Yuri se reencontrará con su público en una gran “Euforia”

Tras vencer serios problemas de salud

La cita es el próximo 4 de noviembre en la Arena Cuidad de México

Isabel Violeta

Euforia es el nuevo tour 2022 con el que la veracruzana Yuri, se reencontrará con su público, ofreciéndoles un concierto espectacular, acompañada de 70 personas en el escenario, entre músicos, bailarines y coristas, además de que presentará vestuarios extraordinarios y visuales impactantes.

En una conferencia de prensa, ofreció los detalles al respecto, arrancando con un tráiler de lo que será este nuevo show y en el que pudimos ver la gran producción que le acompañará “esperé esto durante mucho tiempo y estoy feliz de reunirme con mi público de nuevo, con este gran esfuerzo y enorme show”.

Para todos, volver a la normalidad ha sido un poco complicado y para Yuri no es la excepción “definitivamente el COVID nos dejó medio mal a todos, he sentido más fuerte el montar este espectáculo, con más cosas en mi cuerpo, ha sido más difícil, pero estoy retomando todo, hasta el baile. Al principio me costó más trabajo por la Disautonomía, pero vamos mejor, le he echado muchas ganas; como ven el adelanto, salgo montada en un caballo porque, esa soy yo, una guerrera, yo soy la productora de este show, yo me meto en todo, porque son shows muy caros y quiero que todo salga perfecto”.

El concierto marca un regreso de la cantante a los escenarios “hace 5 años que no tengo un tour yo sola, tengo ansiedad, estoy baja de peso, me da la lloradera, pero todo es por entregar un buen show. En este tiempo que la gente quiere tanta energía, quiere euforia, las cantantes que hacemos giras solas, somos unas guerreras, pero soy fuerte y una mujer de fe, y ya sé cómo controlar mis emociones”.

En otro tema, Yuri, que en algún momento fue criticada por ser homofóbica y no apoyar a la comunidad LGBT, aclaró “Yo estoy preocupada por el show, no por lo que digan de mí, si tengo una forma de pensar, pero, respeto a la comunidad LGBT, no soy homofóbica. Yo no dije nada, eso ha sido algo de boca en boca, y no tendría problema en pedir perdón, primero porque no dije nada y por qué la mayoría de mi equipo es de la comunidad”.

NO ME RETIRO, PERO HAY QUE ENVEJECER CON DIGNIDAD

Sobre la duda de su retiro como cantante, también puntualizó “no me voy a retirar, a lo que me refería es que es el último show que daré con tanta producción, con tanta escenografía, veo mi cuerpo y pienso que hay que envejecer con dignidad. Soy muy segura de mi cuerpo, jamás me he preocupado por lo que digan los demás, estoy de acuerdo con las cirugías y yo me quisiera ver como Cher a su edad, pero hay que entender que hay edades para todo. Seguiré haciendo shows, donde bailaré, pero no con tantos cambios de ropa, mi voz es lo que me defiende y que seguramente iré usando hasta que tenga 70 años, ya estoy pensando en cómo hacer un show diferente, sin tanta parafernalia”.

Sobre el presupuesto comentó que es un show bastante caro, incluso, pidió un préstamo para llevarlo a cabo. Es tal la magnitud de la producción que quiere dejar todo documentado en DVD. Asimismo, contará con 3 invitados sorpresa, mariachi, 30 bailarines en escena y canciones que salieron de una lista de encuesta que realizó en su red social de Twitter.

Detalló que cada cosa que la veracruzana a incluido en su show tiene un significado de lo que vivió en esta pandemia y después de sus diferentes enfermedades como la Disautonomía , COVID-19 y una bolita que le quitaron del intestino “el blanco significa renacer, por eso el nombre del show Euforia, porque estoy renaciendo, aprendí a ser más terrenal, la Yuri en el caballo blanco, es esa Yuri, soy yo, la guerrera que pasó tantas cosas y sigue aquí de pie”.

También adelanto que en el show cantará un tema nuevo que dedicará a esas personas que quisieron hablar mal de ella, se hecho será el número principal del show “los espero el 4 de noviembre, ustedes van a ver este lugar lleno, porque Dios es grande”.

Finalmente, dio un momento para mencionar que lo que agradece a la pandemia es el tiempo que pudo compartir con su hija, “no quiero que mi hija sea de esos hijos que dicen, que sus padres los abandonaron por sus carreras, nunca falté a un festival de mi hija, porque ellos son lo máximo. Gracias a la pandemia Camila estuvo todos los días conmigo y le sirvió para cambiar, porque el amor a los hijos los hace cambiar y ser seguros de ellos”.

Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto y en la página de Superboletos.