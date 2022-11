En marchas, cero violencia, cero acarreados

Espacio Electoral

Eleazar Flores

EL NÚMERO NO IMPORTA-. No obstante haberle prometido para hoy comentar el discurso de José Woldenberg, lo pospongo para mañana, pues procede resaltar de la jornada dominical de marchas, varias cosas como CERO VIOLENCIA, CERO ACARREADOS, CERO VIDRIOS ROTOS Y CERO TORTAS.

Los números válidos: Marchas y mítines en 64 ciudades a lo largo y ancho del país y eventos similares en cuatro países fuera de nuestras fronteras.

En cuanto a voces oficiales acerca de la marcha en la capital de la República, la más absurda por falsa es la del Secretario General de Gobierno, Martí Batres, quien en declaraciones a un noticiero radiofónico aseguró que pudieron concurrir unas diez a quince mil personas, cuando que las tomas de los camarógrafos de los distintos noticieros televisivos, mostraron asistencia muy superior desde El Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución.

Algo más digno de destacarse es la ausencia de uniformados cerca de los contingentes de marchas, más no significa que no hayan estado pendientes de sus labores de vigilancia, lo que pasa es que fueron tan discretos que ni se notaban, y por otro lado, mujeres y hombres participantes siempre mantuvieron orden, si acaso su demanda central a pecho abierto, EL INE NO SE TOCA, con agregados sobre la marcha dirigidos principalmente al presidente López Obrador.

Hayan sido los participantes que hayan acudido, tanto en la capital de la República como en las 64 ciudades del interior o los de los otros cuatro países del continente o de Europa, lo importante es que no quedó la mínima duda del sentir popular por el rechazo a la reforma electoral y sobre todo, por mantener al Instituto Nacional Electoral como se encuentra actualmente.

Testigo y observador de “n” marchas, tanto en la capital del país como en otras ciudades durante los 52 años de reportear, le aseguro que esta es la primera de participantes espontáneos con quienes platiqué, concretándose a repetir con un lenguaje propio del campesino, el burócrata, la secretaria de oficina y hasta empresarios, que “no es tiempo de reforma electoral alguna”.

Si hay que hacer ajustes que se hagan después de las elecciones de 2023 y 2024, para que haya tiempo suficiente de analizar, reiteraron.

PAPEL CARBÓN-. La juventud de ahora desconoce la existencia del papel carbón o carboncillo que se empleaba para elaborar un oficio o documento con dos o tres copias.

Eso es lo que ahora hace la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, repitiendo lo que el jefe del comando guinda declara con una falta de personalidad que da pena ajena, pero seguramente quienes la evalúan hasta la pondrán diez… a lo mejor hasta en conducta.

elefa44@gmail.com