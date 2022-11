Convención municipalista

Presuntamente, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, acudiría a un evento proselitista en Oaxaca este sábado 5 de noviembre a las 13:00 horas y, enterados de ello, trabajadores de limpia del Ayuntamiento morenista acudieron a El Llano a arrojar basura —de la que hay toneladas en las calles— al sitio donde se realizaría el encuentro.

Pero resulta que la aspirante a la candidatura presidencial de Morena se encontraba en la Ciudad de México presidiendo una convención municipalista sobre experiencias exitosas en la que estaba presente el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, cuya presencia destacó para deslindarse de la abortada reunión en El Llano organizada por los hermanos Sánchez López, de Juchitán.

Esto demuestra un enfrentamiento entre tribus morenistas y utilizaron la basura como arma política, la lanzaron al templete y a la sillería, destruyeron la imagen de Sheinbaum y arremetieron contra todo lo que había. ¿Quién envió a los trabajadores? ¿Y quién engañó a los hermanos Sánchez López de que Sheinbaum estaría en Oaxaca?

Independientemente de las diferencias personales, partidistas, facciosas o familiares entre las tribus del partido ahora en el poder, lo lamentable es que estén más ocupados en ventilar sus rencillas públicamente cuando el turismo internacional y nacional, cuando los habitantes y el comercio en general sufre por la falta de recolección de basura y los líderes peleando. ¿Esto es justo? ¿No deberían emplear sus recursos y su poder al servicio de la comunidad?

Pide Monreal no abandonar principios

Al indicar que encontró en su biblioteca 18 tomos que escribió sobre la “Historia mínima” o “Breve historia de Morena” y sobre los protagonistas de los movimientos ferrocarrilero, magisterial y estudiantil, con sus protagonistas, el senador Ricardo Monreal indicó que esto no hay que olvidar, hay que luchar por la democracia y la dignidad, no hay que abandonar nuestros principios y hay que hacerlos valer y hay que dejar que la democracia decida, que no haya imposición en ninguna parte y es la hora, es el momento de hacer un recuento histórico ¿Qué hemos hechos?… El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, planteó que no debe cobrarse el IVA a las empresas organizadoras de convenciones, congresos con 35 millones de asistentes pues los mismos se redujeron casi al 50% a consecuencia de la pandemia y son generadores de empleo e ingresos… Para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas de la tercera edad, el pleno de la 65 Legislatura de Oaxaca para que después de los 60 años de edad ningún ciudadano sea obligado a cumplir tequios, cargos, comisiones, cooperaciones u otros trabajos en los municipios regidos por sistemas normativos internos a excepción de que lo haga voluntariamente… El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri (Morena) reconoció que se vive un momento crítico por el problema de la falta de recolección de basura, misma que se acumula por toda la ciudad. Y a esto habría que agregar que ningún municipio del valle de Oaxaca está dispuesto a aceptar los desechos orgánicos ni inorgánicos e incluso hay municipios cercanos como el de Santa Lucía del Camino que envía por las noches camiones de basura hacia el centro de la ciudad de Oaxaca a tirar los mismos. La situación que viven pobladores y turistas es lamentable y, lejos de encontrarse con una solución, se agrava por el interés de diversos grupos y facciones que aprovechan la situación para llevar agua a su molino y hacer de este una bandera política. A 20 días del cambio de gobierno, no se contempla una solución.

