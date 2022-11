Denisha debuta como Aurora en la obra “12 Princesas en Pugna”

Con Lambda García como padrino de honor

Se presentan los jueves a las 20:15 en el Teatro Xola “Julio Prieto”

Isabel Violeta



La puesta en escena “12 Princesas en Pugna” sigue con su éxito tras 11 años en cartelera, al tratarse de una obra qué te hace reír, llorar y reflexionar. Ahora, en esta temporada se complacen en presentar en su elenco a una nueva integrante, la bella y talentosa Denisha quien interpreta a la princesa Aurora.

La historia escrita por Quecho Muñoz se desarrolla en el castillo de Ceni, pues realiza una reunión con sus amigas para compartirles un secreto que la “acongoja”. Cada una de las invitadas son princesas, pero parece ser que no son lo que aparentan. Entre risas y anécdotas, nos envuelven en diferentes cuestionamientos, en que, puede ser que todos fuimos engañados con el “Felices para Siempre” y no siempre sea una realidad ¿o no?

Momentos antes de la presentación a prensa, Denisha ya ataviada como Aura platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN y nos compartió la gran felicidad que le da estar en este gran proyecto “esta oportunidad llego en el mejor momento, después de 4 años de no hacer teatro, ya tenía la espinita de regresar a esta faceta, estoy muy feliz y emocionada, seguramente lo van a disfrutar tanto como yo, porque hay mucho amor en esta compañía”.

También agregó que desde la primera vez que vio la puesta en escena quedó atrapada con la trama “La primera vez que vi la obra fue con Lambda García y me enamoré de la historia, ahora es realmente un honor poder ser parte de ella y más como Aurora. Ahora, tener a Lambda como mi padrino es maravilloso”.

En las palabras de la actriz “Aurora es un personaje entrañable que no conecta lo que piensa con lo que dice, es una princesa que duerme mucho como la que le da vida en esta obra (entre risas), pero es una princesa bonachona, mágica, imprudente a veces, igual que yo, nos cuesta mucho no decir las cosas como son, pero es sin malicia”.

Sobre su preparación, para el personaje agregó “he tratado de no ver lo que han hecho las otras Auroras, para que sea más como lo que tengo para darle al personaje de manera orgánica, dándole mi toque y que el público la puedan arropar como a mis otras compañeras”.

El momento favorito de la obra para Denisha es cuando canta, pues “ella siente que canta muy bien, puede hacerle a la payasada” expresó la actriz. A parte del final “pienso que tiene un cierre tan bonito e impactante y hoy más porque somos conscientes de que todas somos princesas, no importa la talla, ni el color, es una obra qué, aunque tiene tantos años sorprende y por eso la arropan tanto”.

Denisha confesó que, aunque Ariel ha sido su princesa favorita desde pequeña está muy contenta de poder representar a Aurora “Ariel siempre fue mi princesa favorita fue con la que crecí, pero ahora Aurora se convierte en una parte muy importante no solo de mi carrera, sino de mi vida, porque este tipo de papeles te marcan muy bonito”.

Momentos después, muy puntuales en el teatro comenzaron con la función especial dando la bienvenida a la nueva integrante. Que esta temporada ofrece funciones los jueves a las 20:15 horas en el Teatro Xola Julio Prieto hasta el 30 de diciembre.

Al terminar la función Lambda García no se quedó con las ganas de felicitar a su amiga, por tremenda primera función “Eres increíble, todo lo que haces nos sorprende, nos enamora. Eres una Aurora maravillosa” dijo el actor.