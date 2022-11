87 de Morena y de oposición, en el Senado, van con Monreal vs AMLO-Sheinbaum-Layda

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El manifiesto de apoyo de 87 senadores de Morena y oposición a Ricardo Monreal de ayer, no sólo no tiene precedentes, sino que se realizó abiertamente contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la corre-ve-y-dile de ambos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Quienes suscribimos esta declaración expresamos nuestro más enérgico rechazo a los ataques de la gobernadora Layda Sansores en contra del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“No aceptamos agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la República que representamos la pluralidad de la nación.

“Repudiamos, tanto los métodos como los dichos de la gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine una campaña de descalificación en contra de una persona; y que viole un amparo sin ningún escrúpulo con tal de continuar con su empeño de difundir falsedades y agresiones calumniosas entre otras conductas conductas injustificables e ilegales.

“En contra de la confrontación y en favor de la armonía, manifestamos nuestra solidaridad al senador Ricardo Monreal Ávila, ante un gobierno que utiliza de manera sistemática, ilegal e impune recursos públicos para fines de persecución y acoso”, dice el documento.

En este pronunciamiento conjunto, los senadores de diferentes grupos parlamentarios -que circunstancialmente en sí representan mayoría calificada- se suman al zacatecano, quien el miércoles dio una conferencia de prensa igualmente inusual, con nombres directos de quienes él cree o tiene pruebas de que encabezan el embate político de denostaciones en su contra.

Entre los firmantes sólo faltó el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, ya que entre ellos están las firmas de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Manuel Velasco, del Verde; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Miguel Ángel Mancera, del PRD.

Ahí se encuentra el nombre y firma de Alejandro Armenta, presidente del Senado; la ex ministra y ex secretaria de Gobernación, ex presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; y el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla; así como de Félix Salgado Macedonio.

La lista de quienes pintaron su raya a favor de Monreal es:

Nancy Sánchez, Adolfo Gómez Fernández, Jaime Bonilla, Félix Salgado Macedonio, María Merced González, Rosa Elena Jiménez, Martha Lucía Micher, Rocío Abreu, Ricardo Velázquez, Raúl Angulo, Verónica Galván, Lucía Meza Guzmán, José Ramón Enríquez, Maribel Villegas, Cecilia M. Sánchez, Griselda Valencia, Cristóbal Arias, María Soledad Luévano, Claudia Esther Balderas, Nestora Salgado, Rafael Espino, María Guadalupe Covarrubias, Blanca Estela Piña, Lilia Martínez, Olga Sánchez Cordero, Eduardo Ramírez, César Eduardo Cervantes, Alejandro Armenta, Raúl Paz, Jesús Lucía Transviña, Armando Guadiana Tijerina, Susana Harp Iturribarría, Casimiro Méndez, María Antonia Cárdenas, Alberto Rojas, Eva Eugenia Galán, Sergio Pérez Flores, Josefina Vázquez Mota, Indira Robles San Román, Minerva Hernández, Roberto Muller, Kenia López Rabadán, José Alfredo Botello, María Guadalupe Saldaña, Nadia Navarro, Erandi Bermúdez, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Alejandra Noemí Reynoso, Juan Antonio Martín del Campo, Sylvana Beltrones, Nuvia Mayorga, Verónica Martínez, Mario Zamora, Miguel Ángel Osorio Chong, Manuel Añorve, Eruviel Ávila, Daniel García Yáñez, Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Humberto Aceves, Clemente Castañeda, Patricia Mercado, José Luis Pech, Marco Antonio Gama, Luis David Ortiz, Noé Castañón, Dante Delgado, Elizabeth Núñez Sánchez, Verónica García Delgadillo, Indira Kempis Martínez, Juan Zepeda, Alejandra del Carmen León Gastélum, Gabriela Benavides, María Graciela Gaitán, Manuel Velasco, Raúl Bolaños Cacho, Alejandra Lagunés Soto, Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Cossío, Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez, Gustavo Madero, Antonio García Conejo y Nancy de la Sierra.

No hay ninguna razón para su queja

“Cada quien es responsable de sus dichos y de sus actos y de la toma de decisión que haga. En nuestro caso, lo que queremos es que haya unidad”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum sobre el anuncio que emitió Ricardo Monreal, respecto a que en diciembre definirá si abandona las filas de Morena.

En respuesta a las denuncias de Monreal, quien indicó que las filtraciones ilegales de Layda Sansores son parte de una embestida que realiza la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en su contra, ésta dijo que en esta contienda cada quien es responsable de lo que diga.

Mientras Mario Delgado, presidente de Morena, no ve motivo alguno para las quejas del zacatecano.

Por ello pidió mantener la unidad interna del partido en el poder.

O sea…

