sensibilidad, conocimiento de los problemas del país y puedan identificarse con la ciudadanía.

Los que vemos, por lo pronto, tienen una o dos de las cualidades requeridas, por lo que necesitarán un arduo trabajo, tras de ellos o ellas, para que el electorado se pueda identificar con alguno o alguna.

No hay demasiadas mujeres entre los muestreados y dos de ellas asoman como posibles candidatas de sus respectivos partidos, aunque faltan las definiciones que habrán de darse en el tercer tercio del año próximo.

Claudia Sheinbaum parte como la favorita para asumir la candidatura presidencial de Morena y Beatriz Paredes gusta a muchos como la exponente del Partido Revolucionario Institucional.

Claudia es más técnica y Beatriz suda la política, las dos tienen amplia preparación, aunque su carisma no es mucho, han mostrado sensibilidad y conocimiento de los problemas del país. Son atrevidas y hasta llegan a ser osadas y tienen algo con lo que el elector quiere experimentar, ser mujeres.

Muchos de los ciudadanos están esperando que una mujer arribe a la Presidencia de la República, para experimentar otra forma de gobierno que pueda conducir el país por un sendero adecuado. Ambas han tenido grandes responsabilidades en sus carreras políticas. Beatriz fue la segunda mujer en gobernar una entidad en el país (Tlaxcala), llego a presidir al PRI, alcanzó el nivel de subsecretaria en dos dependencias del gobierno federal y ha pasado por la Cámara de Diputados y senadores por varias veces. Claudia fue secretaria de Medio Ambiente en el gobierno capitalino y las dos veces que ha concurrido a elecciones ha ganado con cierta facilidad. Fue delegada en Tlalpan y gobernó la principal ciudad del país.

Hay otras dos mujeres, panistas ambas, pero todavía no aterrizan bien y se le advierten menos posibilidades de alcanzar la nominación. Y es que las plataformas de los partidos y los proyectos de gobierno no suenan interesantes para el grueso de la ciudadanía, a la que no le atraen los programas que se contengan en sus posicionamientos.

Quieren candidatos verdaderos, cercanos a ellos y que dejen de mentir, como cotidianamente hacen los políticos y, especialmente, los que llegan a detentar el Ejecutivo federal.

Promesas van y vienen, sin que resuelvan los principales problemas de los más pobres. Es cierto que existen una gran cantidad de programas que son ejecutados por los gobiernos y otros más que sustituyen a los anteriores y cuentan con mayores problemas, pero las clases desprotegidas, siguen sumidas en la pobreza. Presidentes van y vienen, sin que cumplan en el terreno de lo posible con los ofrecimientos de campaña y al término de sus gestiones dejan una terrible decepción.

Con todo y ello, los electores continúan concurriendo a las urnas, a depositar sus esperanzas y lograr que las promesas de campaña lleguen a ser aterrizadas.

Decepción tras decepción son los resultados de esos esperanzados electores que una y otra vez se dejan convencer por los políticos ofertantes que tanto fallan al asumir el poder.

Falta mucho para que se develen los nombres de los candidatos o candidatas de cada uno de los partidos, pero hay quienes ya se emocionan con una competencia de mujeres. ¿Será posible?

*****

Duros los cuestionamientos del secretario de Gobernación hacia gobernadores de MC y PAN por la posición de estos partidos para la ampliación del periodo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Adán Augusto López se lanzó en contra de varios de ellos y obtuvo como respuesta de Enrique Alfaro la situación en diez estados gobernados por Morena y con alto grado de inseguridad y violencia… Por cierto nuevamente en los correos hackeados a la Sedena se encuentran vínculos de funcionarios de Jalisco con la delincuencia organizada, como se ventiló también de los que hay en Tabasco y en ninguno de los dos casos fue aclarado.

