Grito de libertad ante gobiernos controladores

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Presidentes no son dioses

Son empleados, no dueños

Deben administrar, no dominar

Autoritarismo, veja democracia

México, de tlatoanis a caciques

La corrupción sigue con AMLO

El brutal robo de aerolíneas

El TUA afecta a aeropuertos

Hyundai apoya a Indonesia

Gobierna mejor quien gobierna menos

Lao-tsé (570 aC-490 aC), filósofo chino

Estoy harto de las mentiras. Estoy harto de la traición. Estoy harto de la corrupción. Estoy harto de la demagogia. Estoy harto del autoritarismo. Estoy harto de los canallas en el poder político y económico. Estoy harto de la miseria de mi pueblo. Estoy harto de ver la violencia como parte del paisaje.

Estoy harto de las promesas de mejorar nuestra noble nación. Estoy harto de aquellos que se dicen honestos, salvadores de la Patria, que son gente del pueblo, que viven para servir, que nunca traicionan a quienes lo eligieron.

El destino de mi país, desafortunadamente y lo digo con enorme pesimismo, es la mediocridad.

Eso se lo debemos a nuestra clase política, sin distinciones de tendencia ideológica o partidista.

Todos son iguales, corruptos, desleales, abusivos, autoritarios, inmorales, inescrupulosos, canallas, ruines, facinerosos, bribones, rastreros, miserables, mezquinos, granujas, sinvergüenzas, morralla, bellacos, tarugos, incompetentes, caraduras, ignorantes, prejuiciosos y estúpidos. En algunos casos hasta asesinos por omisión o con dolo.

Para aquellos que creen que estoy insultando a sus mesías políticos, sólo les digo que no son insultos; son descripciones.

Pero, más allá de estas descripciones donde no se salvan por motivos ideológicos, religiosos, ni de género, nuestros Presidentes, que no sólo habitan en México, sino en materialmente toda América Latina, adolecen de inteligencia y, cuando esta existe, tienen enorme amor al dinero y la riqueza.

No estoy en contra de aquellos que ganan legítimamente dinero e incluso se enriquecen. Aborrezco a quienes, amparados en puestos públicos, se dedican a robar al pueblo y amasan enormes fortunas que generalmente se esfuman en manos de sus herederos que nunca trabajan, ni generan un empleo o empresa, en toda su vida.

Todo este rollote te lo platico debido a los resultados de la mega manifestación en contra de la obsesión de Andrés Manuel López Obrador para controlar las elecciones de 2024 y asegurarse que llegará un incondicional de él.

UNA BURLA, DARLE LA VUELTA

Ahora, al darse cuenta que los partidos políticos de oposición y algunos de sus legisladores no aceptarán la orden de Palacio Nacional de cambiar constitucionalmente la estructura del INE, para hacer a modo del Presidente de la República, quiere hacer modificaciones.

Ese INE que llevó al poder a AMLO y a una veintena de gobernadores, ahora lo quiere cambiar con el único fin de no dar margen de riesgo a las elecciones de 2024.

No le interesa a López Obrador la democracia, ni la decisión de los mexicanos. Se burla de ellos, en las mañaneras y en todo foro que tiene un micrófono. Es insultar a los opositores, que también son parte del pueblo.

Sólo gobierna con regalos para mantenerse en el poder a un grupo de mexicanos que los tiene amenazados con retirarles sus beneficios sociales.

Ahora, al darse cuenta que tiene perdida su propuesta de reformar a las autoridades electorales, quiere hacer cambios en las leyes secundarias. Esta es la manera como cree que va a tomarle el pelo a millones de mexicanos.

Andrés, no le jales los bigotes al tigre.

PODEROSOS CABALLEROS

EVASIÓN DEL TUA; IMPUNIDAD DE LÍNEAS AÉREAS

En un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, Geovanna Bañuelos reiteró una denuncia pública en la que, anualmente, entre el 7% y 8% de los pasajeros en México pierden o no toman el vuelo que compraron. Para finales de 2022 representarían unos 4 mil 610 millones de pesos retenidos por las aerolíneas, es decir, 12.6 millones de pesos diarios que deberían de ser devueltos a los pasajeros por concepto de LA Tarifa Única de Aeropuertos. Estos no cobran la TUA a los pasajeros, sino que delegan su cobranza a las aerolíneas. Lo grave de todo ello es que los concesionarios y permisionarios de las líneas aéreas, no pagan dicho cobro que realizaron a los aeropuertos, sean públicos o concesionados. Esto representa un delito. Pero, lo peor de todo, es que en caso de no usarse el boleto, deberían devolverlo íntegro a los pasajeros, pero no lo hace, lo que es otro delito. No hay cuentas claras de las aerolíneas para con los aeropuertos, donde aparece ASA y otras instancias públicas. Un robadero, donde alguien en la Secretaría de Comunicaciones o en los aeropuertos se hace de la vista gorda y de los bolsillos gordos. ¿O me equivoco?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HYUNDAI: Bajo el liderazgo en México de Edgar Carranza, Hyundai Motor Company ayuda en la lucha contra la contaminación y los desechos en Indonesia (en Java y Sumatra) a través de la iniciativa global “Hyundai Continue” que se enfoca en crear un ecosistema circular mediante el reciclaje de desechos en productos y recursos valiosos. Su objetivo es “seguir cuidando el planeta, innovar para una nueva movilidad y crear esperanza para las generaciones futuras”.

Escúchame lunes, martes, miércoles y viernes,

en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos