Jorge Caballero es Óscar en la serie de Vix “Pena ajena”

Estrenó exitoso de la primera temporada

Comparte créditos con Mónica Huarte y Adrián Uribe

Jesús (Adrián Uribe) tiene el peculiar y extraordinario talento para causar “Pena ajena” ante cualquier situación en esta serie, Nuria (Mónica Huarte), su esposa, quiere ser madre y siente estar contagiada de la forma de ser de su marido; mientras que Óscar en la piel de Jorge Caballero es la mano derecha de Jesús en cada una de sus divertidas aventuras, enmarcadas en un humor irreverente y sin filtros.

Los 10 capítulos de la primera temporada de “Pena ajena” ya se pueden disfrutar en la plataforma de contenido digital Vix, por lo que Jorge Caballero nos habla en entrevista para DIARIO IMAGEN, sobre la gran aceptación que han tenido “Los cometarios son positivos, es un humor fresco al que no estamos acostumbrados en América latina, es para ver de nueva manera la comedia, es negro, acido, pero al mismo tiempo reflexivo, te ríes de ti mismo y de las cosas que puedes hacer bajo algunas circunstancias”.

Adelanta que la historia va de un fotógrafo que se llama Jesús interpretado por Adrián Uribe “pretende ser artístico, pero no lo logra, hace fotos de sociales, está casado con Nuria, están queriendo tener un hijo y yo soy Óscar su asistente, su mano derecha en el trabajo que él hace. Lo que pasa con Jesús es que tiene cero filtros, es muy directo, pero logra ser incomodo, políticamente incorrecto, no se mide con lo que dice, no investiga, no está al tanto de lo que pasa y lastima a los demás, trata de manipular a todo mundo. Pero descubre que tiene que cambiar, para poder congeniar con el resto del mundo”.

Y detalla que Óscar su personaje es muy parecido a él, “tenemos un humor involuntario, Óscar y yo tratamos de ser lo más leales a la gente que queremos. El personaje de construye a partir de hablar con los directores, querían una comedia más sobria donde la incomodidad fuera la que protagonizara, en la serie. Adrián, Mónica y yo tuvimos muchos ensayos para equilibrar el tono bastante oscuro de este humor”.

Sobre lo difícil que resulta hacer comedia sin herir susceptibilidades, reconoce que “Yo creo que todos estamos aprendiendo, las redes sociales han expuesto todas esas cosas que debemos tomar en cuenta en cuanto a la discriminación, el machismo, la misoginia, el racismo, todos venimos de una sociedad en esos contextos y debemos abrirnos a las nuevas formas de ser, a no caer en los mismos errores. La idea es que el otro reflexione, y lo hacemos con comedia, arrancando de que admitas tu error y puedas reintegrarte, entender lo que esta pasando”.

Y afirma que “la cancelación perjudica, porque estamos linchando a la gente y no creamos una conversación de la que pueda salir algo favorable, todos tenemos cola que nos pisen, porque venimos del mismo contexto, hay que aprender juntos y escuchar a los demás, no cancelar. Entender que todos la regamos y tenemos oportunidad de mejorar”.

En cuanto a la serie, reconoce que “la gente si me ha dicho que es incómodo, no sabes si reírte o no, pero al final de cuenta te ríes, dicen ‘yo la veo con mi novio y nos reímos, pero al mismo tiempo decimos que horror’, pero de eso se trata, que a través del humor puedes reconocer esas cosas que están mal. Para eso sirve, para pensar, no caer en eso, para verte en un espejo. Es un humor extraño pero divertido”.

Dado el éxito de la primera temporada, no descarta que tenga continuidad “la segunda temporada depende de la producción, de la respuesta de la gente, si es que se logra, ojalá que sí se haga, me imagino que ese ese es el objetivo. A nivel actoral he hecho varias series de comedia, pero no la había abordado desde la contención, desde el no ser demasiado obvios, sino ser incomodos y eso es lo que nos hace diferentes, lo que ha llamado la atención”, dijo.

Y reiteró que se trata de abrirse a las nuevas conversaciones “de entender que uno debe pensar dos veces antes de decir cualquier cosa, porque nadie esta exento de regarla, la misión es aceptar los errores, corregirlos y tratar de ser mejores cada día” concluyó.