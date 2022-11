La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador, desesperado en la compra del voto al precio que sea

En Cámara de Diputados empezó una prolongadísima jornada que incluso se espera que durará días y hubo quien pronosticó que podría ser hasta el próximo sábado cuando el Paquete de Egresos de la Federación para 2023 salga porque hay que recordar que el Bloque Opositor en la Cámara Baja, anunció que tenía alrededor de 2 mil reservas.

Desde el inicio de la larguísima jornada, la bancada de Morena que coordina el flamante diputado Ignacio Mier Velazco, se caracterizó por una cosa: Todos estaban confundidos pero eso sí, defendiendo a rabiar un Presupuesto, como el de Egresos, para que no se le cambiara “ni una coma”, como le gusta a su jefe y en todas las intervenciones de los legisladores del partido oficial, asumieron la actitud “#EsClaudia”, tomando como bandera aquello de que no les gustan los privilegios y esta errada y llamada cuarta transformación, ha acabado con ellos.

Y si se contabiliza las veces que los de la fracción parlamentaria del partido oficial repitieron hasta sin sentido la palabra “pueblo” y “pobres” así como para “curarse en salud”, podría decirse que miles y miles.

No se necesita ser economista y es bien sabido que el presidente Andrés Manuel López Obrador está más que desesperado en la compra de votos, prácticamente, al precio que sea, de ahí que haya familias de escasos recursos que reciben dinero del gobierno con sus diferentes programas sociales y prácticamente ya no necesitan trabajar y sólo prometer que en su momento, votarán por Morena, a riesgo de que les quiten esos recursos. En cuanto al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, por ejemplo, este sector de la población no construye nada y prefieren la comodidad de recibir dinero sin mover un dedo.

Ya lo decía la diputada priista Adriana Campos, al anunciar el voto en contra de la bancada del PRI, el PEF no es más que un documento homenaje al clientelismo. Y dicha legisladora acuñó otro término que es perfectamente aplicable a esta errada y llamada Cuarta Transformación que ha construido un “capitalismo de cuarta”.

Para reforzar lo anterior, está la participación del diputado diputado por Movimiento Ciudadano, Checo Barrera, que subió a la tribuna con una camiseta que decía: “Defender al INE es Defender a México” para sentenciar que el Presupuesto a discusión, “es la concepción de que no quieren cambiar nada y no van a poner a los pobres en el centro de nada”.

Explicó, asimismo, que la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena) tiene 6 veces más presupuesto que el INE, al que morenistas y rémoras le metieron en serio tijera. Añadió el diputado Barrera: “Le quitan dinero al INE, al árbitro, pero no a los jugadores”

A las 2:45 de la tarde dio inicio la discusión en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año entrante. Los diputados de Morena, la mayoría de ellos, salían escoltados por sus propios correligionarios.

La diputada morenista Laura Imelda Pérez Segura -al estilo Adán Augusto López Hernández-, empezó atacando a los gobiernos del PAN -Guanajuato y Yucatán-, acusándolos de derrochar recursos en viajes con viáticos al extranjero y renta de inmuebles. Sí, esos privilegios que dicen los del partido oficial que ya no hay. La referida legisladora rechazó el aumento que solicitaron los órganos autónomos y acusó que el INE se ha caracterizado por el dispendio “para mantener su burocracia dorada”.

“Hay muchos que no saben ser oposición y suponen que actuar grotescamente y mentir es ser oposición”. Aquí habría que recordarle a la diputada morenista que es esta errada y llamada Cuarta Transformación la que ha estado actuando grotescamente. Un dato curioso, la diputada Pérez Segura habló de “obras inconclusas inservibles”, ¿se estaría refiriendo a los “elefantes blancos” de López Obrador a los que el PEF les destinó importantes recursos?

El también morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas dijo que el debatido Presupuesto no es producto de la voluntad de una sola persona, sino del consenso y hasta habló de algo muy raro como el “pentagrama del bienestar” que solo él sabe qué querrá decir. Pero que no se le olvide que él mismo está sometido a la voluntad de Palacio Nacional. Emocionado porque estaba en la tribuna legislativa, Carrillo Cubillas se atrevió a aseverar: “Estamos fortaleciendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad” para que supuestamente sean estas empresas productivas del Estado -que por cierto, hay que recordar que están agonizantes y trabajando con pérdidas-, las que promuevan el bienestar y agregó que el PEF “genera las bases para las actuales y futuras generaciones… es un Presupuesto más paritario para y por el pueblo de México”. Ya en la sesión, el diputado blanquiazul Armando Tejeda Cid exhibió, como en diversas ocasiones ocurrió, a la fracción parlamentaria de Morena al señalar, por ejemplo que el gasto para el Tren Maya era inicialmente de 120 mil millones y se incrementó a más del doble. Reveló que en el Palacio Legislativo de San Lázaro andaba paseándose ni más ni menos que el director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett. “Aquí anda su amigo de la CFE que acaba de perder más de 214 mil millones de pesos”, les espetó el panista.

Indicó que Pemex acaba de gastar, desperdiciar, tirar, poco más de 765 mil millones de pesos y recomendó que alguien le diga a ese señor que no sabe; léase el director Octavio Romero Oropeza, que no puede con el cargo. Y ni qué decir de la única refinería en el mundo que no refina nada pero eso sí, se inunda, la de Dos Bocas, que ha tirado más de 161 mil millones de pesos. Con todos esos recursos, explicó el diputado Tejeda Cid, se hubiera podido duplicar la atención a la población en medicinas y medicamentos. Finalmente, y ante los gritos de los de Morena y rémoras, el legislador panista les recordó que esta errada y llamada Cuarta Transformación recibió un país con 10 millones de deuda “y lo van a entregar con 17 millones y ya llevan 14 millones y son los que más van a endeudar al país”. Total, que los diputados y diputadas de Morena, se cansaron en sus afanes para que el presidente López Obrador ya no esté enojado por la marcha que se viene el 13 de noviembre, como afectuoso regalo al de Tepetitán, en defensa del INE. Ya lo dijo la diputada panista Karen Michel González, “Morena está a favor del Presidente”.

Municiones

*** Se le dictó ya prisión preventiva a Rautel “N”, presunto feminicida de Ariadna Fernanda, pero es indudable que este caso se mediatizó y probablemente, también tiende a politizarse. Cuestión de remitirse a que el Fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, sería gente ligada al ex gobernador de dicha entidad, Graco Ramírez. Por lo pronto, el Presidente lo calificó de “vulgar ambicioso” y cada vez se evidencia más que el fiscal morelense tendría presuntos vínculos con Rautel.