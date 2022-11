López Obrador, máster en cuquear

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Azuza a curas y a periodistas

Ministros de la Corte y opositores

Periodistas y legisladores

La mitad del país, su enemigo

Caprichos políticos, intocables

Traileros siembran muerte

Carcachas, un peligro en carreteras

AT&T y Migración, RSC

Hay muy buenas protecciones contra la

tentación, pero la más segura es la cobardía

Mark Twain (1835-1910), escritor y periodista estadounidense

De acuerdo a la Real Academia Española, cuquear es un verbo que se usa en varios países como Venezuela y Cuba como un sinónimo de azuzar, instigar.

Esa expresión la usa el presidente López Obrador, cuando ve que alguien lo quiere “calentar” sobre la incompetencia de algún miembro de su gabinete o en la escalera de poder que él mismo soporta.

Desde la tribuna mediática, que ha perdido influencia pese a los esfuerzos de los asesores presidenciales para desviar la atención de los temas nacionales de relevancia, quien se la pasa cuqueando es el mismo AMLO.

Cuquea (azuza, molesta, irrita, disgusta) a periodistas que no están en la órbita de su poder y dinero; a empresarios, a opositores, a todos aquellos que se le cruzan en la mente para que, su principal objetivo, sus seguidores los cuqueen.

Pero su afán de cuquear, no termina ahí. Se va contra la Iglesia católica, las organizaciones evangélicas, así como otras religiones.

Aún hay más, a ellos se suman empresarios nacionales y extranjeros, así como organismos internacionales de derechos humanos, ecologistas, de defensa del ecosistema.

No hay fronteras ni físicas, ni morales, ni de supervivencia. Contra el que se mueva, piedras.

Se suman a esa gran lista, ministros de la Corte, jueces y magistrados, organismos autónomos, así como todo aquellos que no transite por el sendero que ha marcado religiosamente.

Pero el cuqueo constante de AMLO, es la herramienta para tener atentos a los comunicadores y a sus seguidores sobre sus enemigos físicos e imaginarios.

El cuqueo es un distractor cotidiano; una herramienta para tener entretenidos a sus opositores, que tienen que hablar sobre los demonios que deambulan en la política mexicana.

El problema es que demoniza a sus opositores y críticos, pero no resuelve los problemas.

Cuquero en Venezuela es la persona que roba frutas u hortalizas. En México podría ser el arte de robar la atención para molestar a quienes no piensan como el que detenta el poder.

PODEROSOS CABALLEROS

AUNQUE SEA CON MENTIRAS, CUQUEA LA CONSTITUCIÓN

Al manifestar su desacuerdo con el nuevo proyecto del ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, sobre la medida de prisión preventiva oficiosa, el presidente López Obrador tronó contra esta nueva propuesta que, dijo, permite a los factureros salir de la cárcel y que tengan impunidad. El ministro Luis María Aguilar propuso una interpretación del artículo 19 constitucional para acotar la figura de la prisión preventiva oficiosa. El nuevo proyecto que discutirá el pleno de la Corte el 22 de noviembre ahora plantea una interpretación “conforme en sentido amplio” de la Constitución y anteponer el principio de presunción de inocencia. Pero como es un axioma en el discurso de AMLO: “Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, como lo dijo en abril de 2022.

TRAILEROS SIEMBRAN MUERTE EN CARRETERAS

La semana pasada no hubo un sólo día en el que un trailer estuviera involucrado en un accidente. En la autopista México-Querétaro, uno de esos vehículos provocó una carambola de decenas de autos y camiones, que resultaron incendiados, y que enlutó 2 hogares y dejó con lesiones graves a 22 personas. En otras carreteras ocurrieron accidentes en los que los actores eran tráileres de doble remolque. Estimado lector, quizá me digas que eso no es nuevo. Esos accidentes han ocurrido a lo largo de la vida de las carreteras del país. Sin embargo, ya deberíamos haber madurado. La corrupción en la SICT, bajo la titularidad de Jorge Arganis, y sustituido por razones de salud por el subsecretario Jorge Nuño, no ha cesado, pese a la promesa de López Obrador. En las carreteras hay más de 355 mil de esos vehículos. La mayoría son semirremolques. Hay un incremento constante de un ritmo de 11%, pero no son vehículos nuevos. Son “hechizos”. Esto significa que son armados con piezas y motores, sin el rigor mecánico. Además, sigue la estrategia de mantener los dobles remolques que destrozan carreteras y provocan infinidad de accidentes. Por si fuera poco, los conductores trabajan jornadas de hasta 18 horas, sin descanso. Por ello, hay cientos de muertos al año, por la irresponsabilidad de las autoridades, en ser más estrictos y sólo dejar circular vehículos nuevos o con pocos años de circulación. Este es un crimen por omisión desde la SICT.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AT&T Y MIGRACIÓN

El Instituto Nacional de Migración y la telefónica AT&T México impulsan la iniciativa “Llamando a casa” para garantizar a las personas migrantes extranjeras su derecho a mantenerse comunicadas con sus familiares durante su tránsito por territorio nacional, sobre todo aquellas en condición de vulnerabilidad. La suma de esfuerzos permite contar, a la fecha, con 32 líneas telefónicas con cobertura internacional en diferentes estados de la República Mexicana, para que las personas migrantes puedan hacer llamadas ilimitadas a cualquier parte del mundo.

