La gran lección de la ciudadanía al gobierno de Morena

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En su intención por sabotear la marcha pro defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) nada le resultó al presidente y su partido Morena. Todo lo intentaron: Activaron el programa Hoy no Circula, enviaron a sus huestes provocadores y pese a ello la multitudinaria concentración no registró ningún incidente porque no se cayó en la provocación.

Pero el camino aún es largo. En marzo del año próximo se irán cuatro consejeros del INE y el Presidente buscará que los sustitutos de los que se van, entre ellos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, sean afines a la 4T.

Pero mientras tanto, lo inmediato, lo sucedido el domingo, debe preocupar al Presidente y su partido.

Durante la marcha, que se llevó a cabo del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución), que congregó a miles de ciudadanos en defensa del Instituto Electoral y de la democracia, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, se manifestó en contra de la reforma electoral “destructiva” de (Andrés Manuel) López Obrador. Fue una más de las miles de voces que expresaron estar a favor de que continúen los órganos autónomos y de que se respete la democracia; “los tentáculos de MORENA no deben inmiscuirse en los procesos electorales”, dijo.

“Somos miles y miles de ciudadanos los que creemos en un organismo como el INE y por eso apoyaremos ferozmente su defensa como oposición”, advirtió el legislador panista.

Von Roehrich destacó su respaldo político a la postura de la oposición en el Congreso de la Unión, donde aseguró, habrá un gran debate para cuidar el sistema electoral de México.

“La ciudadanía le dio hoy al mal gobierno de Morena una gran lección. Con civilidad, unión y convicción marchamos juntos por un México democrático. No al autoritarismo, no a volver al pasado”.

Agregó que en CDMX, la militancia del PAN saldrá a las calles a convencer a más ciudadanos de la necesidad de pronunciarse por un INE autónomo. “Diputados, concejales, dirigentes y nuestras estructuras vamos a cuidar que no se toque al Instituto”.

Explicó que hoy, fue un primer ejercicio con una verdadera marcha civil, sin violencia, sin acarreo. “Aunque el oficialismo intentó sabotearnos con su contingencia ambiental, aquí estamos levantando la voz en defensa de nuestra democracia”.

Benéficas, las consultas sobre presupuesto

El Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca Rodríguez, dijo que reconstruir el tejido social y promover la participación ciudadana, son bondades de las consultas de Presupuesto Participativo.

Anunció, además, que el 1 de mayo del próximo año, están llamadas a opinar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024 cerca de 7 millones y medio de personas ciudadanas inscritas en la Lista Nominal, por ello la importancia de que conozcan las bondades de dicho mecanismo de democracia directa y propongan proyectos de mejora en beneficio de sus colonias, pueblos y barrios originarios.

El Consejero Huesca Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM, durante su participación en el foro: “Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo”, organizado por la alcaldía Azcapotzalco, consideró que el presupuesto participativo es la “joya de la corona” de la CDMX, porque en las entidades del país y a nivel internacional sorprende que los recursos derivados de este mecanismo sean ejercidos cada año por las vecinas y los vecinos en cada unidad territorial de la capital.

En su conferencia: “La experiencia del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México”, Huesca Rodríguez destacó la importancia de los ejercicios de presupuesto participativo y que sean los órganos electorales quien los organicen, porque son las instancias garantes de las libertades, de los derechos político-electorales, del acceso a la información y los principales promotores de la participación, en los cuales una democracia puede convivir.

Al exponer un video que ejemplifica el uso exitoso del presupuesto participativo, dijo que este recurso corresponde al 4% del gasto anual de las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que en este año se destinaron 1,600 millones de pesos, distribuidos en las más de 1,800 colonias, pueblos y barrios de esta ciudad capital.

Refirió que, en esta ciudad, el Instituto Electoral lleva a cabo la campaña “Enchula tu colonia”, para promover que las vecinas y los vecinos determinen las necesidades en sus unidades territoriales y presenten proyectos ciudadanos, los cuales son opinados durante la Consulta.

Apuntó que anualmente se inscriben entre 16,000 y 20,000 proyectos para ser elegidos por la ciudadanía y los ganadores deben ser ejecutados por las 16 alcaldías. Para ello, indicó, durante el mes de enero de cada año el IECM emite la Convocatoria para dicha consulta, en donde se definen los mecanismos de elección en cada unidad territorial y las etapas de este ejercicio democrático. El Consejero Huesca Rodríguez informó que para el próximo año se realizarán las consultas de presupuesto participativo de dos ejercicios fiscales del 2023 y 2024, por lo que el IECM espera recibir el registro de cerca de 40,000 proyectos ciudadanos para enchular las colonias de la capital del país.

